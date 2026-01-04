Ismét jól ment hazai pályán a Newcastle-nek, a Spurs nem tudott nyerni otthon
Newcastle United–Crystal Palace 2–0
Az elmúlt 10 hazai tétmérkőzésén veretlenül maradt Newcastle az első félidőben csak lesgólig jutott, majd a 71. percben szerezte meg a vezetést Bruno Guimaraes fejes góljával. A „szarkák” pár perc múlva rárúgták a másodikat is, Malick Thiaw egy szöglet utáni kapu előtti kavarodást használt ki. A Crystal Palace szépíteni sem tudott, s immár hét tétmeccs óta nyeretlen.
Tottenham Hotspur–Sunderland 1–1
A botladozó Spurs fél óra elteltével előnybe került, miután Ben Davies beletette a lábát Micky van de Ven lövésébe. Sokáig jól őrizte előnyét a hazai csapat, ám ráült az eredményre, a hajrá elején pedig egyenlített a Sunderland. Brian Brobbey kényszerítőzött Enzo Le Féevel, majd 11 méterről kilőtte a jobb felsőt. A Tottenham nem tudott igazán veszélyes lenni a folytatásban, így nem bírt a sorozatban negyedszer döntetlent játszó ellenfelével.
Everton–Brentford 2–4
Igor Thiago Vitaly Janelt beadásából szerzett vezetést a Brentfordnak, majd a második félidő elején a német védekező középpályás ismét gólpasszt adott, a beíveléséből Nathan Collins fejelt a kapuba, míg egy percre rá Thiago használta ki az újabb ziccerét. Szépített az Everton, Beto csúsztatott a bal alsóba, ám a hajrában a vendégek visszaállították a háromgólos különbséget. A mesterhármasig jutó Thiago higgadtan értékesítette helyzetét a kontra végén – a brazil támadó már 14 gólos a bajnokságban. Még Thierno Barry fejesével csökkentett a hátrányán a liverpooli csapat, de ennél többre nem futotta erejéből – az elmúlt négy meccsén 10 pontot szerzett a Brentford.
ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Newcastle United–Crystal Palace 2–0 (Bruno Guimaraes 71., Thiaw 78.)
Tottenham Hotspur–Sunderland 1–1 (B. Davies 30., ill. Brobbey 80.)
Everton–Brentford 2–4 (Beto 66., T. Barry 90+1., ill. I. Thiago 11., 51., 88., N. Collins 50.)
Fulham–Liverpool 2–2 (H. Wilson 17., Reed 90+7., ill. Wirtz 57., Gakpo 90+4.)
Leeds United–Manchester United 1–1 (Aaronson 62., ill. Matheus Cunha 65.)
Manchester City–Chelsea 1–1 (Reijnders 42., ill. Enzo Fernández 90+4.)
Szombaton játszották
AFC Bournemouth–Arsenal 2–3 (Evanilson 10., Kroupi 77., ill. Gabriel 16., Rice 54., 71.)
Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Cshan 31. – 11-esből, Mané 41.)
Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)
Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40–14
|+26
|48
|2. Manchester City
|20
|13
|3
|4
|44–18
|+26
|42
|3. Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33–24
|+9
|42
|4. Liverpool
|20
|10
|4
|6
|32–28
|+4
|34
|5. Chelsea
|20
|8
|7
|5
|33–22
|+11
|31
|6. Manchester United
|20
|8
|7
|5
|34–30
|+4
|31
|7. Brentford
|20
|9
|3
|8
|32–28
|+4
|30
|8. Sunderland
|20
|7
|9
|4
|21–19
|+2
|30
|9. Newcastle
|20
|8
|5
|7
|28–24
|+4
|29
|10. Brighton & Hove Albion
|20
|7
|7
|6
|30–27
|+3
|28
|11. Fulham
|20
|8
|4
|8
|28–29
|–1
|28
|12. Everton
|20
|8
|4
|8
|22–24
|–2
|28
|13. Tottenham
|20
|7
|6
|7
|28–24
|+4
|27
|14. Crystal Palace
|20
|7
|6
|7
|22–23
|–1
|27
|15. Bournemouth
|20
|5
|8
|7
|31–38
|–7
|23
|16. Leeds United
|20
|5
|7
|8
|26–33
|–7
|22
|17. Nottingham Forest
|20
|5
|3
|12
|19–33
|–14
|18
|18. West Ham
|20
|3
|5
|12
|21–41
|–20
|14
|19. Burnley
|20
|3
|3
|14
|20–39
|–19
|12
|20. Wolverhampton
|20
|1
|3
|16
|14–40
|–26
|6