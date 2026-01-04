Ismét jól ment hazai pályán a Newcastle-nek, a Spurs nem tudott nyerni otthon

Nemzeti Sportrádió

2026.01.04.
Bruno Guimaraes öröme (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 20. fordulójának vasárnapi játéknapján a Newcastle otthon, a Brentford idegenben nyert, míg a Tottenham ikszelt hazai pályán.

Newcastle United–Crystal Palace 2–0

Az elmúlt 10 hazai tétmérkőzésén veretlenül maradt Newcastle az első félidőben csak lesgólig jutott, majd a 71. percben szerezte meg a vezetést Bruno Guimaraes fejes góljával. A „szarkák” pár perc múlva rárúgták a másodikat is, Malick Thiaw egy szöglet utáni kapu előtti kavarodást használt ki. A Crystal Palace szépíteni sem tudott, s immár hét tétmeccs óta nyeretlen.

Tottenham Hotspur–Sunderland 1–1

A botladozó Spurs fél óra elteltével előnybe került, miután Ben Davies beletette a lábát Micky van de Ven lövésébe. Sokáig jól őrizte előnyét a hazai csapat, ám ráült az eredményre, a hajrá elején pedig egyenlített a Sunderland. Brian Brobbey kényszerítőzött Enzo Le Féevel, majd 11 méterről kilőtte a jobb felsőt. A Tottenham nem tudott igazán veszélyes lenni a folytatásban, így nem bírt a sorozatban negyedszer döntetlent játszó ellenfelével.

Everton–Brentford 2–4

Igor Thiago Vitaly Janelt beadásából szerzett vezetést a Brentfordnak, majd a második félidő elején a német védekező középpályás ismét gólpasszt adott, a beíveléséből Nathan Collins fejelt a kapuba, míg egy percre rá Thiago használta ki az újabb ziccerét. Szépített az Everton, Beto csúsztatott a bal alsóba, ám a hajrában a vendégek visszaállították a háromgólos különbséget. A mesterhármasig jutó Thiago higgadtan értékesítette helyzetét a kontra végén – a brazil támadó már 14 gólos a bajnokságban. Még Thierno Barry fejesével csökkentett a hátrányán a liverpooli csapat, de ennél többre nem futotta erejéből – az elmúlt négy meccsén 10 pontot szerzett a Brentford.

ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Newcastle United–Crystal Palace 2–0 (Bruno Guimaraes 71., Thiaw 78.)
Tottenham Hotspur–Sunderland 1–1 (B. Davies 30., ill. Brobbey 80.)
Everton–Brentford 2–4 (Beto 66., T. Barry 90+1., ill. I. Thiago 11., 51., 88., N. Collins 50.)
Fulham–Liverpool 2–2 (H. Wilson 17., Reed 90+7., ill. Wirtz 57., Gakpo 90+4.)
Leeds United–Manchester United 1–1 (Aaronson 62., ill. Matheus Cunha 65.)
Manchester City–Chelsea 1–1 (Reijnders 42., ill. Enzo Fernández 90+4.)

Szombaton játszották
AFC Bournemouth–Arsenal 2–3 (Evanilson 10., Kroupi 77., ill. Gabriel 16., Rice 54., 71.)
Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–0 (Arias 4., Hvang Hi Cshan 31. – 11-esből, Mané 41.)
Brighton & Hove Albion–Burnley 2–0 (Rutter 29., Ayari 47.)
Aston Villa–Nottingham Forest 3–1 (Watkins 45+1., McGinn 49., 73., ill. Gibbs-White 61.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal20153240–14+2648
  2. Manchester City20133444–18+2642
  3. Aston Villa20133433–24+942
  4. Liverpool20104632–28+434
  5. Chelsea2087533–22+1131
  6. Manchester United2087534–30+431
  7. Brentford2093832–28+430
  8. Sunderland2079421–19+230
  9. Newcastle2085728–24+429
10. Brighton & Hove Albion2077630–27+328
11. Fulham2084828–29–128
12. Everton2084822–24–228
13. Tottenham2076728–24+427
14. Crystal Palace2076722–23–127
15. Bournemouth2058731–38–723
16. Leeds United2057826–33–722
17. Nottingham Forest20531219–33–1418
18. West Ham20351221–41–2014
19. Burnley20331420–39–1912
20. Wolverhampton20131614–40–266

 

 

