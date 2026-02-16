Tuboly Máté: A futball megbüntetett minket

A DAC számára ideális lehetőség kínálkozott, hogy ismét egy pontra felzárkózzon a Slovan mögé, miután a pozsonyi együttes meglepetésre vereséget szenvedett a Trencsén (0-2) ellen. A dunaszerdahelyiek remekül kezdtek a Komárom aranyosmaróti ideiglenes otthonában: negyvenöt perc játék után két góllal vezettek, és úgy tűnt, minden az ő kezükben van.

„Az első félidő kifogástalan volt. Nagyon jól játszottunk, kihasználtuk a helyzeteinket. Sokat volt nálunk a labda, birtokoltuk a játékot, domináltunk, és szereztünk két gólt” – nyilatkozta a vendégek játékosa, Tuboly Máté a Nemzeti Sportnak.

A szünet után azonban teljesen megváltozott a játék képe: a második félidőben gyakorlatilag csak a Komárom volt a pályán.

„A KFC nagyon fizikális volt, sorra nyerte a párharcokat. Mi nem azt a játékot mutattuk, mint az első félidőben. Meg is büntetett minket ezért a futball. Csak nekik voltak helyzeteik, mi nagyon passzívak voltunk. Nem engedhetünk meg magunknak még egy ilyen félidőt, és nem adhatjuk ki a kezünkből a meccset” – folytatta a magyar játékos, aki csukafejessel szerzett gólt. „A gól mindig jó érzés. Gyakoroljuk a pontrúgásokat, a héten is nagy hangsúlyt fektettünk rájuk. De nem a gólom, hanem az eredmény a legfontosabb. Sajnos a hazaiak második találatát én hoztam össze. Vállalom érte a felelősséget, szabálytalankodtam az ellenfél játékosa ellen.”

A mérkőzés után Branislav Fodrek vezetőedző nagyon feldúltan értékelt:

„Csalódottak vagyunk a mérkőzés alakulása miatt. Két részre bontanám a meccset. Az első félidőben úgy játszottunk, ahogyan elképzeltük: gyors gólt szereztünk, kontroll alatt tartottuk a játékot, és megszereztük a második találatot is. A szünetben hangsúlyoztuk, hogy nem lehetünk passzívak. Tudtuk, hogy a hazaiak leegyszerűsítik a játékukat, hosszú labdákkal próbálkoznak majd. Folytatnunk kellett volna az első félidei teljesítményt, aktívan és fegyelmezetten játszani, s akár a harmadik gólt is megszerezni. Ehhez képest nem ismertem rá a játékosaimra. Ez elfogadhatatlan. Minden párharcot elveszítettünk, nem volt játékos, aki megtartotta volna a labdát és nyugalmat sugárzott volna. Ahogyan a második félidőbe belementünk, nem érdemeltük meg a győzelmet. Ha vannak ambícióink, egy félidőnyi játék nem elég. Így nem lehet futballozni, cselekednünk kell!”

A hazaiaknál második mérkőzését játszotta a télen az MTK-ból érkező Szűcs Patrik.

„Az első félidőben visszaálltunk védekezni, nekem is, mint szélső támadónak, mélyebben kellett játszanom, így messzebb voltam a kaputól. Két elkerülhető gólt kaptunk. A másodiknál nem voltam a pályán, mert a partvonalon túl ápoltak. A szünet után sokkal bátrabban léptünk fel, amit már az első félidőben is meg kellett volna tennünk. Nyomás alá helyeztük az ellenfelet, nem tudták kihozni a labdát, csak előrevágták, ami visszakerült hozzánk, és beszorultak a térfelükre” – mondta a 20 éves játékos, akit egy ütközés után ápolni kellett. „Felszakadt a szám és vérzett, de rendben vagyok. Bízom benne, hogy Komáromban rendszeresen játszhatok, és jönnek majd a gólok, gólpasszok és a jó eredmények.”

A Komárom vezetőedzője, Radványi Miklós elégedett volt csapata második félidei teljesítményével:

„Örülök a második játékrésznek, amikor feljebb toltuk a védelmet, agresszívebben játszottunk, és esélyünk volt a fordításra is. Az ellenfél kapusa kivédte Boda fejesét, Pillár pedig fölé lőtt. De amikor a DAC ellen 0–2-ről ki tudtunk egyenlíteni 2–2-re, elégedett vagyok. A második félidőért dicséret illeti a játékosaimat, mert kiválóan futballoztak. Ami bánt, az Zák sérülése, akinek agyrázkódása van. Két tavaszi forduló után négy-öt játékosom is hiányzik a keretből” – nyilatkozta a KFC mestere.

A vasárnapi mérkőzés kimenetelében a cserepadok minősége is nagyban szerepet játszott. A kiesés ellen küzdő Komáromnál több tapasztalt játékos ült a kispadon, akik beszállásukkal jelentősen hozzájárultak a fordulathoz. A dunaszerdahelyieknél viszont – ha leszámítjuk a védőket, Matus Kmetet és Filip Blazekot – a többi hét cserejátékos (összesen nem volt nekik 50 meccsük kezdőként a Niké Ligában) jóval kevesebb tapasztalattal rendelkezett, ami a pályán is érezhető volt. Amikor lehetőséget kaptak, nem tudtak segíteni a csapatnak.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

20. FORDULÓ

Komáromi FC–DAC 2–2 (0–2)

Gólszerző: Kacsaraba (öngól, 56.), Zák (69. – 11-esből), ill. Djukanovics (30.), Tuboly (69.)