Szoboszlai túlszárnyalhatja Gerrardot? Ezt gondolja az írek legendája

2026.02.16. 12:25
Premier League-címek tekintetében Szoboszlai Dominik már felülmúlta Steven Gerrardot (Fotók: Getty Images)
A Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik újabb hatalmas elismerést kapott: a korábbi ír válogatott csatár, Tony Cascarino szerint a 25 éves játékos már most megközelítheti a klublegendának számító Steven Gerrard szintjét – sőt, felvetette, hogy akár túl is szárnyalhatja őt jelenlegi formája alapján.

Tony Cascarino a Talksport műsorában áradozott Szoboszlai Dominikról: „Számomra a legkiemelkedőbb teljesítményt Szoboszlai nyújtja. Mennyire jó játékos a világon? Most az egyik legjobb középpályás.”

A szakértő egy merész kérdést is feltett a Liverpool-szurkolóknak: „Szerintük Szoboszlai jobb, mint Gerrard volt? Gerrard abszolút klasszis volt, ráadásul hosszabb időszakon keresztül.”

Cascarino ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bár Steven Gerrard pályafutása és öröksége megkérdőjelezhetetlen, Szoboszlai jelenlegi teljesítménye egészen kivételes. A magyar válogatott csapatkapitánya ebben az idényben már 17 gólban vállalt szerepet: tíz találatot szerzett, emellett hét gólpasszt is kiosztott minden sorozatot figyelembe véve.

Cascarino szerint a játékában és mentalitásában is vannak párhuzamok Gerrarddal.

„Gerrard 25 évesen elképesztő volt, és gyakran egymaga húzta a csapatot – hasonlóan ahhoz, ahogy Szoboszlai teszi most. A Liverpool 2005-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, és ő fantasztikus volt, talán minden idők legjobb liverpooli középpályása. Szerintem nagyon közel áll hozzá Szoboszlai.”

Cascarino azt is kiemelte, hogy amikor látta Szoboszlait a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőn, messze ő volt a mezőny legjobbja.

Bár a Gerrardhoz hasonló legendák státuszát hosszú évek kiemelkedő teljesítményével lehet csak elérni, az biztos, hogy Szoboszlai Dominik rövid idő alatt olyan szintre jutott, hogy már most a legnagyobbakhoz mérik őt az angol futballközegben.

