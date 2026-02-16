Szoboszlai túlszárnyalhatja Gerrardot? Ezt gondolja az írek legendája
Tony Cascarino a Talksport műsorában áradozott Szoboszlai Dominikról: „Számomra a legkiemelkedőbb teljesítményt Szoboszlai nyújtja. Mennyire jó játékos a világon? Most az egyik legjobb középpályás.”
A szakértő egy merész kérdést is feltett a Liverpool-szurkolóknak: „Szerintük Szoboszlai jobb, mint Gerrard volt? Gerrard abszolút klasszis volt, ráadásul hosszabb időszakon keresztül.”
Cascarino ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bár Steven Gerrard pályafutása és öröksége megkérdőjelezhetetlen, Szoboszlai jelenlegi teljesítménye egészen kivételes. A magyar válogatott csapatkapitánya ebben az idényben már 17 gólban vállalt szerepet: tíz találatot szerzett, emellett hét gólpasszt is kiosztott minden sorozatot figyelembe véve.
Cascarino szerint a játékában és mentalitásában is vannak párhuzamok Gerrarddal.
Szalah szerint Szoboszlai a világ egyik legjobb játékosa
„Gerrard 25 évesen elképesztő volt, és gyakran egymaga húzta a csapatot – hasonlóan ahhoz, ahogy Szoboszlai teszi most. A Liverpool 2005-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, és ő fantasztikus volt, talán minden idők legjobb liverpooli középpályása. Szerintem nagyon közel áll hozzá Szoboszlai.”
Cascarino azt is kiemelte, hogy amikor látta Szoboszlait a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőn, messze ő volt a mezőny legjobbja.
Vinícius Júnior: Sokat beszélgetek Szoboszlaival
Bár a Gerrardhoz hasonló legendák státuszát hosszú évek kiemelkedő teljesítményével lehet csak elérni, az biztos, hogy Szoboszlai Dominik rövid idő alatt olyan szintre jutott, hogy már most a legnagyobbakhoz mérik őt az angol futballközegben.