Szoboszlai túlszárnyalhatja Gerrardot? Ezt gondolja az írek legendája

Tony Cascarino a Talksport műsorában áradozott Szoboszlai Dominikról: „Számomra a legkiemelkedőbb teljesítményt Szoboszlai nyújtja. Mennyire jó játékos a világon? Most az egyik legjobb középpályás.”

A szakértő egy merész kérdést is feltett a Liverpool-szurkolóknak: „Szerintük Szoboszlai jobb, mint Gerrard volt? Gerrard abszolút klasszis volt, ráadásul hosszabb időszakon keresztül.”

Cascarino ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bár Steven Gerrard pályafutása és öröksége megkérdőjelezhetetlen, Szoboszlai jelenlegi teljesítménye egészen kivételes. A magyar válogatott csapatkapitánya ebben az idényben már 17 gólban vállalt szerepet: tíz találatot szerzett, emellett hét gólpasszt is kiosztott minden sorozatot figyelembe véve.

Cascarino szerint a játékában és mentalitásában is vannak párhuzamok Gerrarddal.