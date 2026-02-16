„Nekünk kedvezhet, hogy a Pavlova, Sviatchenko párosunk az utolsó csoportban futja a kűrt” – a MOKSZ ágazati igazgatója az NS-nek

– Beszéljünk is róluk: Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a rövid program után a negyedik helyen áll a milánói-cortinai téli olimpián, ami várakozáson felüli eredmény. Európa-bajnoki bronzérmesként érkeztek, de ez egy globális sportág, hatalmas a kontinensen túli konkurencia. A jég mellől nézve mik voltak az első benyomásai a rövid programjukról?

– Nagyon büszke vagyok rájuk. A rövid programnál az a legfontosabb, hogy tisztán fusson egy páros. Tegnap több olyan kettős is mögéjük került, amely korábban előttük volt, de hibázott. A magyar színekben versenyző páros viszonylag tisztán futott, ezért kerülhetett a legjobb csoportba a kűr előtt.

– Mit jelent ez a pozíció a kűr szempontjából?

– Pontozásos sportról beszélünk, amelyben a kűr sorrendje a rövid program eredménye alapján, fordított sorrendben alakul. Ez pszichésen a bírókra is hathat valamennyire, nekünk kedvezhet, hogy az utolsó csoportban futnak, de azért végső soron az dönt, ki hogyan futja meg a programját. Mindenesetre ez kedvező rajtpozíció.

– A Michael Jackson Earth Song című dalára futott rövid program nagyon jó benyomást keltett, szerette a közönség, de mit várhatunk a kűrtől?

– A kűr – Ursine Vulpine Without you című számára készült és koreográfiáját Benoit Richaud állította össze, aki világhírű koreográfus. Egy nagyon szép, líraibb hangulatú programról van szó. Szerintem mindkét zeneválasztás jól sikerült, és ebben a kűrben jobban meg tudják mutatni a képességeiket, erősségeiket, ami a pontszámokon is látszik. Különösen a második pontszámaik indultak el felfelé, ami nagyon fontos.

– Beszéljünk egy kicsit a párosuk történetéről is. Sok orosz hangzású név szerepel különböző országok színeiben a műkorcsolyában, sőt az élen álló német páros féri tagja, Nikita Volodin vagy éppen a holland női tagja, a moszkvai születésű Daria Danilova is honosított induló, hogy csak néhány nevet emeljünk ki a sokból. A mi párosunk története hogyan alakult?

– Maria korábban, már 2021-től más magyar párral, Nagy Balázzsal versenyzett, majd amikor az a páros felbomlott, és Balázs visszament Amerikába, a szövetség szerette volna Mariát megtartani és megfelelő párt keresni neki. Így került képbe Alekszej. Ez még jóval azelőtt történt, hogy az orosz versenyzők nem indulhattak nemzetközi szinten. Az ő történetük ebből a szempontból más, mint a klasszikus nemzetváltó oroszoké. A páros műkorcsolyában egyébként teljesen természetes, hogy különböző országokból áll össze egy páros, mert nehéz egy országon belül hasonló képességű és összeillő párosokat találni, akik hosszú távon is képesek és akarnak is együtt maradni.

– Ez tulajdonképpen a sportág sajátossága?

– Igen. Vannak kifejezetten párkereső felületek is. Magyarország kis ország kevés férfi versenyzővel, így különösen nehéz megfelelő párt találni.

– Mennyit fejlődtek Pavlováék az elmúlt években?

– Nagyon sokat. Kellett néhány év az összecsiszolódáshoz, és ahhoz is, hogy a pontozók stabil párosként tekintsenek rájuk. A pontszámaik folyamatosan javultak: Grand Prix-döntő ötödik hely, Európa-bajnoki bronzérem, most pedig olimpiai negyedik helyről várják a kűrt, türelmes, de masszív felfelé lépkedés a sportági ranglétrán.

– A konkurenseket hogyan látja?

– Nagyon erős a mezőny. A német és a grúz páros nagy esélyes, a kanadaiak meglepetést szereztek, a japánokra mindig figyelni kell, és a hazai, olasz páros sem elhanyagolható, akik mögött hatalmas közönségtámogatás áll. Izgalmas verseny lesz, de nekünk a legfontosabb, hogy Marija és Alekszej tudásuk legjavát nyújtsák és megmutassák, mire képesek a kűrben, a többi nem rajtuk múlik.