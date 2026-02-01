Nemzeti Sportrádió

Háromból három: szárnyal Michael Carrickkel az MU, a Fulhamet is legyőzte Sesko 94. perces góljával

2026.02.01. 17:06
Sesko gólja döntött a hajrában (Fotó: Getty Images)
A Manchester United őrült hajrában 3–2-re legyőzte a Fulhamet a Premier League 24. fordulójában, vasárnap.

 

Bővebben hamarosan...

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
Manchester United–Fulham 3–2 (Casemiro 19., Cunha 50., Sesko 90+4., ill. Jimenez 85. – 11-esből, Kevin 90+1.) 
Aston Villa–Brentford 0–1 (Outtara, 45+1.)
Kiállítva: Schade (42., Brentford) 
Nottingham Forest–Crystal Palace 1–1 (Gibbs-White 5., ill. I. Sarr 45+2.)
Kiállítva: N. Williams (45., Nottingham Forest) 

KÉSŐBB
17.30: Tottenham Hotspur–Manchester City (Tv: Match4)

HÉTFŐN
21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)

KORÁBBAN
Liverpool–Newcastle 4–1 (Ekitiké 41., 43., Wirtz 67., I. Konaté 90+3., ill. Gordon 36.) 
Chelsea–West Ham United 3–2 (Joao Pedro 57., Cucurella 70., E. Fernández 90+2., ill. Bowen 7., Summerville 36.)
Kiállítva: Todibo (90+11., West Ham)
Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)
Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)

 

