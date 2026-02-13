Nemzeti Sportrádió

Premier League: hosszabbított a Brentford brazil gólzsákja

2026.02.13. 11:12
Igor Thiago 17 góljával alaposan rászolgált új brentfordi szerződésére (Fotó: Getty Images)
Új szerződést ért a Brentford brazil csatára, Igor Thiago remek formája: a Cruzeiróban nevelkedett, a 2025–26-os Premier League-idényben 17 gólnál tartó 24 éves játékos 2031-ig írt alá a „méheknél” – jelentette be honlapján a londoni klub.

További négy és fél évig a Brentford játékosa lesz Igor Thiago – adta hírül hivatalos honlapján a nyugat-londoni egyesület. A 24 éves brazil center pazar formában futballozik a 2025–26-os Premier League-idényben, 26 eddigi bajnokiján 17-szer talált az ellenfelek kapujába, ezzel Harry Kane, Kylian Mbappé ás Erling Haaland mögött a 4. helyen áll az európai Aranycipőért folyó versenyben.

A csatár teljesítményét a „méhek” vezetése is honorálta: a Belo Horizonte-i Cruzeiróban nevelkedett, korábban a bolgár Ludogorecnél és a belga FC Bruges-nél is megforduló futballista pénteken 2031-ig szóló szerződést írt alá – további egyéves hosszabbítási opcióval.

„Ragyogó hír, hogy Thiago hosszú távra elkötelezte magát a klubhoz – kommentálta a hírt Keith Andrews vezetőedző. – Mindenki számra világos, milyen remek kapcsolatot alakított ki a csapattársakkal, a szurkolókkal, mint ahogy az is, mennyit jelent neki a klub, és ő mennyit jelent nekünk. Nagyon szeretek vele dolgozni, és nagyszerű látni, ahogyan egyre jobb játékos lesz. Kulcsszerepe van a csapatunk stílusának kialakításában, és az idényünk eddigi alakulásában is. Az egyik legfontosabb futballistánk, aki messzemenőkig rászolgált az új szerződésre, boldog vagyok, hogy sikerült tető alá hozni a megegyezést.”

Igor Thiagót 2024 júliusában 33 millió euróért szerződtette a Brentford az FC Bruges-től, a Transfermarkt számítása szerint jelenlegi piaci értéke 35 millió euró.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ 
Brentford–Arsenal 1–1 (Lewis-Potter 71., ill. Madueke 61.)
Sunderland–Liverpool 0–1 (Van Dijk 61.)
Aston Villa–Brighton & Hove Albion 1–0 (Mings 87.)
Crystal Palace–Burnley 2–3 (Strand Larsen 17., 33., ill. Medzsbri 40., J. Anthony 44., Lerma 45+2. – öngól)
Manchester City–Fulham 3–0 (Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.)
Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 0–0
Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)
Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)
Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)
West Ham United–Manchester United 1–1 (Soucek 50., ill. Sesko 90+6.)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal26176350–18+32 57 
2. Manchester City26165554–24+30 53 
3. Aston Villa26155637–27+10 50 
4. Manchester United26129547–37+10 45 
5. Chelsea26128647–30+17 44 
6. Liverpool26126841–35+6 42 
7. Brentford261241040–35+5 40 
8. Everton26107929–30–1 37 
9. Bournemouth26910743–45–2 37 
10. Newcastle261061037–3736 
11. Sunderland2699827–30–3 36 
12. Fulham261041235–40–5 34 
13. Crystal Palace26881028–32–4 32 
14. Brighton & Hove Albion26710934–3431 
15. Leeds United26791036–45–9 30 
16. Tottenham26781136–37–1 29 
17. Nottingham Forest26761325–38–13 27 
18. West Ham26661432–49–17 24 
19. Burnley26461628–51–23 18 
20. Wolverhampton26161916–48–32 


 

 

