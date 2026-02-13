Premier League: hosszabbított a Brentford brazil gólzsákja
További négy és fél évig a Brentford játékosa lesz Igor Thiago – adta hírül hivatalos honlapján a nyugat-londoni egyesület. A 24 éves brazil center pazar formában futballozik a 2025–26-os Premier League-idényben, 26 eddigi bajnokiján 17-szer talált az ellenfelek kapujába, ezzel Harry Kane, Kylian Mbappé ás Erling Haaland mögött a 4. helyen áll az európai Aranycipőért folyó versenyben.
A csatár teljesítményét a „méhek” vezetése is honorálta: a Belo Horizonte-i Cruzeiróban nevelkedett, korábban a bolgár Ludogorecnél és a belga FC Bruges-nél is megforduló futballista pénteken 2031-ig szóló szerződést írt alá – további egyéves hosszabbítási opcióval.
„Ragyogó hír, hogy Thiago hosszú távra elkötelezte magát a klubhoz – kommentálta a hírt Keith Andrews vezetőedző. – Mindenki számra világos, milyen remek kapcsolatot alakított ki a csapattársakkal, a szurkolókkal, mint ahogy az is, mennyit jelent neki a klub, és ő mennyit jelent nekünk. Nagyon szeretek vele dolgozni, és nagyszerű látni, ahogyan egyre jobb játékos lesz. Kulcsszerepe van a csapatunk stílusának kialakításában, és az idényünk eddigi alakulásában is. Az egyik legfontosabb futballistánk, aki messzemenőkig rászolgált az új szerződésre, boldog vagyok, hogy sikerült tető alá hozni a megegyezést.”
Igor Thiagót 2024 júliusában 33 millió euróért szerződtette a Brentford az FC Bruges-től, a Transfermarkt számítása szerint jelenlegi piaci értéke 35 millió euró.
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
Brentford–Arsenal 1–1 (Lewis-Potter 71., ill. Madueke 61.)
Sunderland–Liverpool 0–1 (Van Dijk 61.)
Aston Villa–Brighton & Hove Albion 1–0 (Mings 87.)
Crystal Palace–Burnley 2–3 (Strand Larsen 17., 33., ill. Medzsbri 40., J. Anthony 44., Lerma 45+2. – öngól)
Manchester City–Fulham 3–0 (Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.)
Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 0–0
Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)
Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)
Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)
West Ham United–Manchester United 1–1 (Soucek 50., ill. Sesko 90+6.)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|26
|17
|6
|3
|50–18
|+32
|57
|2. Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54–24
|+30
|53
|3. Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|37–27
|+10
|50
|4. Manchester United
|26
|12
|9
|5
|47–37
|+10
|45
|5. Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47–30
|+17
|44
|6. Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41–35
|+6
|42
|7. Brentford
|26
|12
|4
|10
|40–35
|+5
|40
|8. Everton
|26
|10
|7
|9
|29–30
|–1
|37
|9. Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43–45
|–2
|37
|10. Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37–37
|0
|36
|11. Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27–30
|–3
|36
|12. Fulham
|26
|10
|4
|12
|35–40
|–5
|34
|13. Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28–32
|–4
|32
|14. Brighton & Hove Albion
|26
|7
|10
|9
|34–34
|0
|31
|15. Leeds United
|26
|7
|9
|10
|36–45
|–9
|30
|16. Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36–37
|–1
|29
|17. Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25–38
|–13
|27
|18. West Ham
|26
|6
|6
|14
|32–49
|–17
|24
|19. Burnley
|26
|4
|6
|16
|28–51
|–23
|18
|20. Wolverhampton
|26
|1
|6
|19
|16–48
|–32
|9