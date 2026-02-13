Premier League: hosszabbított a Brentford brazil gólzsákja

További négy és fél évig a Brentford játékosa lesz Igor Thiago – adta hírül hivatalos honlapján a nyugat-londoni egyesület. A 24 éves brazil center pazar formában futballozik a 2025–26-os Premier League-idényben, 26 eddigi bajnokiján 17-szer talált az ellenfelek kapujába, ezzel Harry Kane, Kylian Mbappé ás Erling Haaland mögött a 4. helyen áll az európai Aranycipőért folyó versenyben.

A csatár teljesítményét a „méhek” vezetése is honorálta: a Belo Horizonte-i Cruzeiróban nevelkedett, korábban a bolgár Ludogorecnél és a belga FC Bruges-nél is megforduló futballista pénteken 2031-ig szóló szerződést írt alá – további egyéves hosszabbítási opcióval.

„Ragyogó hír, hogy Thiago hosszú távra elkötelezte magát a klubhoz – kommentálta a hírt Keith Andrews vezetőedző. – Mindenki számra világos, milyen remek kapcsolatot alakított ki a csapattársakkal, a szurkolókkal, mint ahogy az is, mennyit jelent neki a klub, és ő mennyit jelent nekünk. Nagyon szeretek vele dolgozni, és nagyszerű látni, ahogyan egyre jobb játékos lesz. Kulcsszerepe van a csapatunk stílusának kialakításában, és az idényünk eddigi alakulásában is. Az egyik legfontosabb futballistánk, aki messzemenőkig rászolgált az új szerződésre, boldog vagyok, hogy sikerült tető alá hozni a megegyezést.”

Igor Thiagót 2024 júliusában 33 millió euróért szerződtette a Brentford az FC Bruges-től, a Transfermarkt számítása szerint jelenlegi piaci értéke 35 millió euró.

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

Brentford–Arsenal 1–1 (Lewis-Potter 71., ill. Madueke 61.)

Sunderland–Liverpool 0–1 (Van Dijk 61.)

Aston Villa–Brighton & Hove Albion 1–0 (Mings 87.)

Crystal Palace–Burnley 2–3 (Strand Larsen 17., 33., ill. Medzsbri 40., J. Anthony 44., Lerma 45+2. – öngól)

Manchester City–Fulham 3–0 (Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.)

Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 0–0

Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)

Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)

Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)

Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)

West Ham United–Manchester United 1–1 (Soucek 50., ill. Sesko 90+6.)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 26 17 6 3 50–18 +32 57 2. Manchester City 26 16 5 5 54–24 +30 53 3. Aston Villa 26 15 5 6 37–27 +10 50 4. Manchester United 26 12 9 5 47–37 +10 45 5. Chelsea 26 12 8 6 47–30 +17 44 6. Liverpool 26 12 6 8 41–35 +6 42 7. Brentford 26 12 4 10 40–35 +5 40 8. Everton 26 10 7 9 29–30 –1 37 9. Bournemouth 26 9 10 7 43–45 –2 37 10. Newcastle 26 10 6 10 37–37 0 36 11. Sunderland 26 9 9 8 27–30 –3 36 12. Fulham 26 10 4 12 35–40 –5 34 13. Crystal Palace 26 8 8 10 28–32 –4 32 14. Brighton & Hove Albion 26 7 10 9 34–34 0 31 15. Leeds United 26 7 9 10 36–45 –9 30 16. Tottenham 26 7 8 11 36–37 –1 29 17. Nottingham Forest 26 7 6 13 25–38 –13 27 18. West Ham 26 6 6 14 32–49 –17 24 19. Burnley 26 4 6 16 28–51 –23 18 20. Wolverhampton 26 1 6 19 16–48 –32 9



