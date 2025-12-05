Nemzeti Sportrádió

Úszás: Betlehem Dávid visszalépett a lublini Eb-től

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
Vágólapra másolva!
2025.12.05. 10:10
Betlehem Dávid (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
úszás rövid pályás úszó Eb Betlehem Dávid
Két szám után a visszalépés és a hazautazás mellett döntött Betlehem Dávid a Lublinban zajló rövid pályás úszó Európa-bajnokságon.

Négyszáz gyorson nem jutott be a döntőbe, ezerötszázon viszont igen, ott a korábbi országos csúcson belül úszott, negyedik lett, de nem nyilatkozott a döntő után.

Pénteken azonban a Magyar Úszószövetség Facebook-oldalán megjelent, mi is történt-történik valójában Lublinban: Betlehem visszalépett a nyolcszáz gyorstól és még ma hazautazik Lengyelországból Sós Csaba szövetségi kapitány beleegyezésével.

„Azt érzem, mostanra teljesen kimerültem – nyilatkozta Betlehem Dávid. – Nagyon sok mindenre kellett figyelnem, az ősz folyamán rengeteget versenyeztem, mára teljesen kiürültem, elsősorban mentálisan. A fő számomat leúsztam becsülettel, azt hiszem, egyszerűen nincs több bennem. Kell egy kis idő otthon, a családdal, elvonulva, hogy újra felépítsem magam, így jövőre újra az igazi Betlehem Dávid versenyezhet majd.”

Betlehem Dávid érmekkel tért haza a májusi nyílt vízi Európa-bajnokságról, a júliusi szingapúri vb-n egyéniben és a váltóval is dobogóra állhatott nyílt vízen, ősszel nyert világkupa-viadalt és Európa-kupa-versenyt is, ő volt a medencés rövid pályás országos bajnokság legjobbja – ehhez jött a csütörtöki 1500 gyors döntője a lublini Eb-n, amelyben egyéni rekorddal végzett a negyedik helyen.

 

úszás rövid pályás úszó Eb Betlehem Dávid
Legfrissebb hírek

Úszás: Kós Hubert nyerte a 200 vegyest a US Openen

Úszás
4 órája

Rövid pályás úszó Eb: Ábrahám Minna 200, Sárkány Zalán 1500 gyorson, a mixed gyorsváltó 4x50 méteren lett ezüstérmes

Úszás
13 órája

Úszás: Kertész Boróka és Antal Dávid vitte a prímet az utánpótlás ob-n

Utánpótlássport
14 órája

Késely Ajna és a vegyes gyorsváltó is döntős a rövid pályás úszó Eb-n

Úszás
22 órája

Szabó Szebasztián ezüstérmes 50 pillangón

Úszás
2025.12.03. 21:13

Úszás: Jackl és Antal is arannyal kezdett a rövid pályás ifi ob-n

Utánpótlássport
2025.12.03. 20:56

Rövid pályás úszó Eb: Ábrahám és Pádár a mezőny elején, országos csúcs a mixed vegyes váltótól

Úszás
2025.12.03. 11:58

„Negyven? Az már sok…” – születésnapi interjú Cseh Lászlóval

Képes Sport
2025.12.03. 07:50
Ezek is érdekelhetik