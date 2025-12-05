Úszás: Betlehem Dávid visszalépett a lublini Eb-től

Négyszáz gyorson nem jutott be a döntőbe, ezerötszázon viszont igen, ott a korábbi országos csúcson belül úszott, negyedik lett, de nem nyilatkozott a döntő után.

Pénteken azonban a Magyar Úszószövetség Facebook-oldalán megjelent, mi is történt-történik valójában Lublinban: Betlehem visszalépett a nyolcszáz gyorstól és még ma hazautazik Lengyelországból Sós Csaba szövetségi kapitány beleegyezésével.

„Azt érzem, mostanra teljesen kimerültem – nyilatkozta Betlehem Dávid. – Nagyon sok mindenre kellett figyelnem, az ősz folyamán rengeteget versenyeztem, mára teljesen kiürültem, elsősorban mentálisan. A fő számomat leúsztam becsülettel, azt hiszem, egyszerűen nincs több bennem. Kell egy kis idő otthon, a családdal, elvonulva, hogy újra felépítsem magam, így jövőre újra az igazi Betlehem Dávid versenyezhet majd.”

Betlehem Dávid érmekkel tért haza a májusi nyílt vízi Európa-bajnokságról, a júliusi szingapúri vb-n egyéniben és a váltóval is dobogóra állhatott nyílt vízen, ősszel nyert világkupa-viadalt és Európa-kupa-versenyt is, ő volt a medencés rövid pályás országos bajnokság legjobbja – ehhez jött a csütörtöki 1500 gyors döntője a lublini Eb-n, amelyben egyéni rekorddal végzett a negyedik helyen.