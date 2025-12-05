Djokics Zseljko: Legyen újra euroligás a Pécs!

„Szekszárdon volt egy hosszabb bajnoki veretlenségünk a második idényemben, de akkor nem játszottunk párhuzamosan a nemzetközi porondon – emlékezett vissza Djokics Zseljko, a pécsiek szerb-magyar edzője. – Egy ilyen sorozathoz szerencse is kell, de a legfontosabb, hogy van eredménye az előző idényben elvégzett munkának. Jól megismertem a játékosokat, miután tavaly teljesen új csapatot kellett építeni, Studer Ágin kívül senkivel sem dolgoztam korábban együtt. A mostani nemcsak a vezetőedző sikere, hanem a komplett stábé, tudjuk, ki melyik poszton erős, és igazoltunk két, a szisztémánkban fontos játékost Dúl Panka és Varga Alíz személyében. Szerdán tizenegy játékossal álltunk ki, Studer Ágica el sem jött velünk Sopronba, az átlagéletkorunk huszonegy év volt, és csak egy külföldit vetettünk be, így még nagyobb csoda a győzelem.”

A légiós, a cseh Julia Reisingerová Miskolcon és legutóbb is remekelt, Sopronban 48-as értékindexet produkált, ami elsőrangú, viszont a rendes játék­idő utolsó nyolc pécsi pontja a 18 éves Rátkai Eszterhez és a 17 éves Josepovits Kingához fűződött (előbbi nagy teherrel a vállán mérkőzésen belül volt képes nagyot fejlődni).

„Az érdem elsősorban azoké az edzőké, akik az akadémián dolgoztak velük, hiszen a juniorcsapatunkból érkeztek a felnőttek közé – szögezte le Djokics. – Ezenfelül a játékosok és a családjaik tették hozzá a legtöbbet, hogy eljussanak idáig és én továbbadhassam nekik a tudásomat. Nagyon várom, hogy Eszti és Kinga fontos tagja legyen a válogatottnak, biztosan így lesz, remélhetőleg szép eredményeket érnek el.”

Talán még korai messzemenő következtetéseket levonni, Djokics nagyon reméli, hogy sérültjeik, mint Lexi Held, Nadija Szmailbegovics és Studer Ágnes hamar visszatérnek, és januártól tovább formálhatják az együttest. Held eddig alig több mint húsz percet játszott az idényben, noha külső poszton meghatározó ember volna, ahogy természetesen a másik két említett játékos is.

„Más csapatok új játékosokkal erősítenek majd, nem lenne okos az esélyekről beszélni, két lábbal kell a földön maradni – hangsúlyozta a szakember. – A nyáron azt tűztük ki célul, hogy előrelépjünk, ami a harmadik helyet követően a döntőbe jutást jelenti a bajnokságban. Nagyon tetszett, hogy a két Euroliga-szereplő ellen Euroliga-szintű kosárlabdát játszottunk. Ami kulcsfontosságú nekem, ezért tértem vissza Pécsre, hogy újra euroligás csapat legyen itt, a városban fő téma legyen a női kosárlabda, és megteljen a Lauber-sportcsarnok. Emocionális ember vagyok, örülök, hogy látom a fejlődést a lányokon, ezért van értelme mindennap felkelni.”

Lassítani egyelőre nem lehet, szombaton Győrben lép fel az NKA, majd a jövő héten következik a spanyol Gernika Bizkaia elleni Európa-kupa-mérkőzés az egyenes kieséses szakaszban. Djokics Zseljko sajnálja, hogy bár hat nullával zárták az Ek-csoportkört, ismét spanyol együttest kaptak – viszont legalább olyat, amelyet kétszer már meg tudtak verni.