Vb-bronzérmes török klasszis lett Szalai Attila csapatának vezetőedzője

K. Zs.K. Zs.
2025.12.05. 08:40
Emre Belözoglu szeptemberben még az Antalyaspor edzőjeként osztotta a tanácsokat a pálya széléről (Fotó: Getty Images)
Szalai Attila Kasimpasa Emre Belözoglu török Süper Lig
Emre Belözoglu lett a Kasimpasa vezetőedzője; a török labdarúgó-válogatott korábbi kiválósága csütörtökön meg is tartotta az első edzést Szalai Attila csapatánál.

A vb-bronzérmes (2002), 101-szeres török válogatott Emre Belözoglu a Fenerbahcénál beugróként kezdte az edzői pályát 2021-ben (az isztambuliak sportigazgatónak szerződtették, a csapat irányítását az utolsó tíz bajnokira vette át), majd az Istanbul Basaksehir következett, amellyel 2023-ban Török Kupa-döntőt játszott. Rövid ideig az Ankaragücü, majd legutóbb az Antalyaspor vezetőedzője volt, október elején megváltak tőle.

A Kasimpasa a grúz Sota Arveladze irányításával kezdte meg az idényt, de a vezetőedző mérlege (három győzelem, négy döntetlen, hét vereség) és a 14. helyezés láttán a vezetőség váltásra szánta el magát.

Mint beszámoltunk róla, a Kasimpasa vezetői is érintettek a törökországi fogadási csalási ügyben, amelynek felgöngyölítése során tizenkilenc embert vettek őrizetbe november elején; a klub elnökét, Mehmet Fatih Saracot is kihallgatták.

Szalai Attila nyáron került a Kasimpasához: a Hoffenheim egy idényre adta kölcsön a török klubnak, amelyben a Németországban mellőzött védő újra játéklehetőséghez jutott, és visszakerült a magyar válogatottba is.

