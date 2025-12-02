A balul sikerült idény végén menesztették Sallói Dánielék edzőjét

Kerry Zavagnin 2025. március 31-én ült le a Kansas kispadjára, miután az együttes idénybeli első öt meccsén mindössze egy pontot szerzett, és a klub menesztette 2009 óta regnáló vezetőedzőjét, Peter Vermest.

A korábbi 26-szoros amerikai válogatott védekező középpályás 2000 és 2008 között játékosként, 2009 és 2025 között másodedzőként szolgálta a Kansast, ezt követően vette át a csapat irányítását – hivatalosan csak átmenetileg, de a végül is balul sikerülő, Nyugati konferenciában utolsó, 15. helyezést hozó idény végéig a kispadon ülhetett. A következő évadtól azonban a klub már mással képzeli el a folytatást.

„Kerry igazi Sporting-legenda, hatása a klubunkra maradandó” – mondta el a klub honlapjának Michael Illig társtulajdonos.

„A Sporting KC nevében sok sikert kívánunk neki karrierje következő fejezetéhez, és várjuk, hogy a jövőben újra üdvözölhessük nálunk” – fogalmazott a sportigazgató, David Lee.