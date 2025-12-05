Nemzeti Sportrádió

A teqball bekerült az Ázsiai Játékok és az Ázsiai Beach Games hivatalos programjába

2025.12.05. 09:14
Schmidt Ádám (Fotó: MTI/Kovács Tamás)
Újabb sportdiplomáciai és sportszakmai áttörést ért el a teqball, a hungarikumként is elismert magyar fejlesztésű sportág az Ázsiai Olimpiai Tanács döntése alapján ezentúl állandó sportágként szerepel az Ázsiai Játékok hivatalos programjában, illetve az Ázsiai Beach Games állandó sportágai közé is bekerült.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára hangsúlyozta, ez az előrelépés is jól mutatja a teqball növekvő népszerűségét és a sportág fejlesztése mögött álló szakmai munkát.

„A teqball hazai innovációként hódítja meg a sportvilágot, a föld legtávolabbi szegleteibe is elviszi Magyarország jó hírét, amire, úgy gondolom, méltán lehetünk büszkék. Az Ázsiai Játékok, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb multisporteseménye, mostantól minden kiírásában helyet ad a teqballnak, emellett megkezdődött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalos elismerési folyamata, amely az olimpiai sportággá válás első lépése” – idézte Schmidt Ádámot az államtitkárság közleménye, amely kitér rá: a teqball modern és látványos játékrendszere egyaránt hozzájárult a sportág nemzetközi térnyeréséhez, ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt a világ egyik leggyorsabban növekvő új sportjává vált. Népszerűsége különösen Ázsiában nőtt robbanásszerűen, ahol számos országban alakultak ki erős nemzeti szövetségek és élversenyzői bázisok. A teqball az idén a bahreini Ázsiai Ifjúsági Játékokon hatalmas sikerrel debütált, jövő szeptemberben pedig a felnőttek versenyén is bemutatkozik.

 

