A teqball bekerült az Ázsiai Játékok és az Ázsiai Beach Games hivatalos programjába

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára hangsúlyozta, ez az előrelépés is jól mutatja a teqball növekvő népszerűségét és a sportág fejlesztése mögött álló szakmai munkát.

„A teqball hazai innovációként hódítja meg a sportvilágot, a föld legtávolabbi szegleteibe is elviszi Magyarország jó hírét, amire, úgy gondolom, méltán lehetünk büszkék. Az Ázsiai Játékok, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb multisporteseménye, mostantól minden kiírásában helyet ad a teqballnak, emellett megkezdődött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalos elismerési folyamata, amely az olimpiai sportággá válás első lépése” – idézte Schmidt Ádámot az államtitkárság közleménye, amely kitér rá: a teqball modern és látványos játékrendszere egyaránt hozzájárult a sportág nemzetközi térnyeréséhez, ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt a világ egyik leggyorsabban növekvő új sportjává vált. Népszerűsége különösen Ázsiában nőtt robbanásszerűen, ahol számos országban alakultak ki erős nemzeti szövetségek és élversenyzői bázisok. A teqball az idén a bahreini Ázsiai Ifjúsági Játékokon hatalmas sikerrel debütált, jövő szeptemberben pedig a felnőttek versenyén is bemutatkozik.