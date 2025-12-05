Nemzeti Sportrádió

Erdei Zsolt: Minden gyereknek az fáj a legjobban, ha nem jöhet edzésre

2025.12.05. 08:58
Erdei Zsolt Egy nap az utánpótlásért konferencia Laufer Béla utánpótlás-konferencia utánpótlás utánpótlássport
Egy nap az utánpótlásért címmel tizenötöször rendezett nagy sikerű konferenciát szerkesztőségünk. A Lurdy Ház Rendezvényközpontjában tartott egész napos eseményen ezúttal is klasszis előadók beszéltek a korosztályos sportot érintő aktualitásokról, legfontosabb ügyekről. Erdei Zsolttal, vb- és Eb-aranyérmes, olimpiai harmadik, profi világbajnok bokszolóval, a Madárfészek Akadémia szakmai vezetőjével, illetve Laufer Bélával, a férfi tornászválogatott edzőjével arról hallhattak pódiumbeszélgetést a résztvevők, hogy az utánpótlásedzőknek – a régi poroszos módszerek és vasszigor helyett – manapság milyen fegyelmezési eszközei lehetnek a nehezen kezelhető fiataloknál.

Nagy érdeklődés övezte az Egy nap az utánpótlásért címmel az Utánpótlássport szerkesztősége által tizenötödször megrendezett konferenciát. A Lurdy Ház Rendezvényközpontjában tartott telt házas esemény egyik leginkább várt „Figyelem: fegyelem!” című beszélgetésében a fegyelmezés napjainkban használható eszközeiről Erdei Zsolt, a korábbi világklasszis bokszoló, az UTE Madárfészek Akadémia vezetője, illetve Laufer Béla tornászedző, a férfiválogatott és az FTC trénere fejtette ki véleményét.

„Amikor én gyerek voltam, más időket éltünk, és a fegyelmezési metódus is merőben eltért a mostanitól – mondta az olimpiai bronzérmes, profi és amatőr világbajnok Erdei. – Ami akkor megszokottnak bizonyult, manapság már nem működne, ugyanis teljesen más generációról beszélünk, a mai fiatalok másképpen reagálnak bizonyos viselkedésre.

Ugyanakkor, ha a sokadik vétség után ezek sem válnak be, akkor marad az edzéstől való eltiltás.

A klubomnál mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyon családias a légkör nálunk, és a közeg egyszerűen kilöki magából az oda nem illő fiatalokat.

Laufer Béla (jobbra) és Erdei Zsolt (középen) Fotó: Vasas Attila

Laufer szerint elsősorban az empátia, a türelem, a motiváció és a pedagógiai finomságok eszközét kell bevetni az utánpótlásedzőknek.

és hogyan tudják megszólítani a gyerekeket – folytatta a kiváló szertornaedző. –

hiszen a végső cél mégiscsak az, hogy az adott fiatal hosszú távon is ott ragadjon a teremben. Versenyzőként én a hatvanas-hetvenes években a KSI-ben nevelkedtem, és bár akkor még itthon alapvetően a poroszos módszerek voltak a bevettek a tornasportban, viszont jómagam nem ebben nőttem fel, és az akkori edzőimtől, Csányi Rajmundtól és Leopold Józseftől egy merőben eltérő kultúrát kaptam.

A legkisebbeknél például a jutalmazás is nagyon fontos motiváló eszköz.”

A beszélgetés végén a problémás szülőkkel való kapcsolattartás is szóba került.

„Mindig megvannak azok az apukák és anyukák, akik túlbuzgóak, és még edzés közben is folyamatosan instruálják a gyereküknek a bokszterem sarkából, viszont az ilyen szülőket én igyekszem távol tartani a mindennapi edzésmunkától – magyarázta Erdei Zsolt. – 

ezért nem is hagyom, hogy a felkészítésébe kívülről beleszóljanak. Ráadásul a legeslegrosszabb az a szülő, aki konkrétan jobban akarja azt, hogy a csemetéjéből bokszoló váljon, mint a gyereke saját maga.”

(Kiemelt képen: Erdei Zsolt Fotó: Vasas Attila)

