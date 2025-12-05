Úszás: Kós Hubert nyerte a 200 vegyest a US Openen

Az ötven hát harmadik helyével indította a US Open második napjának estéjét (az első napon csak a férfi és a női 1500 gyorsot rendezték Austinban) Kós Hubert: a magyar idő szerint péntekre virradó éjjeli döntős programban a sprintszám után a 200 vegyes várt a magyar klasszisra.

Remek úszással Kós elsőként ért célba, ennél talán még fontosabb, hogy alig-alig maradt el (1:55.50) egyéni rekordjától (1:55.34) – ezt egyébként nyáron úszta Szingapúrban, amikor a világbajnoki bronzérmes lett 200 vegyesen.

A nap kétségkívül leginkább várt döntője a férfi 400 gyors volt, amelybe a harmadik idővel kvalifikálta magát Léon Marchand: a franciák négyszeres olimpiai bajnoka korábban nem tudok igazán erre a számra figyelni, de ezen a US Openen egyértelmű prioritást élvezett nála a táv.

Marchand nagy egyéni rekorddal nyert is – elképesztő víz alatti munkájának is köszönhetően.

A Kóshoz és Marchand-hoz hasonlóan immár szintén Bob Bowmannel készülő Summer McInthos betegség miatt kénytelen volt kihagyni a rövid pályás világkupa-sorozatot, Austinban viszont már újra csillogott, és nem is akárhogy: 400 gyorson jó ideig, háromszázig világcsúcson belüli idővel haladt (amúgy azt ő is tartja 3:54.18-cal), aztán az utolsó két hosszon kissé kiengedett, a 3:55.37 a világ valaha volt második legjobb ideje női 400 gyorson.

US OPEN, AUSTIN

Érdekesebb eredmények. Férfiak. 50 m gyors: 1. Chris Guiliano (amerikai) 21.57. 400 m gyors: 1. Léon Marchand (francia) 3:44.70. 50 m hát: 1. Shaine Casas (amerikai) 24.53, … 3. Kós Hubert 24.74. 200 m vegyes: 1. Kós Hubert 1:55.50. Nők. 50 m gyors: 1. Kate Douglass (amerikai) 24.20 400 m gyors: 1. Summer McIntosh (kanadai) 3.55.37. 200 m vegyes: 1. Kate Douglass 2:07.85