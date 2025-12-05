NHL: hat gólt kapott New Yorkban a ligaelső Colorado

A keleti oldalra látogatott át a Colorado Avalanche, és rögtön az első találkozóján kikapott a New York Islanderstől. A ligaelső Avalanche remek sorozata megszakadt, a coloradóiak ugyanis a legutóbbi 17 mérkőzésükön mindig szereztek pontot.

Az Islandersben Mathew Barzal gólt szerzett és adott két gólpasszt, csapata pedig egymás után második győzelmét ünnepelhette.

New York másik csapata, a Rangers is örülhetett, mivel 12. idegenbeli győzelmét aratta az idényben. Artyemij Panarin egy góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből, és már 900 pontnál jár az NHL-ben.

Öt gól is emberelőnyben esett a Columbus–Detroit mérkőzés második harmadában, 2018 óta nem történt ilyen a bajnokságban.

November hatodika óta először veszített rendes játékidőben a Minnesota Wild, amely a Calgary otthonában kapott ki.

Connor McDavid pályafutása során tizenharmadszor szerzett három gólt egy mérkőzésen, és ebben a mutatóban feljött a klubranglista negyedik helyére, utolérve Mark Messier-t. Az Edmonton kilenc gólt ütött a Seattle-nek.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–St. Louis Blues 5–2

Carolina Hurricanes–Toronto Maple Leafs 1–5

Florida Panthers–Nashville Predators 1–2 – hosszabbítás után

New York Islanders–Colorado Avalanche 6–3

Ottawa Senators–New York Rangers 2–4

Tampa Bay Lightning–Pittsburgh Penguins 3–4

Columbus Blue Jackets–Detroit Red Wings 6–5 – szétlövéssel

Calgary Flames–Minnesota Wild 4–1

Edmonton Oilers–Seattle Kraken 9–4

Los Angeles Kings–Chicago Blackhawks 1–2