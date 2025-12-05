Nemzeti Sportrádió

NHL: hat gólt kapott New Yorkban a ligaelső Colorado

2025.12.05. 07:36
Icon SportswireMathew Barzal (balra) gólt szerzett és két gólpasszt is adott (Fotó: Getty Images)
Colorado Avalanche jégkorong NHL New York Islanders
Tíz mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) csütörtöki játéknapján.

A keleti oldalra látogatott át a Colorado Avalanche, és rögtön az első találkozóján kikapott a New York Islanderstől. A ligaelső Avalanche remek sorozata megszakadt, a coloradóiak ugyanis a legutóbbi 17 mérkőzésükön mindig szereztek pontot.

Az Islandersben Mathew Barzal gólt szerzett és adott két gólpasszt, csapata pedig egymás után második győzelmét ünnepelhette.

New York másik csapata, a Rangers is örülhetett, mivel 12. idegenbeli győzelmét aratta az idényben. Artyemij Panarin egy góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből, és már 900 pontnál jár az NHL-ben. 

Öt gól is emberelőnyben esett a Columbus–Detroit mérkőzés második harmadában, 2018 óta nem történt ilyen a bajnokságban. 

November hatodika óta először veszített rendes játékidőben a Minnesota Wild, amely a Calgary otthonában kapott ki. 

Connor McDavid pályafutása során tizenharmadszor szerzett három gólt egy mérkőzésen, és ebben a mutatóban feljött a klubranglista negyedik helyére, utolérve Mark Messier-t. Az Edmonton kilenc gólt ütött a Seattle-nek.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–St. Louis Blues 5–2
Carolina Hurricanes–Toronto Maple Leafs 1–5
Florida Panthers–Nashville Predators 1–2 – hosszabbítás után
New York Islanders–Colorado Avalanche 6–3
Ottawa Senators–New York Rangers 2–4
Tampa Bay Lightning–Pittsburgh Penguins 3–4
Columbus Blue Jackets–Detroit Red Wings 6–5 – szétlövéssel
Calgary Flames–Minnesota Wild 4–1
Edmonton Oilers–Seattle Kraken 9–4
Los Angeles Kings–Chicago Blackhawks 1–2

 

