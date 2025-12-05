Kuczora Csenge: Jó érzés, hogy továbbra sem kell matekozni

Románia legyőzése után már csak egy lépés választja el női kézilabda-válogatottunkat a legjobb nyolc közé kerüléstől. Golovin Vlagyimir csapata Szenegál, Irán és Svájc után a nagy rivális ellen sem veszített pontot, a 34–29-es győzelmet hozó találkozón megmutatta, hogy van benne tartás. A románoknak a második félidő elején négy lehetőségük is volt az egyenlítésre, de sikerült megtartani a vezetést.
Amit az első 15-20 percben láthattunk a mieinktől támadásban, az már nagyban hasonlított a tavalyi Európa-bajnoki bronzéremig tartó menetelés során tapasztaltakhoz. A találkozó második felében védekezésben is sikerült erőt mutatni, így mindkét fázisban előrelépésről beszélhetünk a csoportkörhöz képest.
„Mondhatjuk, hogy a meccs első része tökéletes volt, sokat készültünk rá, hogy mentálisan föléjük kerekedjünk – mondta Kuczora Csenge a csütörtöki szünnapon. – Örültem, hogy én is jól kezdtem, aztán egy kicsit megint beragadtam, viszont amikor a végén visszamentem a pályára, ismét segíteni tudtam a csapatnak. Az első két meccs nehezebb volt, figyelnünk kellett, hogy mindenkinek ugyanannyi játékpercet adjon a kapitány, hogy végig bírjuk a világbajnokságot. Most volt az első olyan mérkőzésünk, amelyen sokkal jobban kellett figyelnünk, tudtuk, hogy nem lesz elég, amit a csoportkörben nyújtottunk.”
A 25 éves balátlövő szerdán négy gólt szerzett, ami csak eggyel kevesebb, mint a három csoportmeccsen elért összteljesítménye. A többi kulcsemberünkhöz hasonlóan ő is megmutatta magát, és ahogyan jönnek az egyre nehezebb meccsek, ő is úgy lesz egyre jobb. Az Eb óta eltelt egy évet a német Thüringer HC-ben töltötte, rögtön az első idényében Európa-ligát nyert együttesével, a dán Ikast elleni fináléban ötször is betalált.
„A válogatottban nem változott a szerepköröm az Eb-hez képest. Vova ugyanazt kéri tőlünk, hogy vállaljuk el azokat a feladatokat, amelyeket ránk szabott, ebben kell még jobban előrelépnem nekem is itt a vb-n. Más a rendszer, mint a klubomban, de könnyedén át lehet állni. Bármilyen előkészítést kapok, azokat a helyzeteket el kell vállalnom, mert utána másnak is ebből lesznek majd jobb lehetőségei. Védekezésben próbálunk kompaktak lenni, ehhez sokat kell egymásnak segíteni.”
Pénteki ellenfelünkkel szemben a besegítéseknek még nagyobb jelentőségük lesz, a japánok ugyanis rengeteget egy-egyeznek és kettő-kettőznek. Alacsony termetű játékosaik közül éppen Kuczora klubtársa, az irányító Aizava Nacuki jelenleg a legnagyobb név, a svájciak és a horvátok legyőzéséből is nyolc góllal vette ki a részét. Hogy valójában mennyire veszélyes ellenfél Japán, már ezek az eredmények is megmutatják, ahogyan a 2023-as vb-n a dánok ellen Herningben bemutatott 27–26-os sikere is figyelemre méltó volt. Ettől függetlenül azt érezzük, csak rajtunk múlik, mennyire lesz szoros és izgalmas a pénteki összecsapás.
„Jó emlékeim vannak a japán válogatottról, a tavalyi debreceni olimpiai selejtező mérkőzés nagyon nehéz volt, bármennyire is nem tűnt annak kívülről – emlékezett vissza Kuczora az áprilisban 37–28-ra megnyert csatára. – A felkészültségünknek köszönhetően tűnhetett egyszerűbbnek, az összes játékvariációjukat lelestük, végig jól összpontosítottunk. Amit csinálnak, továbbra is jól csinálják, erre kell megint készülnünk. Gyorsak, általában a játékrendszerüket végigviszik, ami lehet, hogy egyben a hátrányuk is, mert ha rosszul hajtják végre, leolvasható.”
Arra a felvetésre, hogy egyelőre ugyanúgy veretlenül menetelünk és a saját kezünkben van a sorsunk, mint az Eb-n, így reagált:
„Jó érzés, hogy továbbra sem kell matekozni. Mindig az a cél, hogy ne kelljen, a japánok ellen is azon leszünk, hogy utána Dániával szembeni vasárnap esti utolsó középdöntős mérkőzés előtt se kelljen. Remélem, tényleg csak rajtunk múlik a pénteki meccs, mert akkor biztosan jó vége lesz.”
Albek Anna: Magabiztosabb lettem Metzben, de még több van bennem
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG – élőben az NSO-n! (Tv: Duna World)
20.30: Svájc–Dánia (Tv: M4 Sport)
IV. CSOPORT (DORTMUND)
15.30: Angola–Brazília
18.00: Svédország–Dél-Korea
20.30: Csehország–Norvégia
|1. Dánia
|3
|3
|–
|–
|115–76
|+39
|6
|2. MAGYARORSZÁG
|3
|3
|–
|–
|92–71
|+21
|6
|3. Románia
|3
|1
|–
|2
|91–100
|–9
|2
|4. Svájc
|3
|1
|–
|2
|71–83
|–12
|2
|5. Japán
|3
|1
|–
|2
|73–88
|–15
|2
|6. Szenegál
|3
|–
|–
|3
|67–91
|–24
|0
A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
*A középdöntő előtt Kovács Anett (Esztergom) váltotta.