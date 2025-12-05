Pontgazdag mérkőzésen tartotta életben rájátszásreményeit a Detroit – videó

Az előző évadban az NFC első kiemelését megszerző Detroitnak ebben az idényben még a rájátszáshelye sincs biztonságban, azonban a Dallas ellen most nagy lépést tett efelé. Lassan indult a mérkőzés: előbb egy-egy mezőnygólt, majd egy-egy puntot értek el csapatok, aztán a negyed végén Jahmy Gibbs futott be a célterületre, a nagyszünetig ráadásul 11 pontos előnyt szerzett a Lions. A vendégek két negyven yard feletti drive-ot is vezettek, de mindkettő végén csak mezőnygólt szereztek, egyszer pedig Jack Campbell ütötte ki a labdát Jake Ferguson kezéből. A labdaszerzést követően David Montgomery 35 yardos TD-t futott, a félidőt Jake Bates mezőnygólja zárta.

A második félidőt pocsékul kezdte a Dallas, Dak Prescott rögtön az első játékból eladta a labdát, ezt újabb touchdownnal büntette a Detroit, amely így már 27–9-re vezetett. A Cowboys ezt követő három támadássorozatából két touchdownt és egy mezőnygólt szerzett, míg a Lions egy sikeres és egy sikertelen mezőnygólt ért el, így 30–27-re olvadt a Lions előnye az utolsó tíz percre. A hajrában azonban Jahmyr Gibbs kétszer is befutott a célterületre, míg Prescott másodszor is eladta a labdát, ezzel eldőlt a mérkőzés, 44–30-ra nyert a Lions, amely 8–5-re javította mérlegét, de továbbra sincs rájátszást érő helyen. A Dallasnak hét, míg a Detroitnak 54 százalékos esélye van a rájátszásra.

Dak Prescott 47 passzkísérletéből 31 volt sikeres 376 yardért, egy touchdownt és két interceptiont dobott. CeeDee Lamb hat elkapásból 121 yardot gyűjtött, míg Ryan Flournoy kilenc elkapásból 115 yardot és egy touchdownt gyűjtött össze, Javonte Williams pedig 67 yardot és egy TD-t futott. Brandon Aubrey is bizonyította, hogy a liga egyik legjobb rúgója, mind az öt mezőnygólját értékesítette, közülük az egyiket 63 yardról rúgta a póznák közé.

A hazaiak részéről Jared Goff 309 yardot és egy touchdownt passzolt. Amon-Ra St. Brown (hat elkapás, 92 yard) és Jameson Williams (hét elkapás, 96 yard) is kilencven yard fölé jutott. A Lions legtöbb yardot termelő futója David Montgomery volt (60 yard), míg Jahmyr Gibbs három touchdownt is futott. A hazaiak védői ötször is sackelték Prescottot, ebből hármat Al-Quadin Muhammad jegyzett.

NFL

ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

Péntek

Detroit Lions–Dallas Cowboys 44–30 (10–3, 10–6, 7–10, 17–11)

Vasárnap

19.00: Atlanta Falcons–Seattle Seahawks

19.00: Cleveland Browns–Tennessee Titans

19.00: Minnesota Vikings–Washington Commanders

19.00: New York Jets–Miami Dolphins

19.00: Tampa Bay Buccaneers–New Orleans Saints

19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts

19.00: Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–Cincinnati Bengals

22.05: Las Vegas Raiders–Denver Broncos

22.25: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

22.25: Arizona Cardinals–Los Angeles Rams

Hétfő

2.20: Kansas City Chiefs–Houston Texans (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Los Angeles Chargers–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Carolina Panthers, New England Patriots, New York Giants, San Francisco 49ers