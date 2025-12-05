1297 mérkőzés után nem dobott legalább tíz pontot LeBron James, az asszisztjával nyert a Lakers – videó
2007 óta LeBron James sorozatban 1297 mérkőzésen szerzett legalább tíz pontot az alapszakaszban. A Lakers a mérkőzés nagy részében vezetett, de az utolsó negyedben többször is a hazai pályán játszó Toronto Raptors került előnybe. 120–120-as állásnál a nyolc ponttal álló Jameshez került a labda, a négyszeres MVP a saját rekordja helyett a győzelemre koncentrált, Rui Hachimurához passzolt, aki egy buzzer beater triplával megnyerte a meccset a Los Angelesnek. LeBron James 17 kosarából csak négy volt pontos, a triplavonalon túlról öt kísérletből egyszer sem talált be és büntetőt sem dobhatott. A Hacsimurának kiosztott gólpassza volt a 11.
LeBron James 1297 meccses sorozata – amely 2007. január 6-án kezdődött – tehát véget ért. James ezzel is NBA-rekorder, Michael Jordan (866) a második és Kareem Abdul-Jabbar (787) a harmadik az örökrangsorban. A jelenlegi aktív sorozatok közül Kevin Durant 267-es szériája állt az élre. A mérkőzés legjobbja Austin Reaves volt, aki 44 pontos, 10 gólpasszos dupla duplával zárt, a hazaiaknál Scott Barnes is dupla duplát ért el (23 pont, 11 lepattanó), míg Brandon Ingram 20 pontig jutott.
A Philadelphia történelmében Tyrese Maxey a hatodik játékos, aki sorozatban három mérkőzésen is 35 fölé jutott. Maxey a ponttermelés mellett a védekezésben is jeleskedett, az utolsó másodpercben az ő blokkjával nyert a 76ers, amely száz pont alatt tartotta a Golden State Warriorst.
Csaknem 150 pontig jutott a Boston. A Celtics a félidőben még csak 66 pontnál állt, erre a harmadik negyedben 43-at, a negyedikben pedig 37 pontot adott hozzá. Payton Pritchard 20, Jordan Walsh 22, míg Derrick White 30 ponttal vette ki a részét a sikerből.
NBA
ALAPSZAKASZ
Philadelphia 76ers–Golden State Warriors 99–98
Washington Wizards–Boston Celtics 101–146
Brooklyn Nets–Utah Jazz 110–123
Toronto Raptors–Los Angeles Lakers 120–123
New Orleans Pelicans–Minnesota Timberwolves 116–125