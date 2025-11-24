Messi volt a főszereplő, a Miami fölényes sikerrel jutott főcsoportdöntőbe az MLS-ben

Az Inter Miami korán bekezdett Cincinnatiben, a 19. percben Lionel Messi fejjel volt eredményes. Az argentin ikon a továbbiakban is magánál tartotta a karmesteri pálcát, s a második félidőben három gólpasszt is kiosztott: Tadeo Allende kettő, míg a Messi gólját előkészítő Mateo Silvetti egy találatot szerzett, s így a Miami könnyed sikerrel jutott a keleti főcsoport döntőjébe.

A játéknap második meccsének több magyar vonatkozása is volt, hiszen áprilisig a Philadelphia Unionban szerepelt az idényt már Columbusban befejező Gazdag Dániel, míg a New York City FC kispadján ült az előző idény első felében a Ferencvárost irányító Pascal Jansen, de a vendégek kezdőcsapatában ott volt az ugyancsak korábbi ferencvárosi Raul Gustavo is. Az első játékrész első felében a vendégeknél volt többet a labda, s ezt a 27. percben ki is használták, egy szép akció végén Maxi Moralez volt eredményes. A folytatásban a Union nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, de a jó napot kifogó Matthew Freese-nek ezen a meccsen nem lehetett gólt rúgni, így a Jansen-csapat lesz a Messi-féle Miami ellenfele a főcsoport döntőjében.

MLS

RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT, ELŐDÖNTŐ

FC Cincinnati–Inter Miami 0–4 (Messi 19., Silvetti 57., Allende 62., 74.)

Philadelphia Union–New York City FC 0–1 (Moralez 27.)