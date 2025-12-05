Nemzeti Sportrádió

Török fogadási csalás: válogatott labdarúgót és FIFA-játékvezetőt is őrizetbe vettek

2025.12.05. 10:28
Mert Hakan Yandas tavasszal, a Rangers elleni El-meccsen kihagyott tizenegyes után (Fotó: Getty Images)
Mert Hakan Yandas fogadási csalás Törökország török foci
Újabb letartóztatási hullám zajlik a török labdarúgást megrázó fogadási csalási ügyben – adta hírül pénteken a Sözcü című lap az isztambuli főügyészség közleményére hivatkozva.

Az őrizetbe vett klubelnökök, menedzserek, labdarúgók között van többek közt a válogatott Mert Hakan Yandas (Fenerbahce) és a korábbi U-válogatott Metehan Baltaci (Galatasaray), továbbá Zorbay Kücük FIFA-játékvezető – írja a Sözcü.

A pénteki ügyészségi közlemény szerint Baltaci a saját csapata mérkőzésére fogadott, Yandas szintén, utóbbi azonban nem közvetlenül, hanem közvetítőn keresztül. Yandas otthonában pénteken házkutatást tartottak.

A vizsgálatok jelenlegi állása szerint legalább 27 labdarúgó fogadott saját csapata mérkőzésére, megszegve a rájuk vonatkozó szabályokat. Közülük Baltaci már korábban célkeresztbe került, a Török Labdarúgó-szövetség novemberben kilenc hónapra felfüggesztette a játékjogát.

Az ügyészség megnevezett két alsóbb osztályú mérkőzést is, amelynek kimenetelét kívülről befolyásolni próbálták: az Ankaraspor–Nazilli Belediyespor meccset 2024 áprilisában, az Ümraniyespor–Giresunspor 2023 decemberében játszották le.

Kapcsolódó tartalom

Török bundabotrány: elfogytak a játékosok egy negyedosztályú csapatnál

Az Agri Spornál mindössze hét hadra fogható labdarúgó maradt.

Török bundabotrány: több mint száz futballistát tiltottak el ideiglenesen az első és másodosztályból

Sallai Roland török válogatott klubtársát, Eren Elmalit 45 napra tiltották el, összesen 1024 labdarúgót függesztettek fel.

Tizenkilenc embert vettek őrizetbe a török fogadási botránnyal összefüggésben

Az 571 regisztrált török játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre.

Több mint száz játékvezetőt függesztettek fel a török fogadási botrányban

Nyolc és tizenkét hónap közötti eltiltásokat szabtak ki az ügyben.

 

 

