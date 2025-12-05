Török fogadási csalás: válogatott labdarúgót és FIFA-játékvezetőt is őrizetbe vettek

Az őrizetbe vett klubelnökök, menedzserek, labdarúgók között van többek közt a válogatott Mert Hakan Yandas (Fenerbahce) és a korábbi U-válogatott Metehan Baltaci (Galatasaray), továbbá Zorbay Kücük FIFA-játékvezető – írja a Sözcü.

A pénteki ügyészségi közlemény szerint Baltaci a saját csapata mérkőzésére fogadott, Yandas szintén, utóbbi azonban nem közvetlenül, hanem közvetítőn keresztül. Yandas otthonában pénteken házkutatást tartottak.

A vizsgálatok jelenlegi állása szerint legalább 27 labdarúgó fogadott saját csapata mérkőzésére, megszegve a rájuk vonatkozó szabályokat. Közülük Baltaci már korábban célkeresztbe került, a Török Labdarúgó-szövetség novemberben kilenc hónapra felfüggesztette a játékjogát.

Az ügyészség megnevezett két alsóbb osztályú mérkőzést is, amelynek kimenetelét kívülről befolyásolni próbálták: az Ankaraspor–Nazilli Belediyespor meccset 2024 áprilisában, az Ümraniyespor–Giresunspor 2023 decemberében játszották le.