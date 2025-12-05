Vívás: Muhari és Büki főtáblás a vancouveri vk-viadalon

Büki Lili (Fotó: Kovács Péter)

Muhari Eszternek kiemeltként nem kellett pástra lépnie a párbajtőrözők vancouveri világkupaversenyén, amelyen csütörtökön – magyar idő szerint éjszaka – a női selejtezőt rendezték.

Büki Lili is hamar csomagolhatott, hiszen hibátlan csoportkörének köszönhetően rögtön főtáblára jutott, sajnos négy társa nem követte őt, így szombaton két magyar köthet be a 64 között.

A férfiak között kilenc magyar indul, a világranglista-vezető Siklósi Gergely mellett Koch Máté is kiemelt, a többiekre, köztük például az olimpiai bajnok Andrásfi Tiborra és Nagy Dávidra pénteken selejtező vár.

VILÁGKUPAVERSENY, VANCOUVER

Párbajtőr. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Muhari Eszter (kiemelt), Büki Lili 6 győzelem/0 vereség, Gnám Tamara 3/3, Borsody Emma 2/4, Kardos Edina 2/4, Dékány Kinga 2/4. A 96 közé jutásért: Gnám–Toby (amerikai) 15:14, Borsody–Dmitruk (ukrán) 15:14, Csoj In Dzsong (dél-koreai)–Kardos 15:6

A 64 közé jutásért: Emery (svájc)–Gnám (magyar) 15:14, Vandingenen (belga)–Borsody 15:11