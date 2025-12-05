F1, Abu-dzabi Nagydíj, 1. szabadedzés

Az utolsó állomásához érkezett a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, és továbbra is nyitott még a legfontosabb kérdés: ki szerzi meg a világbajnoki címet. Lando Norris 12 pont előnnyel vezeti az összetettet Max Verstappen előtt, míg az első edzést kihagyó Oscar Piastri további 4 pont lemaradással érkezik a harmadik helyen. Arról, hogy miként alakul az Abu-dzabi Nagydíj nyitánya, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri nyer – – 2. – – 3. – – 4. 2. vagy annál rosszabb – 5. 2. vagy annál rosszabb – 6. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 7. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 8. 3. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 9. 4. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 10. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 11. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 4. vagy annál rosszabb nyer – 8. vagy rosszabb 2. 3. vagy rosszabb 9. vagy rosszabb 3. 2. vagy rosszabb PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 6. vagy annál rosszabb – nyer 10. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 2. 17. ABU-DZABI NAGYDÍJ DECEMBER 5., PÉNTEK 1. szabadedzés 10.30–11.30 2. szabadedzés 14.00–15.00 DECEMBER 6., SZOMBAT 3. szabadedzés 11.30–12.30 Időmérő 14.00–15.00 DECEMBER 7., VASÁRNAP A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja 14.00 KÖVETKEZŐ VERSENY Ausztrál Nagydíj, Melbourne 2026. március 8.