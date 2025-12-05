F1, Abu-dzabi Nagydíj, 1. szabadedzés
NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN
Norris
Verstappen
Piastri
nyer
–
–
2.
–
–
3.
–
–
4.
2. vagy annál rosszabb
–
5.
2. vagy annál rosszabb
–
6.
2. vagy annál rosszabb
2. vagy annál rosszabb
7.
2. vagy annál rosszabb
2. vagy annál rosszabb
8.
3. vagy annál rosszabb
2. vagy annál rosszabb
9.
4. vagy annál rosszabb
2. vagy annál rosszabb
10.
4. vagy annál rosszabb
3. vagy annál rosszabb
11. vagy annál rosszabb
4. vagy annál rosszabb
3. vagy annál rosszabb
VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN
Norris
Verstappen
Piastri
4. vagy annál rosszabb
nyer
–
8. vagy rosszabb
2.
3. vagy rosszabb
9. vagy rosszabb
3.
2. vagy rosszabb
PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN
Norris
Verstappen
Piastri
6. vagy annál rosszabb
–
nyer
10. vagy annál rosszabb
4. vagy annál rosszabb
2.
|17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
|DECEMBER 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|10.30–11.30
|2. szabadedzés
|14.00–15.00
|DECEMBER 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|11.30–12.30
|Időmérő
|14.00–15.00
|DECEMBER 7., VASÁRNAP
|A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja
|14.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Ausztrál Nagydíj, Melbourne
|2026. március 8.