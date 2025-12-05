Nemzeti Sportrádió

F1, Abu-dzabi Nagydíj, 1. szabadedzés

H. L.H. L.
2025.12.05. 10:16
Fotó: AFP
szabadedzés F1 Abu-dzabi Nagydíj Formula–1
Az utolsó állomásához érkezett a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, és továbbra is nyitott még a legfontosabb kérdés: ki szerzi meg a világbajnoki címet. Lando Norris 12 pont előnnyel vezeti az összetettet Max Verstappen előtt, míg az első edzést kihagyó Oscar Piastri további 4 pont lemaradással érkezik a harmadik helyen. Arról, hogy miként alakul az Abu-dzabi Nagydíj nyitánya, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

Norris, Verstappen vagy Piastri? – a 2025-ös szezonzáró következik Abu-Dzabiban

A múlt nem a vb-éllovas mellett szól; a holland rendkívül nyugodt; az ausztrálnak adott esetben segítenie kell a csapattársát?

Norrisnak a világot jelentené a bajnoki cím, de nem fogja megkérni Piastrit, hogy segítsen neki

A brit szerint nem lenne jogos kérés. Az ausztrál tudja, hogy nem veszíthet semmit, míg Verstappen csak élvezi a helyzetet.

 

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

nyer

2.

3. 

4. 

2. vagy annál rosszabb

5.

2. vagy annál rosszabb

6.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

7.

2. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

8.

3. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

9.

4. vagy annál rosszabb

2. vagy annál rosszabb

10.

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

11. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

3. vagy annál rosszabb

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

4. vagy annál rosszabb

nyer

8. vagy rosszabb

2.

3. vagy rosszabb

9. vagy rosszabb

3. 

2. vagy rosszabb

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN

Norris

Verstappen

Piastri

6. vagy annál rosszabb

nyer

10. vagy annál rosszabb

4. vagy annál rosszabb

2. 

 

17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
DECEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés10.30–11.30
2. szabadedzés14.00–15.00
DECEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés11.30–12.30
Időmérő14.00–15.00
DECEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Ausztrál Nagydíj, Melbourne2026. március 8.

 

 

szabadedzés F1 Abu-dzabi Nagydíj Formula–1
