Messi: Argentína a győztesek csapata

Gőzerővel készül az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) döntőjére csapatával az Inter Miamival Lionel Messi. A floridai csapat a New York City FC 5–1-es legyőzésével nyerte meg a Keleti Konferencia döntőjét, és történte során először bejutott a fináléba, amelyet szombaton hazai pályán játszanak. Az ESPN ebből az apropóból készített exkluzív interjút a nyolcszoros aranylabdással, amelyben Messi elmondta, igyekeznek kihasználni a hazai pálya előnyét.

„Már elkezdtünk készülni a meccsre, videófelvételeken tanulmányozzuk az ellenfelet, dolgozunk a taktikán. Jó formában vagyunk, a csapatunk masszív, és mindenki izgatott. Odahaza játszunk, ami hatalmas plusz. Még amikor gyengébb formában voltunk, és nem igazán tudtunk sorozatban mérkőzéseket nyerni, otthon akkor is erősek maradtunk” – mondta bizakodva az argentin szupersztár.

A 38 éves játékos számára persze nem az MLS-kupa lehet az egyetlen jelentős trófea, amelyet az idén megnyerhet az Egyesült Államokban: az észak-amerikai ország – Kanadával és Mexikóval társrendezőként – nyáron a labdarúgó világbajnokságnak ad otthont, amelyre Messi és az argentin válogatott címvédőként érkezik.

„A válogatott tele van győztesekkel, mentálisan erős labdarúgókkal, akik egyre többet és többet akarnak nyerni, ez pedig ragadós. Akár meccsekről legyen szó, akár edzésekről mindenki mindent belead. Ezt pedig Lionel Scaloni és a stábja építette fel. Időről időre új játékosok érkeznek, s ha egy csapat annyira egyben van, mint ez, nekik is könnyebb a beilleszkedés. Az, hogy mi vagyunk a világbajnokok önbizalmat és nyugalmat kölcsönöz a csapatnak” – fogalmazott a sokak által minden idők legjobbjának tartott támadó.

Bár a kijutás kivívásában Messinek is jutott szerep, az egyelőre még nem tisztázott, hogy hatodszor is szerepel-e a földkerekség legnagyobb sporteseményén.

„Az igazat megvallva, beszéltünk már róla Scalonival. Mindig azt mondja, bármilyen szerepben is, de szeretné, ha ott lennék. Remélem, ott leszk, már többször elmondtam, hogy szeretnék játszani a világbajnokságon. A legrosszabb esetben élőben nézem majd – az is különleges lenne. A vb mindenkinek, minden országnak egyedi élmény, különösen nekünk, mert teljesen máshogy éljük meg. Mindenesetre számomra kedvező lenne, hiszen az Európában játszók egy rakás meccsel a lábukban érkeznek a tornára, mint ilyenkor mindig. Egyedül Katar volt a kivétel, ott az idény közepén rendezték a vb-t, és sokan jobban érezték magukat a játékosok, mert kevésbé voltak fáradtak. Esetemben ez most is így lenne. Az, hogy Katarban nyertünk, nagy terhet vett le a vállunkról. Nyomás nélkül játszani nagy könnyebbség, de semmire nem garancia, mert mindenki a világbajnokot akarja megverni.”