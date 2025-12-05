Újpest: 27 év, 29 edzőváltás, 0 bajnoki cím – megoldás helyett zsákutca

A magyar futballkultúrát az elmúlt két-három évtizedben sok más mellett egyvalami egészen biztosan jellemezte: a türelmetlenség. A klubok többségénél a sikertelenség első számú kezelési módja nem a csapatépítés, nem a szakmai koncepció finomhangolása, hanem az edzőváltás lett. Magyar futballpályák szélén generációk nőhettek fel úgy, hogy számukra természetessé vált, ha valami nem működött, jött a gyors megoldás: új edzőt kerestek. Az edzőváltás nemcsak idehaza, külföldön is hozzátartozik az edzői lét mindennapjaihoz, ám mifelénk mintha egyetlen, kizárólagos csodafegyverként használnák a problémák megoldására, ahogyan tették azt az elmúlt évtizedekben Újpesten. A Megyeri út jó ideje már amolyan edzőforgalmi csomóponttá vált: a liláknál Nebojsa Vignjevics nem egészen hétéves regnálását leszámítva alig akadt olyan idény, amelyben ne érkezett volna új tréner, vagy ne került volna elő az edzőkérdés, amit egy mellbevágó adat is alátámaszt. Az Újpest legutóbbi bajnoki címe, 1998 óta eltelt 27 évben 29 alkalommal történt csere a kispadon. Az okokról és a történtek hátteréről az Újratöltve magazinnak nyilatkozott az Újpest elmúlt évtizedeinek legeredményesebb szakvezetője, Nebojsa Vignjevics, az együttessel 1998-ban bajnoki címet szerző Várhidi Péter, a csapatot több tulajdonosi érában is irányító Mészöly Géza, a németországi múltja okán a történteket nemzetközi kontextusba helyező Bódog Tamás, valamint a témát pénzügyi oldalról megvilágító sportközgazdász, Szabados Gábor.

A Nebojsa Vignjeviccsel készült teljes interjú – amelyben bővebben beszél az újpesti éveiről, a Roderick Duchatelet-vel való kapcsolatáról és a klubtól való elválásától – is meghallgatható: