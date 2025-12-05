Nedim Remili: Ha meg tudjuk nyerni ezeket a meccseket, akkor ez fantasztikus idény lesz

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

One Veszprém HC–Sporting CP (portugál) 32–31 (19–14)

Veszprém, 4650 néző. V: Pavicsevics, Razsnatovics (montenegróiak)

VESZPRÉM: Appelgren – LENNE 5, Martinovic 2, Pesmalbek, Ligetvári, Hesam 3, DESCAT 9 (4). Csere: Corrales (kapus), Cindric 1, Adel 3, REMILI 6, el-Dera 2, Thiagus Petrus 1, Gasper Marguc. Edző: Xavier Pascual

SPORTING: Kristensen – C. Álvarez 1, F. COSTA 4, Gurri 1, E. Silva, M. COSTA 6, THORKELSSON 8 (8). Csere: M. ALI (kapus), Salvador 4, P. Martínez 1, Berlin, Graca, Moga, Romero 3, Gassama 1, Branquinho 2. Edző: Ricardo Costa

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–3. 11. p.: 7–3. 16. p.: 9–7. 21. p.: 12–9. 24. p.: 15–9. 28. p.: 18–12. 35. p.: 21–15. 39. p.: 23–21. 46. p.: 24–25. 50. p.: 28–27. 54. p.: 28–30. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 8/8

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, ám sok minden történt ezen a mérkőzésen, kezdve a két piros lappal, a sok szabálytalanságon át a rengeteg izgalommal. Sok gondunk volt, de jó volt látni a harci szellemet, ahogyan az utolsó percig küzdöttek a fiúk, és ahogy a végén fordítani tudtak. Ennek nagyon örülök, mert azt bizonyítja, hogy bármikor képesek vagyunk visszatérni a mérkőzésbe.