Nemzeti Sportrádió

Nedim Remili: Ha meg tudjuk nyerni ezeket a meccseket, akkor ez fantasztikus idény lesz

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.12.05. 08:59
null
Nedim Remili élvezi az ilyen meccseket (Fotó: NSO Tv)
Címkék
One Veszprém HC Sporting CP Nedim Remili Ligetvári Patrik férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A Veszprém csütörtök este nagy csatában, utolsó pillanatos góllal, illetve védéssel verte meg a Sporting CP-t a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A találkozó után a győztes gólt szerző Nedim Remili, illetve Ligetvári Patrik értékelt az NSO Tv-nek. Utóbbi a világbajnokságon eddig veretlenül álló női válogatottnak is üzent.

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Sporting CP (portugál) 32–31 (19–14)
Veszprém, 4650 néző. V: Pavicsevics, Razsnatovics (montenegróiak)
VESZPRÉM: Appelgren – LENNE 5, Martinovic 2, Pesmalbek, Ligetvári, Hesam 3, DESCAT 9 (4). Csere: Corrales (kapus), Cindric 1, Adel 3, REMILI 6, el-Dera 2, Thiagus Petrus 1, Gasper Marguc. Edző: Xavier Pascual
SPORTING: Kristensen – C. Álvarez 1, F. COSTA 4, Gurri 1, E. Silva, M. COSTA 6, THORKELSSON 8 (8). Csere: M. ALI (kapus), Salvador 4, P. Martínez 1, Berlin, Graca, Moga, Romero 3, Gassama 1, Branquinho 2. Edző: Ricardo Costa
Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–3. 11. p.: 7–3. 16. p.: 9–7. 21. p.: 12–9. 24. p.: 15–9. 28. p.: 18–12. 35. p.: 21–15.  39. p.: 23–21. 46. p.: 24–25. 50. p.: 28–27. 54. p.: 28–30. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 8/8
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, ám sok minden történt ezen a mérkőzésen, kezdve a két piros lappal, a sok szabálytalanságon át a rengeteg izgalommal. Sok gondunk volt, de jó volt látni a harci szellemet, ahogyan az utolsó percig küzdöttek a fiúk, és ahogy a végén fordítani tudtak. Ennek nagyon örülök, mert azt bizonyítja, hogy bármikor képesek vagyunk visszatérni a mérkőzésbe.

Kézilabda
14 órája

Kellett Corrales utolsó másodperces bravúrja is, a Veszprém legyűrte a Sporting CP-t

Fontos győzelmet aratott a magyar csapat, és megerősítette a harmadik helyét a Bajnokok Ligája A-csoportjában.

 

One Veszprém HC Sporting CP Nedim Remili Ligetvári Patrik férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

A Szeged nyolc góllal kikapott a BL-címvédő Magdeburg otthonában

Kézilabda
14 órája

Kellett Corrales utolsó másodperces bravúrja is, a Veszprém legyűrte a Sporting CP-t

Kézilabda
14 órája

A Szeged kapusa: Képesek lehetünk legyőzni a Magdeburgot

Kézilabda
20 órája

Férfi kézi BL: szépen zárná az évet a Veszprém a Sporting ellen

Kézilabda
22 órája

A Barca legyőzte a PSG-t a férfi kézi BL rangadóján

Kézilabda
2025.12.03. 23:23

Férfi kézi NB I: a Veszprém idegenben, a Győr otthon nyert bajnokit

Kézilabda
2025.11.30. 19:45

Bodó Richárd az RK Zagreb legyőzése után: Az eredmény nem tükrözi a valóságot

Kézilabda
2025.11.28. 09:26

Fazekas Gergő kulcsszereplő volt a PSG ellen a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.11.27. 22:59
Ezek is érdekelhetik