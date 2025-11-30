Lionel Messi Thomas Müller ellen az MLS nagydöntőjében

Keleten az Inter Miami már a 12. percben előnybe került, Tadeo Allende megküzdött védőjével a tizenhatosnál, majd a jobbösszekötő helyéről a kapuba bombázott.

Az argentin támadó a 23. percben remek fejessel növelte csapat előnyét, ám Justin Haaknak köszönhetően Pascal Jansen csapata egy gólra csökkentette hátrányát.

A 66. percben Rocco Rios Novo hatalmas védéssel akadályozta meg a vendégek egyenlítését, Mateo Silvetti pedig egy perccel később kilőtte a jobb sarkot, ismét két gólra nőtt a floridaiak előnye. A hajrában előbb Jordi Alba sarkalását Telasco Segovia váltotta gólra, majd a 89. percben Allende megszerezte saját harmadik, csapata ötödik találatát. Az Inter Miami így 98 gólt szerzett az alapszakaszban és a rájátszásban. Lionel Messi végigjátszotta a mérkőzést.

Nyugaton a Thomas Müllert is a kezdőcsapatba nevező Vancouver álomrajtot vett a San Diego vendégeként: a nyolcadik percben egy remekül végigvitt akció végén Brian White a kapu torkából lőtt a hálóba, majd három perccel később egy lövést még mentettek a hazai védők a gólvonalon, de éppen a visszavetődő Pablo Sisniegát találta el a labda, amely a kapusról a kapuba pattant.

Az első félidő ráadásában White a második gólját szerezte közvetlen közelről. A 60. percben Hirving Lozano remek emelésével szépített a San Diego, de a kaliforniaiak a 79. percben emberhátrányba kerültek: a kapujából messze kifutó Sisniega ütötte el Ryan Gauldot, így azonnal villant a piros. Az eredmény már nem változott, a Vancouver jutott be a nagydöntőbe.

A döntőt december hatodikán rendezik az Inter Miami otthonában, Fort Lauderdale-ben.

MAJOR LEAGUE SOCCER

Keleti főcsoport, döntő

Inter Miami–New York City FC 5–1

Nyugati főcsoport, döntő

San Diego FC–Vancouver Whitecaps 1–3