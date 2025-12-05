Varga Dániel: Bravúr a Panathinaikosz elleni pontszerzés

A magyar együttes 17–17-es döntetlen után ötméterespárbajban maradt alul 4–1-re, ezzel maga mögött tartotta görög riválisát. A C-csoportban egy másik görög csapat, a Vuliagmeni vezet 11 ponttal, a BVSC-nek tíz, a Panathinaikosznak kilenc pontja van, és az összes mérkőzését elveszítő montenegrói Buducsnoszt Podgorica az utolsó.

Varga kiemelte, hogy nagy lépést tettek a továbbjutás felé.

„Gratulálok a játékosaimnak, hogy pontot szereztünk itt, egy ilyen csapat ellen, ebben a környezetben, egy őrült meccsen. Őrült volt, mert a játékosok is egy kicsit őrültek voltak, és ezt az őrültséget a játékvezetők sem tudták fékezni. Nagyon sok őrült volt már egy légtérben, és ideveszem még a szurkolókat is” – összegzett a klub tájékoztatása szerint a vezetőedző, aki kiemelte, olyan szituációkkal találkoztak, amilyenekkel egyébként ritkán.