A Puskás Aréna fantomja – Troy Parrott-portré

Nem mindennapi látvány fogadta a Budapestről diadalmasan hazatérő ír labdarúgó-válogatott tagjait: a landoláskor a Troy Parrott repülőtér feliratot pillanthatták meg. A dublini nemzetközi repülőtér alkalmazottai ugyanis remek humorérzékről tanúbizonyságot téve megváltoztatták a légikikötő nevét, még a létesítmény X-oldalát is átkeresztelték, sőt egy kis zöld papagáj (az angol parrot szó magyarul papagájt jelent) is része lett az új dizájnnak.

Ez is azt mutatja: aligha van most nagyobb király Írországban Troy Parrottnál. De egész Európában felkapják már a fejüket a neve hallatán a futballrajongók. Nem csoda, hiszen főszerepet vállalt abban, hogy az utolsó két forduló előtt szinte még kilátástalan helyzetben lévő ír csapat kiharcolta a vb-pótselejtezőt: Parrott két góljával legyőzte 2–0-ra Portugáliát, majd kétszer is hátrányból fordítva, Parrott-mesterhármassal nyert Budapesten 3–2-re, a győztes gólt a 96. percben megszerezve. Három nap alatt öt gól – és milyen fontosak! Nem csoda, hogy a lefújás után úgy sírt, mint a magyar játékosok – csak éppen ő örömében.

„Ezért szeretjük a focit, mert ilyesmi megtörténhet – mondta a The Irish Timesnak. – Szeretem a szülőföldemet, ez a világot jelenti nekem. Évek óta most sírok először. Anyukám nagyon büszke rám. Mindenki sír, azt mondtam a Portugália elleni meccsen, hogy ez az, amiről álmodunk. Nem hiszem, hogy lesz még jobb pillanat az életemben. Ez egy mese, amiről álmodni sem lehet.”

Három csapás a Puskás Arénában: a büntető… (Fotó: Árvai Károly)

…a 80. percben egyenlít Dibusz Dénes fölött elrúgva a labdát… (Fotó: Czinege Melinda)

…a 96. percben Mocsi Attila mellett „belebök” a labdába, megnyerve a meccset (Fotó: Kovács Péter)

A BBC-nek nyilatkozva pedig még hozzátette: „Biztosan meg volt írva, hogy minden ilyen tökéletesen történjen a mérkőzés legvégén. Minden összeállt. Csapatként és országként is sokszor rossz karmánk volt, de most minden jól alakult. Az emberek azt mondják, ez volt életük legjobb estéje, szóval, sohasem fogom elfelejteni, hogy ehhez hozzájárulhattam.”

A történet pikantériája, hogy ha október 29-én Evan Ferguson, az AS Roma csatára nem sérül meg a Parma elleni olasz bajnoki 3. percében, Parrott valószínűleg nem is játszik, legalábbis nem kezd a portugálok és a mieink ellen. Merthogy Ferguson a kezdő center Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitánynál, ő játszott a dublini meccsünkön is, az első ír gólt ő szerezte. Parrott az első két selejtezőn keretben sem volt kisebb sérülése miatt, de felépülése után, októberben is csak a hajrában állt be Portugália és Örményország ellen. Bár 33-szoros válogatott 23 évesen, a novemberi mérkőzések előtt csak tizenötször volt kezdő, és csak kétszer játszott végig, vagyis nem ő volt az első számú opció a posztján, főleg amióta az izlandi szövetségi kapitánnyal egycsatáros játékra tért át az együttes.

De most Ferguson sérülése megadta neki az esélyt – és ő maximálisan élt vele. Ő lett az első mesterhármast szerző játékos az ír válogatottban tétmérkőzésen Robbie Keane 2014. októberi, Gibraltár elleni találatai óta, és az első futballista az ország történetében, aki idegenbeli mérkőzésen triplázott. Sőt, Parrott mindössze a negyedik ír válogatott labdarúgó, aki két egymást követő mérkőzésen legalább két-két gólt szerzett Jimmy Dunne (1936), Robbie Keane (2013) és Callum Robinson (2021) után.

Parrott most a holland AZ légiósa, de a három nap alatti öt gól talán a nagyobb klubok figyelmét is ráirányítja. Ahogy az írek többsége, korábban ő is Angliában próbálkozott több-kevesebb, vagyis inkább kevesebb sikerrel. Írországi nevelőegyesületét, a Belvedere FC-t 15 évesen hagyta el a Tottenham Hotspur akadémiája kedvéért. Két évvel később profi szerződést írt alá, és elkezdett edzeni az első csapattal. 2019 szeptemberében, a Colchester elleni Ligakupa-vereség alkalmával mutatkozott be a felnőttek között. Néhányan az együttes korábbi ír ászához, Robbie Keane-hez, a Ferencváros jelenlegi vezetőedzőjéhez hasonlították pályafutása elején, miközben Harry Kane mellett edzett ugyanazon a poszton. Ez persze korlátozta a lehetőségeit és a játékidejét annak ellenére, hogy voltak időszakok, amikor ő volt az egyetlen egészséges csatár a keretben. Még 2019 decemberében a Burnley ellen bemutatkozott a Premier League-ben is José Mourinhónál, de ezen kívül már csak egyszer állt be a Spursbe, csereként.

Tottenham-mezben Harry Kane-nel (Fotó: Getty Images)

Majd elindult a végtelennek tetsző kölcsönadások sorozata. Másod- és harmadosztályú kluboknak passzolta le a Tottenham a Millwalltól az Ipswichen és a Milton Keynes Donson át a Preston North Endig, 2023 augusztusában pedig a holland Excelsiornak adta kölcsön. Egyikből sem tudott kiemelkedni, a legjobb mutatója az MK Donsnál volt, amelyben 41 meccsen tíz gólig jutott, azon kívül összesen hat gólt szerzett tétmérkőzésen 2023 nyaráig, vagyis 21 éves koráig. „Voltak olyan idények, amelyeket nem élveztem túlságosan” – mondta 2024 őszén a Sky Sportsnak.

A holland Eredivisie-ben azonban első nekifutásra a 32 találkozón elért 17 gól már elég jól mutatott. „Nagy kihívás volt, mert fogalmam sem volt, mire számíthatok, amikor átjöttem a kontinensre, nem beszéltem a nyelvet, nem ismertem a kultúrát. A legfontosabb az volt, hogy újra elkezdjem élvezni a focit mindenféle nyomás nélkül – mondta a Sky Sportsnak. – Tudtam, hogy tehetséges vagyok, és biztos voltam benne, ha jól érzem magam és boldog vagyok, a hatása megmutatkozik a pályán is.”

Így az Excelsiornál töltött egyetlen idény után az alkmaari AZ tavaly nyáron megvásárolta a Tottenhamtől – először fizettek érte átigazolási díjat, négymillió eurót.

„Tudom, hogy Angliában nem ment jól a játék, és higgyék el, akkoriban ostoroztam magam emiatt – mondta a BBC-nek a budapesti mérkőzés másnapján adott interjújában. – Úgy érzem, a nehéz út, amin keresztülmentem, mindenképpen szerepet játszott abban, ami vasárnap történt.”

Az idényt a klubjában is remekül kezdte, az alkmaari együttesben 14 mérkőzésen 13 gólt szerzett minden versenysorozatot figyelembe véve, már ez is felkeltette több elitligás klub figyelmét, sőt állítólag a nyáron már visszautasította a Wolfsburg ajánlatát, mert hálás holland egyesületének, amiért végre rendszeres játéklehetőséghez jut.

Az ír válogatott korábbi csatára, Kevin Doyle úgy véli, Parrott erőnlétben és mentálisan is készen áll a következő nagy kihívásra. „Hirtelen újra nagy klubokkal kezdik hírbe hozni – mondta Doyle az RTÉ Soccer Podcastben, miközben Ray Houghtonnal elemezték a budapesti mérkőzést. – Visszatérhet a Premier League-be is. De nem számít, hogy Angliába vagy éppen Németországba lép tovább, mert sokoldalú játékossá érett. Bárhol képes beilleszkedni, mert rendkívül szemfüles, és rendre meg tudja előzni a védőket. A felsőteste nagyon sokat erősödött az elmúlt években, még ha sokak szerint ez nem is látszik. Már fiatalon is ragyogó gólszerző volt. Láttam játszani Bulgária ellen a Nemzetek Ligájában tavaly márciusban, akkor is csak ámultam. Nem szerzett gólt, de a labdatartása, az energiája, a munkabírása, a lezárásai, az, ahogyan másokat hozott helyzetbe, bizonyította, hogy ő az igazi kilencese ennek a csapatnak, nem Evan Ferguson. Evan is gólképes játékos, de nincs meg benne az a sokoldalúság, amit Troy hozott, bár ő még Troynál is fiatalabb két évvel. Imádom Troy energiáját, a lelkesedését, és azt, hogy nem nagydarab srácként képes fejes gólokat szerezni, minden labdáért megküzd, és van benne minőség.”

Már csak a pótselejtező választja el Írországot, hogy 2002 után ismét vb-n szerepeljen (Fotó: AFP)

Robbie Keane is szóba került az ottani sajtóban Parrott hőstette után: az írek párhuzamot véltek felfedezni Parrott 96. percben szerzett győztes gólja és a válogatottsági gólrekorder 2002-es, Németország elleni vb-csoportmérkőzésen szintén a hosszabbításban elért találata között, amely 1–1-es döntetlent eredményezett a későbbi döntős ellen a távol-keleti tornán. Robbie Keane akkor Niall Quinn csúsztatása (ami hasonlított Liam Scales mostani mozdulatához) után talált be.

„Valóban hasonló, de azért még sok gólt kell szereznem ahhoz, hogy egy lapon említsenek vele.”

Született: 2002. február 4., Dublin

Állampolgársága: ír

Sportága: labdarúgás

Posztja: középcsatár

Válogatottsága/góljai: 33/10

Klubjai: Tottenham Hotspur (angol, 2019–2024), Millwall (angol, kölcsönben, 2020–2021), Ipswich Town (angol, kölcsönben, 2021), MK Dons (angol, kölcsönben, 2021–2022), Preston North End (angol, kölcsönben, 2022–2023), Excelsior (holland, kölcsönben, 2023–2024), AZ (holland, 2024–) NÉVJEGY: TROY DANIEL PARROTT

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. november 22-i lapszámában jelent meg.)