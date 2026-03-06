Több mint százezer katonával tervezi garantálni a labdarúgó-világbajnokság biztonságát Mexikó

A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen rendezi Mexikó, ahol 13 mérkőzést játszanak majd – Guadalajarában, Mexikóvárosban és Monterreyben.

Az utóbbi időben erőszakos események, zavargások miatt kiemelt kérdéssé vált az országban a közbiztonság. Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum arról beszélt, a mexikói kormány nagyszabású biztonsági tervet dolgozott ki: több, mint százezer katonával, illetve rendőrökkel, biztonsági őrökkel, katonai légi járművekkel, robbanóanyag-kereső kutyákkal, illetve modern megfigyelőrendszerekkel biztosítják majd az eseményeket.

A mexikói kormány hangsúlyozza, nincs ok az aggodalomra és mindent megtesznek a vb biztonságos lebonyolításának érdekében.