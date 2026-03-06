Nemzeti Sportrádió

Több mint százezer katonával tervezi garantálni a labdarúgó-világbajnokság biztonságát Mexikó

2026.03.06. 21:16
Ha minden rendben lesz, a mexikóvárosi Azték Stadion ad otthont június 11-én a vb nyitómeccsének, amelyen Mexikó Dél-Afrikát fogadja (Fotó: Getty Images)
Mexikó több mint százezer katona, továbbá rendőrök, biztonsági őrök, katonai légi járművek és robbanóanyag-kereső kutyák segítségével tervezi szavatolni a nyári labdarúgó-világbajnokság biztonságát – erről az ország elnöke, Claudia Sheinbaum beszélt egy sajtótájékoztatón a Die Welten megjelent német hírügynökségi tudósítás szerint.

A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen rendezi Mexikó, ahol 13 mérkőzést játszanak majd – Guadalajarában, Mexikóvárosban és Monterreyben.

Az utóbbi időben erőszakos események, zavargások miatt kiemelt kérdéssé vált az országban a közbiztonság. Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum arról beszélt, a mexikói kormány nagyszabású biztonsági tervet dolgozott ki: több, mint százezer katonával, illetve rendőrökkel, biztonsági őrökkel, katonai légi járművekkel, robbanóanyag-kereső kutyákkal, illetve modern megfigyelőrendszerekkel biztosítják majd az eseményeket.

A mexikói kormány hangsúlyozza, nincs ok az aggodalomra és mindent megtesznek a vb biztonságos lebonyolításának érdekében.

