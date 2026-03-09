Nemzeti Sportrádió

Ha ez az új F1, akkor visszatér a szórakozás – nemzetközi sajtóvisszhang

2026.03.09. 11:29
null
Russel győzelmével kezdődött az idényy (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Ausztrál Nagydíj sajtóvisszhang
A nemzetközi sajtó George Russell győzelme mellett az új szabályokat elemzi az idénynyitó Formula–1-es Ausztrál Nagydíj másnapján.

Russell mögött mercedeses csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel a vasárnap rendezett, idénynyitó Formula–1-es Ausztrál Nagydíjon. A címvédő Lando Norris ötödik lett a McLarennel, a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája pedig a 20. helyről startolva hatodikként fejezte be az 58 körös viadalt.

Az ausztrál szurkolók már a rajt előtt bánkódhattak, a hazai kedvenc Oscar Piastri ugyanis a rajtrácsra menet megcsúszott és a betonfalnak csapta az autóját a négyes kanyarban. A McLaren annyira összetört, hogy Piastrinak már a start előtt fel kellett adnia a hazai futamát.

Kapcsolódó tartalom

Norris szerint a Ferrarié a legjobb autó; Hamilton nem tartja lehetetlennek a Mercedes utolérését

Mercedes: „A Ferrarival kell megküzdenünk.”

„Rendkívül fáj” – Piastri a rajtrácsig sem jutott el hazai közönség előtt

Az ausztrál már a start előtt összetörte a McLarent Melborune-ben.

AUSZTRÁLIA
The Age: „A Mercedes és a Ferrari látványos összecsapása George Russell győzelmét hozta a Forma-1-es szezon nyitófutamán, az Albert Parkban. A helyi kedvenc, Oscar Piastri a rajtrácsra menet balesetet szenvedett és nem tudott rajthoz állni.”
Herald Sun: „A Ferrari baklövése és az Oscar Piastri által okozott csalódás után a Mercedes számára egy tökéletes kettős győzelemmel indult a 2026-os Forma-1-es szezon. Max Verstappen szerint az új szabályok nem biztosítanak sportszerű küzdelmet.”
The Australian: „A rajt előtt kieső Oscar Piastri elnézést kért csalódott szurkolóitól az ausztrál GP-n.”

OLASZORSZÁG
Gazzetta dello Sport: „Egy nagyszerű Mercedes, egy stabil Ferrari és az új szabályok gondoskodtak az akciókról és az értékek bizonyos átrendeződéséről.”
Corriere della Sera: „A Mercedes kettős sikert aratott az idénynyitón Melbourne-ben: öt kiesés, Piastri már a bemelegítő körben búcsúzott. Norris ötödik lett, Verstappen követte.”
Tuttosport: „A Ferrarit lefékezte a biztonsági autó, a Mercedes diadalmaskodott Melbourne-ben, de a Vörösök versenyben vannak.”

NAGY-BRITANNIA
Daily Mail: „George Russell szerezte meg a győzelmet az Ausztrál Nagydíjon, miután nagyot csatázott a ferraris Charles Leclerc-rel. A helyi kedvenc Oscar Piastri kiesett.”
Telegraph: „A brit Russell nyerte az ausztrál Grand Prix-t, miközben egy őrült verseny az előzések új korszakát vetíti előre.”
Guardian: „George Russell az első rajtkockából indulva megnyerte az ausztráliai futamot. Mercedeses csapattársa, Kimi Antonelli lett a második.”
Independent: „Lewis Hamilton dühös a Ferrarira, miközben George Russell kihasználta az előnyét és izgalmas verseny után megnyerte az Ausztrál Nagydíjat.”

SPANYOLORSZÁG
As: „Leclerc villámrajtja nem volt elég Russell és a Mercedes ellen. Az angol pilóta kényelmes győzelmet aratott Antonelli és a monacói előtt, utóbbi a rajtnál három autót is megelőzött.”
Marca: „Ha ez az új Forma-1, akkor visszatér a szórakozás. A Formula-1 történetének legbizonytalanabb korszaka egy felejthetetlen Ausztrál Nagydíjjal kezdődött. Voltak benne csaták, problémák és stratégiai háborúk. Talán nem hozza a 80-as vagy 90-es évek misztikumát, de ez mégis egy olyan F1, amely izgalmakat ígér.”
Mundo Deportivo: „A Ferrari stratégiai hibát követett el, s ezzel odaadta a győzelmet Russellnek; Alonso feladta a tesztként felfogott versenyt.”

FRANCIAORSZÁG
L'Équipe: „Az új éra első versenye nagy meglepetés nélkül ért véget Melbourne-ben. A Mercedes pilótái kettős győzelmet arattak, a pole-ból induló George Russell nyert Kimi Antonelli előtt.”
Ouest-France: „A Mercedes ezüstnyilai George Russell-lel és Kimi Antonellivel már a kezdetektől elöl voltak. Max Verstappen fantasztikusan felzárkózott, Oscar Piastri pedig már a rajt előtt falnak csapódott.”

SVÁJC
Blick: „George Russell győzelemre váltotta pole pozícióját. A szezon első versenye – különösen a rajtnál és az első kanyarokban – sok akciót hozott.”

AUSZTRIA
Kronen-Zeitung: „A Mercedes lenyűgöző kettős győzelmet aratott a Forma-1 új érájának kezdetén. A győzelmet George Russell szerezte meg Kimi Antonelli előtt.”
Salzburger Nachrichten: „A Forma-1 a vasárnapi Ausztrál Nagydíjjal nemcsak az új szezont kezdte el, hanem az átfogó szabálymódosításoknak köszönhetően egy teljesen új korszakot is. A szinte félig elektromos elitkategória első versenyhétvégéjének egyértelmű győztese a Mercedes volt”

HOLLANDIA
De Telegraaf: „A Forma-1 új korszaka első futamának győztese George Russell. A brit csapattársát, Kimi Antonellit megelőzve diadalmaskodott, a harmadik pedig Charles Leclerc lett, akivel a győztes sokáig nagy csatát vívott.”
NRC: „Végülis nem is volt olyan rossz. A kvalifikáció után, amelynél rosszabb reklámot nehéz elképzelni a Forma-1 számára, a vasárnapi melbourne-i futam egy valódi szórakoztató eseménynek bizonyult. Az a könnyedség azonban, amellyel a Mercedes pilótái, George Russell és Andrea Kimi Antonelli megszerezték az első és a második helyet, azt vetíti előre, hogy 2026 meglehetősen monoton év lehet.”

 

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.George RussellbritMercedes1:23:06.801
2.Kimi AntonelliolaszMercedes

2.974 mp. h.

3.Charles LeclercmonacóiFerrari

15.519  mp. h.

4.Lewis HamiltonbritFerrari

16.144  mp. h.

5.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

51.741  mp. h.

6.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford

54.617  mp. h.

7.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h.
8.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h.
9.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h.
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h.
11.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h.
12.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1 kör h.
13.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h.
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes2 kör h.
15.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes2 kör h.
16.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari3 kör h.
 FELADTÁK  megtett körök
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda43
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda21
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15
 Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford10
 Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes0
 Nico HülkenbergnémetAudi0

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. George Russell11125
2. Kimi Antonelli1118
3. Charles Leclerc1115
4. Lewis Hamilton112
5. Lando Norris110
6. Max Verstappen18
7. Oliver Bearman16
8. Arvid Lindblad14
9. Gabriel Bortoleto12
10. Pierre Gasly11

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes43
2. Ferrari27
3. McLaren-Mercedes10
4. Red Bull-Ford8
5. Haas-Ferrari6
6. Racing Bulls-Ford4
7. Audi2
8. Alpine-Mercedes1
9. Williams-Mercedes0
9. Aston Martin-Honda0
9. Cadillac-Ferrari0
40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
MÁRCIUS 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:20.267
2. szabadedzés1. Piastri 1:19.729
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1.19.053
Időmérő1. Russell 1:18.518
MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
A verseny1. Russell, 2. Antonelli, 3. Leclerc
KÖVETKEZŐ VERSENY
Kínai Nagydíj, Sanghajmárcius 15., 8.00
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00

 

 

F1 Ausztrál Nagydíj sajtóvisszhang
Legfrissebb hírek

Kaotikus, mesterkélt, élvezhetetlen és rendkívül veszélyes – a versenyzők kritikusak az új szabályrendszerrel

F1
Tegnap, 16:08

„Rendkívül fáj” – Piastri a rajtrácsig sem jutott el hazai közönség előtt

F1
Tegnap, 14:25

Norris szerint a Ferrarié a legjobb autó; Hamilton nem tartja lehetetlennek a Mercedes utolérését

F1
Tegnap, 13:59

Kettős Mercedes-siker az év első futamán; a Ferrari dobogón nyitott Melbourne-ben

F1
Tegnap, 6:35

Elátkozott ülés? Hadjar tökéletesen kezdett a Red Bull-lal

F1
2026.03.07. 17:19

A valaha volt legjobb autóktól eljutottunk valószínűleg a legrosszabbakhoz – Norris

F1
2026.03.07. 14:44

A Mercedes-fölény megosztja a mezőnyt, Hamilton reméli, hogy ennek nincs köze a sűrítési arányhoz

F1
2026.03.07. 13:23

Mercedes-uralom az év első időmérőjén; Verstappen már a Q1-ben összetörte a Red Bullt

F1
2026.03.07. 05:46
Ezek is érdekelhetik