Ha ez az új F1, akkor visszatér a szórakozás – nemzetközi sajtóvisszhang

AUSZTRÁLIA

The Age: „A Mercedes és a Ferrari látványos összecsapása George Russell győzelmét hozta a Forma-1-es szezon nyitófutamán, az Albert Parkban. A helyi kedvenc, Oscar Piastri a rajtrácsra menet balesetet szenvedett és nem tudott rajthoz állni.”

Herald Sun: „A Ferrari baklövése és az Oscar Piastri által okozott csalódás után a Mercedes számára egy tökéletes kettős győzelemmel indult a 2026-os Forma-1-es szezon. Max Verstappen szerint az új szabályok nem biztosítanak sportszerű küzdelmet.”

The Australian: „A rajt előtt kieső Oscar Piastri elnézést kért csalódott szurkolóitól az ausztrál GP-n.”

OLASZORSZÁG

Gazzetta dello Sport: „Egy nagyszerű Mercedes, egy stabil Ferrari és az új szabályok gondoskodtak az akciókról és az értékek bizonyos átrendeződéséről.”

Corriere della Sera: „A Mercedes kettős sikert aratott az idénynyitón Melbourne-ben: öt kiesés, Piastri már a bemelegítő körben búcsúzott. Norris ötödik lett, Verstappen követte.”

Tuttosport: „A Ferrarit lefékezte a biztonsági autó, a Mercedes diadalmaskodott Melbourne-ben, de a Vörösök versenyben vannak.”

NAGY-BRITANNIA

Daily Mail: „George Russell szerezte meg a győzelmet az Ausztrál Nagydíjon, miután nagyot csatázott a ferraris Charles Leclerc-rel. A helyi kedvenc Oscar Piastri kiesett.”

Telegraph: „A brit Russell nyerte az ausztrál Grand Prix-t, miközben egy őrült verseny az előzések új korszakát vetíti előre.”

Guardian: „George Russell az első rajtkockából indulva megnyerte az ausztráliai futamot. Mercedeses csapattársa, Kimi Antonelli lett a második.”

Independent: „Lewis Hamilton dühös a Ferrarira, miközben George Russell kihasználta az előnyét és izgalmas verseny után megnyerte az Ausztrál Nagydíjat.”

SPANYOLORSZÁG

As: „Leclerc villámrajtja nem volt elég Russell és a Mercedes ellen. Az angol pilóta kényelmes győzelmet aratott Antonelli és a monacói előtt, utóbbi a rajtnál három autót is megelőzött.”

Marca: „Ha ez az új Forma-1, akkor visszatér a szórakozás. A Formula-1 történetének legbizonytalanabb korszaka egy felejthetetlen Ausztrál Nagydíjjal kezdődött. Voltak benne csaták, problémák és stratégiai háborúk. Talán nem hozza a 80-as vagy 90-es évek misztikumát, de ez mégis egy olyan F1, amely izgalmakat ígér.”

Mundo Deportivo: „A Ferrari stratégiai hibát követett el, s ezzel odaadta a győzelmet Russellnek; Alonso feladta a tesztként felfogott versenyt.”

FRANCIAORSZÁG

L'Équipe: „Az új éra első versenye nagy meglepetés nélkül ért véget Melbourne-ben. A Mercedes pilótái kettős győzelmet arattak, a pole-ból induló George Russell nyert Kimi Antonelli előtt.”

Ouest-France: „A Mercedes ezüstnyilai George Russell-lel és Kimi Antonellivel már a kezdetektől elöl voltak. Max Verstappen fantasztikusan felzárkózott, Oscar Piastri pedig már a rajt előtt falnak csapódott.”

SVÁJC

Blick: „George Russell győzelemre váltotta pole pozícióját. A szezon első versenye – különösen a rajtnál és az első kanyarokban – sok akciót hozott.”

AUSZTRIA

Kronen-Zeitung: „A Mercedes lenyűgöző kettős győzelmet aratott a Forma-1 új érájának kezdetén. A győzelmet George Russell szerezte meg Kimi Antonelli előtt.”

Salzburger Nachrichten: „A Forma-1 a vasárnapi Ausztrál Nagydíjjal nemcsak az új szezont kezdte el, hanem az átfogó szabálymódosításoknak köszönhetően egy teljesen új korszakot is. A szinte félig elektromos elitkategória első versenyhétvégéjének egyértelmű győztese a Mercedes volt”

HOLLANDIA

De Telegraaf: „A Forma-1 új korszaka első futamának győztese George Russell. A brit csapattársát, Kimi Antonellit megelőzve diadalmaskodott, a harmadik pedig Charles Leclerc lett, akivel a győztes sokáig nagy csatát vívott.”

NRC: „Végülis nem is volt olyan rossz. A kvalifikáció után, amelynél rosszabb reklámot nehéz elképzelni a Forma-1 számára, a vasárnapi melbourne-i futam egy valódi szórakoztató eseménynek bizonyult. Az a könnyedség azonban, amellyel a Mercedes pilótái, George Russell és Andrea Kimi Antonelli megszerezték az első és a második helyet, azt vetíti előre, hogy 2026 meglehetősen monoton év lehet.”

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:23:06.801 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 2.974 mp. h. 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 15.519 mp. h. 4. Lewis Hamilton brit Ferrari 16.144 mp. h. 5. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 51.741 mp. h. 6. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 54.617 mp. h. 7. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 8. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 9. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1 kör h. 10. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1 kör h. 11. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör h. 13. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1 kör h. 14. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 2 kör h. 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 2 kör h. 16. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 3 kör h. FELADTÁK megtett körök Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 43 Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 21 Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 15 Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 10 Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 0 Nico Hülkenberg német Audi 0

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. George Russell 1 1 1 25 2. Kimi Antonelli – 1 1 18 3. Charles Leclerc – 1 1 15 4. Lewis Hamilton – – 1 12 5. Lando Norris – – 1 10 6. Max Verstappen – – 1 8 7. Oliver Bearman – – 1 6 8. Arvid Lindblad – – 1 4 9. Gabriel Bortoleto – – 1 2 10. Pierre Gasly – – 1 1