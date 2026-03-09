Ha ez az új F1, akkor visszatér a szórakozás – nemzetközi sajtóvisszhang

Russell mögött mercedeses csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel a vasárnap rendezett, idénynyitó Formula–1-es Ausztrál Nagydíjon. A címvédő Lando Norris ötödik lett a McLarennel, a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája pedig a 20. helyről startolva hatodikként fejezte be az 58 körös viadalt.
Az ausztrál szurkolók már a rajt előtt bánkódhattak, a hazai kedvenc Oscar Piastri ugyanis a rajtrácsra menet megcsúszott és a betonfalnak csapta az autóját a négyes kanyarban. A McLaren annyira összetört, hogy Piastrinak már a start előtt fel kellett adnia a hazai futamát.
AUSZTRÁLIA
The Age: „A Mercedes és a Ferrari látványos összecsapása George Russell győzelmét hozta a Forma-1-es szezon nyitófutamán, az Albert Parkban. A helyi kedvenc, Oscar Piastri a rajtrácsra menet balesetet szenvedett és nem tudott rajthoz állni.”
Herald Sun: „A Ferrari baklövése és az Oscar Piastri által okozott csalódás után a Mercedes számára egy tökéletes kettős győzelemmel indult a 2026-os Forma-1-es szezon. Max Verstappen szerint az új szabályok nem biztosítanak sportszerű küzdelmet.”
The Australian: „A rajt előtt kieső Oscar Piastri elnézést kért csalódott szurkolóitól az ausztrál GP-n.”
OLASZORSZÁG
Gazzetta dello Sport: „Egy nagyszerű Mercedes, egy stabil Ferrari és az új szabályok gondoskodtak az akciókról és az értékek bizonyos átrendeződéséről.”
Corriere della Sera: „A Mercedes kettős sikert aratott az idénynyitón Melbourne-ben: öt kiesés, Piastri már a bemelegítő körben búcsúzott. Norris ötödik lett, Verstappen követte.”
Tuttosport: „A Ferrarit lefékezte a biztonsági autó, a Mercedes diadalmaskodott Melbourne-ben, de a Vörösök versenyben vannak.”
NAGY-BRITANNIA
Daily Mail: „George Russell szerezte meg a győzelmet az Ausztrál Nagydíjon, miután nagyot csatázott a ferraris Charles Leclerc-rel. A helyi kedvenc Oscar Piastri kiesett.”
Telegraph: „A brit Russell nyerte az ausztrál Grand Prix-t, miközben egy őrült verseny az előzések új korszakát vetíti előre.”
Guardian: „George Russell az első rajtkockából indulva megnyerte az ausztráliai futamot. Mercedeses csapattársa, Kimi Antonelli lett a második.”
Independent: „Lewis Hamilton dühös a Ferrarira, miközben George Russell kihasználta az előnyét és izgalmas verseny után megnyerte az Ausztrál Nagydíjat.”
SPANYOLORSZÁG
As: „Leclerc villámrajtja nem volt elég Russell és a Mercedes ellen. Az angol pilóta kényelmes győzelmet aratott Antonelli és a monacói előtt, utóbbi a rajtnál három autót is megelőzött.”
Marca: „Ha ez az új Forma-1, akkor visszatér a szórakozás. A Formula-1 történetének legbizonytalanabb korszaka egy felejthetetlen Ausztrál Nagydíjjal kezdődött. Voltak benne csaták, problémák és stratégiai háborúk. Talán nem hozza a 80-as vagy 90-es évek misztikumát, de ez mégis egy olyan F1, amely izgalmakat ígér.”
Mundo Deportivo: „A Ferrari stratégiai hibát követett el, s ezzel odaadta a győzelmet Russellnek; Alonso feladta a tesztként felfogott versenyt.”
FRANCIAORSZÁG
L'Équipe: „Az új éra első versenye nagy meglepetés nélkül ért véget Melbourne-ben. A Mercedes pilótái kettős győzelmet arattak, a pole-ból induló George Russell nyert Kimi Antonelli előtt.”
Ouest-France: „A Mercedes ezüstnyilai George Russell-lel és Kimi Antonellivel már a kezdetektől elöl voltak. Max Verstappen fantasztikusan felzárkózott, Oscar Piastri pedig már a rajt előtt falnak csapódott.”
SVÁJC
Blick: „George Russell győzelemre váltotta pole pozícióját. A szezon első versenye – különösen a rajtnál és az első kanyarokban – sok akciót hozott.”
AUSZTRIA
Kronen-Zeitung: „A Mercedes lenyűgöző kettős győzelmet aratott a Forma-1 új érájának kezdetén. A győzelmet George Russell szerezte meg Kimi Antonelli előtt.”
Salzburger Nachrichten: „A Forma-1 a vasárnapi Ausztrál Nagydíjjal nemcsak az új szezont kezdte el, hanem az átfogó szabálymódosításoknak köszönhetően egy teljesen új korszakot is. A szinte félig elektromos elitkategória első versenyhétvégéjének egyértelmű győztese a Mercedes volt”
HOLLANDIA
De Telegraaf: „A Forma-1 új korszaka első futamának győztese George Russell. A brit csapattársát, Kimi Antonellit megelőzve diadalmaskodott, a harmadik pedig Charles Leclerc lett, akivel a győztes sokáig nagy csatát vívott.”
NRC: „Végülis nem is volt olyan rossz. A kvalifikáció után, amelynél rosszabb reklámot nehéz elképzelni a Forma-1 számára, a vasárnapi melbourne-i futam egy valódi szórakoztató eseménynek bizonyult. Az a könnyedség azonban, amellyel a Mercedes pilótái, George Russell és Andrea Kimi Antonelli megszerezték az első és a második helyet, azt vetíti előre, hogy 2026 meglehetősen monoton év lehet.”
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:23:06.801
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
2.974 mp. h.
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
15.519 mp. h.
|4.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
16.144 mp. h.
|5.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
51.741 mp. h.
|6.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
54.617 mp. h.
|7.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|8.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1 kör h.
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|11.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|12.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|13.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|14.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|2 kör h.
|15.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|16.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|43
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|21
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|10
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|0
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|0
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|George Russell
|1
|1
|1
|25
|2.
|Kimi Antonelli
|–
|1
|1
|18
|3.
|Charles Leclerc
|–
|1
|1
|15
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|1
|12
|5.
|Lando Norris
|–
|–
|1
|10
|6.
|Max Verstappen
|–
|–
|1
|8
|7.
|Oliver Bearman
|–
|–
|1
|6
|8.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|9.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|10.
|Pierre Gasly
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|43
|2.
|Ferrari
|27
|3.
|McLaren-Mercedes
|10
|4.
|Red Bull-Ford
|8
|5.
|Haas-Ferrari
|6
|6.
|Racing Bulls-Ford
|4
|7.
|Audi
|2
|8.
|Alpine-Mercedes
|1
|9.
|Williams-Mercedes
|0
|9.
|Aston Martin-Honda
|0
|9.
|Cadillac-Ferrari
|0
|40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:20.267
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:19.729
|MÁRCIUS 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1.19.053
|Időmérő
|1. Russell 1:18.518
|MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Russell, 2. Antonelli, 3. Leclerc
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Kínai Nagydíj, Sanghaj
|március 15., 8.00
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00