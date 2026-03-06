Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros játékosa is ott lehet a román válogatott vb-pótselejtezőjén

2026.03.06. 14:46
Corbu Marius (balra) a román válogatottban játszhat a vb-pótselejtezőn (Fotó: Árvai Károly)
A román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Mircea Lucescu kihirdetett egy előzetes keretet a világbajnoki pótselejtezőre, és a jelöltek között ott van a ferencvárosi Corbu Marius is.

Mircea Lucescu, a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya pénteken nyilvánosságra hozta előzetes keretét a március végi világbajnoki pótselejtezőre.

A szakember először csak azokat a légiósokat nevezte meg, akik helyet kaphatnak a később nyilvánosságra kerülő végleges keretben. A névsorban két meglepetés is található, Ioan Vermesan, a Verona és Corbu Marius, a Ferencváros játékosa is ott van a jelöltek között.

Corbut a télen igazolta át a Ferencváros a ciprusi APOEL-től, és eddig három bajnokin, valamint egy Magyar Kupa-mérkőzésen kapott szerepet. A magyar és román kettős állampolgár labdarúgó korábban a román U20-as és U21-es válogatottban szerepelt.

Mircea Lucescu csapata március 26-án Törökországban játszik vb-pótselejtezőt, ha nyer, akkor Szlovákia vagy Koszovó lesz az ellenfele világbajnoki résztvételért vívott meccsen.

Az előzetes román keret (csak légiósok)
Kapusok: Ionut RADU (Celta de Vigo – Spanyolország 7/-) 
Védők: Andrei RATIU (Rayo Vallecano – Spanyolország 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK – Törökország, 23/0), Radu DRAGUȘIN (Tottenham – Anglia, 27/1), Virgil GHITA (Hannover 96 – Németország, 8/1), Bogdan RACOVITAN (Raków – Lengyelország 5/0), Andrei BURCA (Junnan Jukun – Kína, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa – Izrael, 2/0);
Középpályások: Marius MARIN (Pisa – Olaszország, 35/0), Razvan MARIN (AEK Athén – Görögország, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafosz – Ciprus, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Jingbo – Kína, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain – Egyesült Arab Emirátusok, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor – Törökország, 51/8), CORBU Marius (Ferencváros – Magyarország, 0/0), Valentin MIHAILA (Caykur Rizespor – Törökország, 33/5), Dennis MAN (PSV – Hollandia, 43/11);
Támadók: Louis MUNTEANU (DC United – Egyesült Államok, 4/2), Denis DRAGUȘ (Gaziantep FK – Törökország, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona – Olaszország, 0/0).

 

 

