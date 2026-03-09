A jövő sztárjai: Zsitovoz Mária, Zsitovoz Petro

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének

vendége az ESMTK-KIMBA ígéretes birkózó testvérpárja:

az U17-es és U15-ös Európa-bajnok, korosztályos vb-bronzérmes Zsitovoz Mária (17) és bátyja, az U17-es Eb-bronz-, U15-ös Eb-ezüstérmes Zsitovoz Petro (18).

A Hornyák Balázs által készített beszélgetésből kiderül, hogy az ukrán származású fiatalok hogyan élték meg, amikor kisgyerekként Kijev szomszédságából Budapestre költöztek. Megtudhatjuk azt is, hogy milyen a kettejük közötti olykor viharos, ugyanakkor szeretetteljes testvéri viszony, illetve miként támogatják egymást az élsportolói pályán. Továbbá

felidézzük mindkettejük pályafutásának legnagyobb sikereit, na meg nagy álmukról, a közös olimpiai szereplésről is mesélnek.

A podcast elérhető ITT

(Kiemelt képünkön: Zsitovoz Mária és Zsitovoz Petro Fotó: Máj Tamás)