A jövő sztárjai: Zsitovoz Mária, Zsitovoz Petro

2026.03.09. 08:57
Zsitovoz Petro A jövő sztárjai Zsitovoz Mária utánpótlás bírkózás utánpótlássport
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége egy birkózó testvérpár: az U17-es Eb-győztes, vb-bronzérmes Zsitovoz Mária és bátyja, az U17-es Eb-harmadik Zsitovoz Petro.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének

vendége az ESMTK-KIMBA ígéretes birkózó testvérpárja:

az U17-es és U15-ös Európa-bajnok, korosztályos vb-bronzérmes Zsitovoz Mária (17) és bátyja, az U17-es Eb-bronz-, U15-ös Eb-ezüstérmes Zsitovoz Petro (18).

A Hornyák Balázs által készített beszélgetésből kiderül, hogy az ukrán származású fiatalok hogyan élték meg, amikor kisgyerekként Kijev szomszédságából Budapestre költöztek. Megtudhatjuk azt is, hogy milyen a kettejük közötti olykor viharos, ugyanakkor szeretetteljes testvéri viszony, illetve miként támogatják egymást az élsportolói pályán. Továbbá

felidézzük mindkettejük pályafutásának legnagyobb sikereit, na meg nagy álmukról, a közös olimpiai szereplésről is mesélnek.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Zsitovoz Mária és Zsitovoz Petro Fotó: Máj Tamás)

