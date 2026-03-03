100 nap – Somogyi Zsolt jegyzete

Ugye, önök is várják? Számolják vissza a napokat? Nem szükséges, száz nap, és útjára indul a labda a világbajnokságon, mi pedig a körmünket rághatjuk a világ legnépszerűbb tornáján. Várják önök is? Egy kis ízelítő: Algéria–Jordánia (reggel ötkor), Haiti–Marokkó (éjfélkor), Ghána–Panama (éjjel egykor), Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia (éjjel kettőkor), Üzbegisztán–Kolumbia (hajnali négykor), Új-Zéland–Irán (hajnali háromkor) – valamennyi kihagyhatatlan meccsélménynek ígérkezik. Vagy annyira mégsem? A FIFA érthetetlen és magyarázhatatlan módon kivitelezett létszámemelése miatt rengeteg olyan csapat léphet pályára, amely amúgy aligha érte volna el a tornát – éltek a lehetőséggel, és még hat csapat kiléte nem is ismert – száz nappal a rajt előtt.

Az időeltolódás nyilván speciális kérdés, de általánosságban azt gondolom: a FIFA saját csúcstermékét, a négyévente korábban mindig izgalommal várt vb-jét teszi tönkre. Attól tartok, rengeteg olyan meccs lesz, amelyet a két érintetten kívül a világon senki sem követ majd, ettől várni a televíziós nézettség, a reklámbevétel növekedését szerintem hiba. Nyolcvannyolc meccs után alakul ki a legjobb tizenhat mezőnye, és nagyon tartok attól, hogy ilyen dömpinggel elértéktelenedik a vb rangja.

Ha ugyan lesz vb: felteszem, az említett Új-Zélandon is követik az aktuális híreket, Irán ezekben a napokban aligha a világbajnoksággal foglalkozik, a háború hírei nap mint nap elérnek hozzánk, nagy kérdés, az ország futballcsapata ott lehet-e majd a ma ellenség Egyesült Államokban? A sorsolás szerint Los Angelesben és Seattle-ben lépne pályára a perzsa együttes, de ez jelenleg nem tűnik életszerűnek. A három rendező egyike, Mexikó sem a futballal foglalkozik: kartellháborúk, robbantások, benzinkutak felgyújtása, lövöldözés – a közösségi oldalakat elöntötték a rémisztő videók, és bevallom, nagyon aggódnék azok helyében, akiket a sorsolás mondjuk Guadalajarába szólít (Dél-Korea két meccset játszik ott, de többek között az Uruguay–Spanyolország ütközet is ott lenne).

Szóval a világbajnokság egyelőre távolinak tűnik, de ha ezen múlik az összes háború befejezése, megnézzük együtt éjjel kettőtől az Ecuador–Curacao összecsapást. Szép álmokat!

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!