Hétfőn indul az újabb jegyértékesítés a görögök elleni válogatott meccsre

2026.03.06. 17:44
Fotó: Kovács Péter
A magyar labdarúgó-válogatott három nappal a szlovének elleni felkészülési mérkőzés után, március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni.

 

A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLSZ Szurkolói Klubjának (SZK) aranyszintes tagjai, az első két napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától két napon keresztül tart a többi SZK-tag elővásárlási időszaka. Az úgynevezett publikus jegyértékesítés jövő pénteken kezdődik, ekkor már minden regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a jegyek, ha addig nem fogynak el.

A Dózsa György út felőli kapu mögötti szektorokba eleinte még nem lesznek elérhetők a belépők. A 126–132, a 228–233 és a 328–333 szektorokba március 23-án, 10 órakor indul az öt mérkőzésre (görög, finn, ukrán, grúz és északír) érvényes bérletek értékesítése, ezekből tízezer darab érhető el, s amennyiben maradnak szabad helyek, az oda szóló jegyeket március 30-án, 10 órától lehet megvásárolni.

A bérletek és jegyek a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub mobiltelefonos alkalmazáson keresztül vásárolhatók meg.

(MTI)

 

