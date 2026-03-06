Hétfőn indul az újabb jegyértékesítés a görögök elleni válogatott meccsre

A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLSZ Szurkolói Klubjának (SZK) aranyszintes tagjai, az első két napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától két napon keresztül tart a többi SZK-tag elővásárlási időszaka. Az úgynevezett publikus jegyértékesítés jövő pénteken kezdődik, ekkor már minden regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a jegyek, ha addig nem fogynak el.

A Dózsa György út felőli kapu mögötti szektorokba eleinte még nem lesznek elérhetők a belépők. A 126–132, a 228–233 és a 328–333 szektorokba március 23-án, 10 órakor indul az öt mérkőzésre (görög, finn, ukrán, grúz és északír) érvényes bérletek értékesítése, ezekből tízezer darab érhető el, s amennyiben maradnak szabad helyek, az oda szóló jegyeket március 30-án, 10 órától lehet megvásárolni.

A bérletek és jegyek a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub mobiltelefonos alkalmazáson keresztül vásárolhatók meg.

(MTI)