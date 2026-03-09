Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: Vég Zsombor ötödik lett Linzben

2026.03.09. 08:37
Három jukó előnyben volt, ám vazaarival kikapott Vég Zsombor a harmadik helyért vívott meccsen (Fotó: Török Attila)
A hétvégi world tour cselgáncsviadal utolsó napján két magyar versenyzett, Nerpel Gergely hamar kiesett, Vég Zsombor viszont bejutott a délutáni programba.

MÁR MEGSZOKHATTUK, hogy a háromnapos dzsúdóversenyeken a mieink többsége általában már az első két napon szőnyegre lép, hiszen a sportág hazai utánpótlása nem bővelkedik nehézsúlyú versenyzőkben. A „nagyok” mindig a végére maradnak, így volt ezúttal is, Magyarországról csak ketten, Nerpel Gergely és Vég Zsombor versenyzett vasárnap a linzi Grand Prix-n. 

Nerpel már a második fordulóban búcsúzott, brazil ellenfele egy vazaarival kiejtette, a ceglédi harcos, Vég viszont eljutott egészen a bronzmeccsig. A harmadik helyért verhető, a világranglistán 41. brazil ellenfelet kapott, és esélyesként nem sokkal a meccs vége előtt már három jukó előnyben volt. Aztán egy pillanatnyi kihagyás elég volt ahhoz, hogy Ferreira nagyobb értékű, vazaarit érő akcióval megfordítsa a párharcot, így Vég ötödik lett. 

GRAND PRIX, LINZ

Férfiak. 90 kg. 1. forduló: Nerpel Gergely–Duyck (belga) 10–0. 2. forduló: Fronckowiak (brazil)–Nerpel 7–0. 100 kg. 1. forduló: Vég Zsombor erőnyerő. 2. forduló: Vég–Georgijev (bolgár) 5–0. 3. forduló: Vég–Brasnjovics (szerb) 7–5. Negyeddöntő: Nakajama (japán)–Vég 5–0. Vigaszág: Vég–Mataseje (szerb) 7–5. Bronzmérkőzés: Ferreira (brazil)–Vég 7–5.

 

