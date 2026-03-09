Jansik Dávid: Nem foglalkoztunk a hátránnyal, ez lazaságot adott

HÁROMGÓLOS HÁTRÁNYBÓL négygólos előnyt kovácsolt a Laky uszodában a BVSC-Manna ABC a VasasPlaket ellen a férfi vízilabda Eurokupa nyolcaddöntőjének visszavágóján szombat este, és 28–24-es gólkülönbséggel jutott be a legjobb nyolc közé. Bár többnyire a hazaiak vezettek, a második negyed hajrájáig legfeljebb két gól volt a Vasas hátránya. Másfél perccel a nagyszünet előtt azonban ráerősített az addigi iramra Varga Dániel együttese – 8–7-ről 14–7-re lépett el a harmadik negyed közepére, több emberhátrányt is kivédekezett, Gyapjas Viktor stabil pont volt a kapuban. Ugyan a Vasas egy 3–0-s sorozattal feljött 14–10-re a felvonás derekára (ekkor csak egy gól volt a BVSC előnye), de a Vasutas újból felpörgött.

„Tovább akartunk jutni, nem foglalkoztunk a háromgólos hátránnyal, ez adott egy kis lazaságot a csapatnak – értékelt lapunknak a BVSC bekkje, Jansik Dávid, aki egy gólt szerzett. – Kicsit döcögősen kezdtünk, kaptunk egy-egy olyan gólt vagy ítéletet, amely miatt szoros maradt a meccs, de ahogy haladt előre a találkozó, egyre magabiztosabbá váltunk, egyre jobban zártunk hátul, és összességében stabilan nyertünk.”

Hogy miben teljesített jobban a BVSC az első mérkőzéshez képest (amelyet a Vasas 11–8-ra megnyert a Komjádi uszodában február 25-én), Jansik Dávid így felelt: „A támadójátékban sokkal pontosabbak voltunk, húsz lőtt gólnál erre semmilyen panaszunk sem lehet, mégis azt mondom, a jó védekezésünkkel nyertünk. Kiválóan működtünk együtt hátul, folyamatosan javultunk, ez olyan önbizalmat adott, amelyből elöl is erőt tudunk meríteni. Az első mérkőzésen kevésbé voltunk stabilak hátul, emiatt többször nem sikerült kissé rendezetlen védekezés ellen támadni. A hat nullás sorozat is nagy lökést adott, de ezután a Vasas lőtt hármat, és visszajött négyre. Ez is bizonyítja, hogy egy pillanatra sem lehet bealudni, elbízni magunkat – ez nem jellemző ránk, de kicsit lelassítottunk. Szerencsére rendeztük a sorainkat.”

A BVSC az elmúlt két idényben egyaránt eljutott az Eurokupa nyolcaddöntőjéig, ám ott alulmaradt a Bajnokok Ligájából kieső ellenféllel szemben: a 2023–2024-es kiírásban a szerb Crvena zvezda, a 2024–2025-ösben pedig a montenegrói Primorac Kotor bizonyult jobbnak, ezúttal viszont másképp történt. A Vasutas a 2021–2022-es idény után van ott ismét az Eurokupa legjobb nyolc csapata között – a sorsolást hétfőn délután tartják meg.

A Szolnoki Dózsa nehéz helyzetben ugrott medencébe a Jadran Split otthonában – a horvát együttes az idegenbeli 15–10-es siker után hazai medencében 21–14-re győzött, és 36–24-es összesítéssel lépett a következő körbe.