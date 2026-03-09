Nemzeti Sportrádió

A vb-pótselejtező elhalasztását szorgalmazza az irakiak szövetségi kapitánya

2026.03.09. 10:16
Graham Arnold szerint nem opció, hogy csak légiósokkal álljanak ki a pótselejtezőre (Fotó: Getty Images)
Címkék
Graham Arnold foci vb 2026 Irak
Graham Arnold, az iraki labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya azt szorgalmazza, hogy az iráni, illetve közel-keleti háborús helyzet miatt halasszák el az együttes március végi, mexikói interkontinentális pótselejtezőjét.

„Kérjük, segítsenek nekünk a mérkőzéssel kapcsolatban, hiszen jelenleg nehézséget okoz, hogy játékosainkat kihozzuk az országból” – mondta Graham Arnold. 

Az ausztrál szakvezető csapata március 31-én Monterreyben lépne pályára Bolívia vagy Suriname ellen, a találkozó győztese pedig kijut a június 11-én kezdődő mexikói, amerikai és kanadai közös rendezésű világbajnokságra. Az április 1-jéig érvényben lévő iraki légtérzár miatt a nemzeti együttes már lemondta az egyesült államokbeli Houstonba tervezett edzőtáborát – az utazási nehézségek mellett vízumgondok is felléptek –, az Egyesült Arab Emírségekben rekedt szakember szerint pedig az nem opció, hogy légiósokkal álljanak ki a mérkőzésre az ország futballja elmúlt negyven évének legfontosabb összecsapására.

Az ausztrál tréner felvetette, hogy ha az iráni válogatott visszalépne a világbajnokságtól, az irakiaknak kellene a helyükre kerülniük, s ebben az esetben az Egyesült Arab Emírségek csapata – amelyet legyőztek az ázsiai rájátszás utolsó szakaszában – játszaná le a pótselejtezőt egy későbbi időpontban, akár közvetlenül a vb előtt. A másik interkontinentális pótselejtezőn – amelyet Guadalajarában rendeznek – a Kongói DK kiemeltként várja az Új-Kaledóna–Jamaica mérkőzés továbbjutóját.

 

 

Graham Arnold foci vb 2026 Irak
