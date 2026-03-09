Nemzeti Sportrádió

Filipovity Márkó visszatért a Falcóhoz

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.09. 09:11
null
Filipovity Márkó (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
kosárlabda Filipovity Márkó Falco
A Falco KC Szombathely vasárnap közösségi felületén tudatta, hogyFilipovity Márkó a 2019–2020-as bajnokság után ismét a csapatot erősíti.

A 29 éves, 206 centiméter magas válogatott játékos az FC Portóban kezdte el az idényt, a Bajnokok Ligája-selejtezőben játszott is a Falco ellen. A magyar élvonalba az előző idény után tért vissza, az Alba Fehérvárban átlagban 14.5 pontot és 5.4 lepattanót szerzett, a FIBA Európa-kupában nyolc mérkőzésen 13.5 pontot és négy lepattanót átlagolt. 

Ha a hivatalos engedélyekkel rendben lesz minden, Filipovity már szerdán, a bosnyák KK Bosna elleni FIBA Európa-kupa-negyeddöntőben is játszhat a Falcóban.

kosárlabda Filipovity Márkó Falco
Legfrissebb hírek

Kosár: Merkel Blanka serdülőként már a kadétok között is kiemelkedik

Utánpótlássport
2026.03.07. 09:02

Könnyedén nyert a Falco, vége a körmendi vesszőfutásnak a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.03.06. 20:43

Fegyelmi eljárás az amerikai légiós ellen, újabb csapattól rúghatják ki

Kosárlabda
2026.03.06. 15:58

Kosár: „Igyekeztem élni a hirtelen jött lehetőséggel” – Flasár Zalán

Utánpótlássport
2026.03.04. 12:08

Női kosárlabda: Juhász Dorka lett február legjobbja az Euroligában

Kosárlabda
2026.03.02. 22:37

Kosár: jól halad az építkezéssel az U18-as fiúválogatott a nyári Eb-re

Utánpótlássport
2026.03.02. 19:20

FBI-ügynök kerestetik – S. Tóth János publicisztikája

Kosárlabda
2026.03.01. 23:18

Kosár: a soproni kadét fiúk a nagycsapatokkal is felveszik a versenyt

Utánpótlássport
2026.03.01. 17:48
Ezek is érdekelhetik