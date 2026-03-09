Filipovity Márkó visszatért a Falcóhoz

A 29 éves, 206 centiméter magas válogatott játékos az FC Portóban kezdte el az idényt, a Bajnokok Ligája-selejtezőben játszott is a Falco ellen. A magyar élvonalba az előző idény után tért vissza, az Alba Fehérvárban átlagban 14.5 pontot és 5.4 lepattanót szerzett, a FIBA Európa-kupában nyolc mérkőzésen 13.5 pontot és négy lepattanót átlagolt.

Ha a hivatalos engedélyekkel rendben lesz minden, Filipovity már szerdán, a bosnyák KK Bosna elleni FIBA Európa-kupa-negyeddöntőben is játszhat a Falcóban.