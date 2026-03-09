NBA: Doncic harmincöt pontot szórt, megverte a New Yorkot a Lakers

Keleti rangadót nyert a főcsoportjában 2. helyen álló Celtics, amely idegenben 109–98-ra verte a szintén rájátszást érő 4. helyezett Cleveland Cavalierst. A bostoniak legjobbja a 23 pontig jutó Jaylen Brown volt, aki a tripla-dupláról egy lepattanóval és két gólpasszal maradt le, a vendégeknél Donovan Mitchell 30 pontig jutott.

Otthon győzött a Lakers, amely a keleti főcsoport harmadikját, a Knickst kapta el 110–97-re. A Los Angeles-iek legjobbja Luka Doncic volt, a szlovén ezúttal 35 pontot szórt, tízzel többet, mint a túloldal legeredményesebbje, Karl-Anthony Towns.

Kikapott a keleti főcsoportot vezető Pistons, a detroitiakat a 7. helyen álló Miami Heat verte meg 121–110-re. A floridaiak győzelméhez Cade Cunningham dupla-duplával (26 pont, 10 assziszt) járult hozzá, a másik térfélen 24 pontjával Bam Adebayo volt a „legszorgalmasabb”.

Nem Daniel Gaffordon múlt, hogy a Maverickset csúnyán megverte a Raptors. A texasi játékos 21 pontig és 11. lepattanóig jutott, a torontói oldalon RJ Barrett 31 ponttal járult hozzá csapata 122–92-es sikeréhez. A keleti főcsoportban a Raptors a playoffot érő ötödik helyen áll, a Dallasban erről legfeljebb csak álmodozhatnak…

Húszpontos, 138–118-as győzelmet aratott a New Orleans Pelicans a Washington Wizards ellen. A konferenciája alsóházában szerénykedő két csapat mérkőzésén a Wizardsból Trea Young 17 ponttal is a legeredményesebb tudott lenni, a louisianaiaknál Saddiq Bey dupla-duplával (23 pont, 10 lepattanó) fejezte be a meccset.

A játéknap legfölényesebb győzelmét az Orlando Magic aratta, amely 39 pontos, 130–91-es sikerrel döngölte a parkettába a Milwaukee Buckst. A floridaiaknál Paolo Banchero ezúttal is remekelt, 33 pontig jutott, a túloldalon legfeljebb Bobby Portis dupla-duplájának (18 pont, 10 lepattanó) örülhettek.

A texasi rangadón a San Antonio nyert fölényesen, amely 145–120-ra győzte le a Houston Rocketst. A nyugati konferencia 2. helyén álló – már rájátszásba jutott – Spursben Victor Wembanyama 29 pontjával volt a legjobb, a szintén playoffot érő 4. helyen állomásozó Rockets legponterősebb játékosa Amen Thompson (23) lett.

A Portland Trail Blazers 131–111-es győzelemmel abszolválta az Indiana Pacers elleni meccset, az oregoniaknál Scoot Henderson 28, a ligautolsó Pacersnél Pascal Siakam 22 pontig jutott.

A vasárnapi játéknap két tripla-dupláját a Sacramento Kings–Chicago Bulls mérkőzésen láthattuk. A chicagói Josh Giddey 15 pontot, 12 lepattanót és 10 asszisztot szorgoskodott össze, de nála is jobb volt a kaliforniai Russel Westbrook (32–11–12), ahogy csapata is, amely 126–110-re verte a „bikákat”.

A Charlotte ellen nyert a Phoenix Suns, amely 111–99-re verte a Hornetst. A vendég „darazsaktól” LaMelo Ball 22 pontig jutott, az arizonaiak legjobbja, Devin Booker dupla-duplát (30 pont, 10 gólpassz) ért el.

KOSÁRLABDA

NBA

ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Boston Celtics 98–109

Los Angeles Lakers–New York Knick 110–97

Miami Heat–Detroit Pistons 121–110

Toronto Raptors–Dallas Mavericks 122–92

New Orleans Pelicans–Washington Wizards 138–118

Milwaukee Bucks–Orlando Magic 91–130

San Antonio Spurs–Houston Rockets 145–120

Portland Trail Blazers–Indiana Pacers 131–111

Sacramento Kings–Chicago Bulls 126–110

Phoenix Suns–Charlotte Hornets 111–99