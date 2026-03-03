Nemzeti Sportrádió

Hajdú B. István: Nem hiszem, hogy új világbajnokot avatunk

R. P.R. P.
2026.03.03. 10:23
null
Fotó: Getty Images
Címkék
vb 2026 labdarúgó-világbajnokság Hajdú B. István
Hajdú B. István nem hiszi, hogy a száz nap múlva kezdődő amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságnak olyan ország válogatottja lesz a győztese, amely korábban még nem nyert, ugyanakkor azt elképzelhetőnek tartja, hogy bár ebben a régióban korábban Brazília és Argentína lett világbajnok, most akár európai csapat is befuthat.

 

A világbajnokságok története csaknem száz éve kezdődött, s ezalatt mindössze nyolc ország válogatottja szerzett vb-címet.

„Nem hiszem, hogy új világbajnokot avatunk, tehát olyan csapatok lesznek most is a négy között jobbára, amelyek korábban szereztek már érmet, vagy nyertek világbajnokságot” – mondta az M4 Sport riportere a csatornának adott interjúban, megjegyezve: azzal együtt, hogy Mexikóban 1970-ben Brazília, 1986-ban Argentína, míg az Egyesült Államokban 1994-ben ugyancsak Brazília volt az aranyérmes, ezúttal akár európai csapat is nyerhet.

„Talán a legnagyobb esélyes Spanyolország” – vélekedett. Ugyanakkor szerinte a többi tradicionális futballnemzet csapata is készen fog állni arra, hogy harcban legyen a győzelemért, arra a kérdésre pedig, hogy megvédheti-e a címét Argentína, úgy reagált: „megvédheti, de nem lesz könnyű dolga”.

„Ne feledjük, ha az argentinok megnyerik a csoportjukat, akkor a H-csoport második helyezettjével játszanak, ami valószínűleg a spanyol vagy az uruguayi válogatott lehet” – fogalmazott.

Az eddigi nyolc világbajnok közül Anglia, Argentína, Brazília, Franciaország, Németország, Spanyolország és Uruguay részt vesz a nyári tornán, az olasz válogatott pedig a márciusi pótselejtezőn kvalifikálhatja magát.

A június vb-re az M4 Sport kiemelten készül.

„Újdonság lehet a magyar nézők számára – amellett, hogy az M4 Sporton és az M4 Sport+-on minden meccset közvetítünk, és aki éjszaka nem bír fönnmaradni, összefoglalókat is láthat –, hiszen valószínűleg, szinte biztos vagyok benne, hogy sikerrel járunk, hogy lesznek úgynevezett izolált kameráink is az m4sport.hu-n, így ha valaki akarja, egy-egy sztárjátékos szemszögéből nézheti az adott meccset” – mondta a vb összecsapásait helyszínről közvetítő Hajdú B. István, példaként említve Lionel Messit és Cristiano Ronaldót, akik vélhetően az utolsó vb-jükön vesznek majd részt. Hozzátette: akár az új generáció tagjainak, Erling Haalandnak és Kylian Mbappénak is lehet így szurkolni, s emlékeztetett rá, hogy már a csoportszakaszban rendeznek norvég–francia mérkőzést.

Az először 48 csapatos világbajnokság június 11-én kezdődik és július 19-ig tart.

(MTI)

Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!

 

vb 2026 labdarúgó-világbajnokság Hajdú B. István
Legfrissebb hírek

100 nap – Somogyi Zsolt jegyzete

Foci vb 2026
6 órája

Német–brazil vb-döntőre tippel száz nappal a rajt előtt Klaus Augenthaler

Foci vb 2026
6 órája

Vb 2026: Mexikóba érkezett a világbajnoki trófea – fotó

Foci vb 2026
2026.02.28. 12:49

Vb 2026: a FIFA bizalma az erőszakhullám ellenére sem rendült meg Mexikóban

Foci vb 2026
2026.02.27. 11:15

A marokkóiak Xavit akarják a vb-re szövetségi kapitánynak – sajtóhír

Minden más foci
2026.02.25. 11:19

Lelki békéje is szárnyakat ad Varga Barnabásnak Görögországban

Labdarúgó NB I
2026.02.13. 11:00

A 2010-es világbajnokság lett volna minden idők legjobbja? Rangsorolták a vb-ket, szavazzon ön is!

Minden más foci
2026.02.04. 13:03

Szó sem lehet bojkottról – Moncz Attila publicisztikája

Foci vb 2026
2026.01.30. 23:49
Ezek is érdekelhetik