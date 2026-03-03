Hajdú B. István: Nem hiszem, hogy új világbajnokot avatunk

A világbajnokságok története csaknem száz éve kezdődött, s ezalatt mindössze nyolc ország válogatottja szerzett vb-címet.

„Nem hiszem, hogy új világbajnokot avatunk, tehát olyan csapatok lesznek most is a négy között jobbára, amelyek korábban szereztek már érmet, vagy nyertek világbajnokságot” – mondta az M4 Sport riportere a csatornának adott interjúban, megjegyezve: azzal együtt, hogy Mexikóban 1970-ben Brazília, 1986-ban Argentína, míg az Egyesült Államokban 1994-ben ugyancsak Brazília volt az aranyérmes, ezúttal akár európai csapat is nyerhet.

„Talán a legnagyobb esélyes Spanyolország” – vélekedett. Ugyanakkor szerinte a többi tradicionális futballnemzet csapata is készen fog állni arra, hogy harcban legyen a győzelemért, arra a kérdésre pedig, hogy megvédheti-e a címét Argentína, úgy reagált: „megvédheti, de nem lesz könnyű dolga”.

„Ne feledjük, ha az argentinok megnyerik a csoportjukat, akkor a H-csoport második helyezettjével játszanak, ami valószínűleg a spanyol vagy az uruguayi válogatott lehet” – fogalmazott.

Az eddigi nyolc világbajnok közül Anglia, Argentína, Brazília, Franciaország, Németország, Spanyolország és Uruguay részt vesz a nyári tornán, az olasz válogatott pedig a márciusi pótselejtezőn kvalifikálhatja magát.

A június vb-re az M4 Sport kiemelten készül.

„Újdonság lehet a magyar nézők számára – amellett, hogy az M4 Sporton és az M4 Sport+-on minden meccset közvetítünk, és aki éjszaka nem bír fönnmaradni, összefoglalókat is láthat –, hiszen valószínűleg, szinte biztos vagyok benne, hogy sikerrel járunk, hogy lesznek úgynevezett izolált kameráink is az m4sport.hu-n, így ha valaki akarja, egy-egy sztárjátékos szemszögéből nézheti az adott meccset” – mondta a vb összecsapásait helyszínről közvetítő Hajdú B. István, példaként említve Lionel Messit és Cristiano Ronaldót, akik vélhetően az utolsó vb-jükön vesznek majd részt. Hozzátette: akár az új generáció tagjainak, Erling Haalandnak és Kylian Mbappénak is lehet így szurkolni, s emlékeztetett rá, hogy már a csoportszakaszban rendeznek norvég–francia mérkőzést.

Az először 48 csapatos világbajnokság június 11-én kezdődik és július 19-ig tart.

(MTI)