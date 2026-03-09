Fucsovics francia ellenfél ellen búcsúzott Indian Wellsben

A világranglistán 56. játékosra a selejtezőből érkezett ausztrál Christopher O'Connell legyőzése és az ötödik kiemelt olasz Lorenzo Musetti bravúros búcsúztatása után, vasárnap egy újabb kiemelt várt a 32 között Fils személyében.

A 34 éves magyar két, míg 13 esztendővel fiatalabb riválisa három ATP-trófeával büszkélkedhetett, utóbbi állt már a 14. helyen is, és bő két hete döntőt vívott Dohában, ahol a világelső Carlos Alcaraztól kapott ki. Korábbi egyetlen találkozójukat a magyar játékos nyerte 2022-ben egy olaszországi salakos challenger-versenyen.

A második csatában a bombaerős alapütésekkel rendelkező Fils 3:0-lal kezdett, majd végigvitte előnyét az első szettben, a másodikban pedig 4:5 után hozott egyhuzamban három gémet. Fucsovics hiába ütött kilenc ászt, a második szervája után sok pontot vesztett, és egyszer sem jutott el fogadóelőnyig. Az összecsapás 1 óra 24 percig tartott.

TENISZ, ATP-TORNA, INDIAN WELLS

3. forduló

Arthur Fils (francia, 30.)–Fucsovics Márton 6:3, 7.5