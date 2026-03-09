Nemzeti Sportrádió

Fucsovics francia ellenfél ellen búcsúzott Indian Wellsben

2026.03.09. 06:34
Fucsovics búcsúzott Indian Wellsben (Fotó: Getty Images)
Címkék
ATP tenisz Arthur Fils Fucsovics Márton Indian Wells
Fucsovics Márton két szettben kikapott a 30. helyen kiemelt francia Arthur Fils-től az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna 9,4 millió dollár (3,07 milliárd forint) összdíjazású férfi versenyének harmadik fordulójában.

A világranglistán 56. játékosra a selejtezőből érkezett ausztrál Christopher O'Connell legyőzése és az ötödik kiemelt olasz Lorenzo Musetti bravúros búcsúztatása után, vasárnap egy újabb kiemelt várt a 32 között Fils személyében. 

A 34 éves magyar két, míg 13 esztendővel fiatalabb riválisa három ATP-trófeával büszkélkedhetett, utóbbi állt már a 14. helyen is, és bő két hete döntőt vívott Dohában, ahol a világelső Carlos Alcaraztól kapott ki. Korábbi egyetlen találkozójukat a magyar játékos nyerte 2022-ben egy olaszországi salakos challenger-versenyen.

A második csatában a bombaerős alapütésekkel rendelkező Fils 3:0-lal kezdett, majd végigvitte előnyét az első szettben, a másodikban pedig 4:5 után hozott egyhuzamban három gémet. Fucsovics hiába ütött kilenc ászt, a második szervája után sok pontot vesztett, és egyszer sem jutott el fogadóelőnyig. Az összecsapás 1 óra 24 percig tartott.

TENISZ, ATP-TORNA, INDIAN WELLS
3. forduló
Arthur Fils (francia, 30.)–Fucsovics Márton 6:3, 7.5

ATP tenisz Arthur Fils Fucsovics Márton Indian Wells
