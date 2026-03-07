A magyar női labdarúgó-válogatott egy góllal legyőzte Azerbajdzsánt

Az északmacedónokat két góllal felülmúló azeriek a felcsúti Pancho Arénában is mutatni szerették volna az erőt, kapitányuk, Siyasat Asgarov erélyes kommentárokkal dirigálta már a vendégek bemelegítését is. Szarvas Alexandra csendben figyelte övéit, a magyar szövetségi kapitány négy helyen változtatott a négy nappal korábban, Andorrában pályára küldött csapatán, a sérülések miatt kimaradók mellett Süle és Kaján is kispadra került. A gól nélküli döntetlennel nem volt elégedett a szakvezető, jobb egyéni teljesítményeket várt Azerbajdzsán ellen.

Az első öt percben azonban nem domborították ki erényeiket a magyar lányok, az azeriek agresszívan kezdtek, a hazai térfélen állomásoztak, igaz, helyzetet nem dolgoztak ki. Az ötödik percben vezette első támadását a magyar együttes, s ez pofásra is sikeredett, szögletre kellett menteniük a vendégeknek Pápai elől. Innentől Azerbajdzsán legjobbjai kis túlzással át sem lépték a felezővonalat. Brzykcy Lauren szemlélőként figyelhette társait a gólvonal elől, a magyarok hol a bal oldalon Vincze révén, hol a jobbon Nagy Viktória és Mayer Zsófia révén vezették fel a labdát. Az utolsó passzokba, vagy éppen a kapu előtti kulcsmozdulatokba azonban többször is hiba csúszott, így Sharifovának csak a 32. percben kellett először igazán nagyot védenie. Ekkor – mint ahogy a legtöbbször – Pápai Emőke veszélyeztett, s szinte borítékolható volt, ha betalál a magyar csapat, abban a gólban nagy szerepe lesz a Nürnberg csatárának. A hosszabbítás első percében örülhettek a hazaiak, szép támadás végén Pápai jobbal talált a kapuba 15 méterről.

A fordulás után nem sokkal Nagy Viktória értetlenkedett joggal, a tizenhatoson belül tartották fel kézzel, a portugál játékvezető nem ítélt büntetőt. Bátrabban futballoztak az azeriek a második félidőben, de játékukban nem volt veszély. Ellenben a magyar lányok növelhették volna előnyüket, Mayer lövésénél nagyot kellett nyújtóznia a kapusnak, hogy a labda ne akadjon a jobb sarokba. Lendületesen fociztak a hazaiak, Savanya fejesénél a kapus is verve volt, de egy védő lábán irányt változtatva célt tévesztett a labda. Tíz perccel a vége előtt a nagy kedvvel futballozó Mayer 17 méterről a kapufát trafálta el, majd nem sokkal később megint az ő távoli kísérlete nyomán hullt a labda a kapufára, itt biztosított Sharifova.

A hosszabbításban ugyan próbáltak feljebb nyomulni az azeriek, de a Palakovicsékat ezen a napon nem lehetett meglepni. A magyar lányok nagyobb különbséggel is nyerhettek volna, de a sorozatban aratott első győzelemmel az élre álltak a csoport tabelláján. 1–0

NŐI VB-SELEJTEZŐ

C-DIVÍZIÓ

3. CSOPORT, 2. FORDULÓ

Magyarország–Azerbajdzsán 1–0 (1–0)

Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Filipa Pereira Cunha (Andreia Sousa, Cristiana Moreira Costa – portugálok)

MAGYARORSZÁG: Brzykcy – Nagy Viktória, Nagy F., Savanya, Palakovics – Csiszár – Pusztai, Csányi (Csiki, 59.) – Mayer, Pápai (Pulins, 79.), Vincze (Kaján, 79.). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra

AZERBAJDZSÁN: Sharifova – Mollayeva, Mirzaliyeva, Ahmadova, Acar – Nahmadova, Bozdag, N. Hajiyeva (Asadova, 77.) – Masimova (Salamzade, 90+1.), Seyfatdinova (Muradova, 83.), Jafarzade. Szövetségi kapitány: Siyasat Asgarov

Gólszerző: Pápai (45+1.)