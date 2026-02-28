Thomas Müller szerint Németország nincs ott a vb favoritjai között

„Van olyan minősége a válogatottunknak, hogy egy jó napot kifogva bármelyik topcsapatot legyőzzük. De megfordítva már nem látom a stabilitást, hogy minket nem lehet legyőzni. Ez nagy különbség: le tudok győzni valakit, vagy én magam vagyok nehezen legyőzhető” – mondta a 36 éves játékos a Kicker című magazinnak.

A német nemzeti együttessel 2014-ben világbajnok támadó megjegyezte, hogy jelenleg hiányzik az állandóság a csapatból.

„Ezzel együtt a keret minden tagjának azzal a hozzáállással kell elmennie a tornára, hogy mindent beleadva esélyük legyen bejutni a döntőbe” – fogalmazott Müller, aki jelenleg az észak-amerikai ligában szereplő Vancouver Whitecaps játékosa, tavaly nyáron igazolt a Bayern Münchentől Kanadába.

A futballista reméli, hogy az idei világbajnokság élvezetes meccseket hoz majd, egyben azt mondta: szerinte kizárt, hogy meglepetésgyőztest avassanak.

Thomas Müller 131-szer szerepelt a német labdarúgó-válogatottban, a Bayern Münchennel pedig kétszer nyert Bajnokok Ligáját.

Németország Curacaóval, Ecuadorral és Elefántcsontparttal játssza majd csoportmérkőzéseit a június 11-én kezdődő vb-n.