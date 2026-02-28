Nemzeti Sportrádió

NB I

DVTK–ZTE 0–0 – ÉLŐ, Kisvárda–Paks 2–1

Thomas Müller szerint Németország nincs ott a vb favoritjai között

2026.02.28. 15:57
null
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 Thomas Müller német labdarúgó-válogatott
Thomas Müller szerint Németország nincs a legnagyobb esélyesek között a nyári labdarúgó-világbajnokságon, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen ad otthont.

„Van olyan minősége a válogatottunknak, hogy egy jó napot kifogva bármelyik topcsapatot legyőzzük. De megfordítva már nem látom a stabilitást, hogy minket nem lehet legyőzni. Ez nagy különbség: le tudok győzni valakit, vagy én magam vagyok nehezen legyőzhető” – mondta a 36 éves játékos a Kicker című magazinnak.

A német nemzeti együttessel 2014-ben világbajnok támadó megjegyezte, hogy jelenleg hiányzik az állandóság a csapatból.

„Ezzel együtt a keret minden tagjának azzal a hozzáállással kell elmennie a tornára, hogy mindent beleadva esélyük legyen bejutni a döntőbe” – fogalmazott Müller, aki jelenleg az észak-amerikai ligában szereplő Vancouver Whitecaps játékosa, tavaly nyáron igazolt a Bayern Münchentől Kanadába.

A futballista reméli, hogy az idei világbajnokság élvezetes meccseket hoz majd, egyben azt mondta: szerinte kizárt, hogy meglepetésgyőztest avassanak.

Thomas Müller 131-szer szerepelt a német labdarúgó-válogatottban, a Bayern Münchennel pedig kétszer nyert Bajnokok Ligáját.

Németország Curacaóval, Ecuadorral és Elefántcsontparttal játssza majd csoportmérkőzéseit a június 11-én kezdődő vb-n.

 

foci vb 2026 Thomas Müller német labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Vb 2026: Mexikóba érkezett a világbajnoki trófea – fotó

Foci vb 2026
5 órája

Vb 2026: a FIFA bizalma az erőszakhullám ellenére sem rendült meg Mexikóban

Foci vb 2026
Tegnap, 11:15

„A család mindig az első” – lemondott a vb-résztvevő Curacao szövetségi kapitánya

Foci vb 2026
2026.02.23. 11:47

Tóth Balázs ausztrál csapattársa súlyos sérülés miatt lemarad a vb-ről

Foci vb 2026
2026.02.17. 09:53

Megműtötték az angolok 100 millió fontos sztárját, nem lesz ott a vb-n

Angol labdarúgás
2026.02.10. 09:00

Hatalmas az érdeklődés: félmilliárd jegyet igényeltek a vb-re a legutóbbi vásárlási időszakban

Foci vb 2026
2026.01.15. 11:42

Thomas Müller szerint a Bayern eljuthat a BL-döntőbe

Bajnokok Ligája
2026.01.08. 16:39

Vb 2026: két hét alatt 150 millió jegyigénylés érkezett

Foci vb 2026
2025.12.29. 16:36
Ezek is érdekelhetik