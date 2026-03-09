Hétfői sportműsor: Bp. Honvéd–Kecskemét az NB II-ben

MÁRCIUS 9., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

21. FORDULÓ

20.00: Budapest Honvéd FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.30: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

20.45: Lazio–Sassuolo (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS

Felsőház

18.00: DEAC–Nyíregyháza

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-VERSENY, OTOCEC

Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

12.20: Szántosi Dávid–Alexander Valuch (szlovák)

BASEBALL

WORLD CLASSICS

11.00: Ausztrália–Dél-Korea (Tv: Sport2)

17.00: Izrael–Dominikai Köztársaság (Tv: Sport2)

Kedd, 1.00: Egyesült Államok–Mexikó (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

12.40: Tirreno–Adriatico, 1. szakasz (Lido di Camaiore–Lido di Camaiore, 11.5 km) (Tv: Eurosport2)

15.30: Párizs–Nizza, férfiverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1035 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.30: Kecskeméti RC–Vidux-Szegedi RSE

NŐI EXTRALIGA, RÁJÁTSZÁS

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Újpesti TE–KHG Kaposvári NRC

TÉLI PARALIMPIA

ALPESI SÍ

9.30: női és férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

13.30: Csehország–Szlovákia (Tv: M4 Sport)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: férfi egyes, 3. forduló, páros, 1. forduló; női egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb magyar érdekeltségű sporteseményei

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Férfi kézilabda-válogatottunk 40 éve lett vb-ezüstérmes – vendégek: Mocsai Lajos és Kenyeres József

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Liverpooli beszámoló Gyenge Balázstól

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Női kosárlabda-válogatottunk vb-selejtező előtt – interjúk és beszámoló Isztambulból Fazekas Zoltántól

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. Ma 90 éves Sákovicsné Dömölky Lídia

19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Közvetítés a Bp. Honvéd–Kecskeméti TE NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence és Tóth Béla, szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel