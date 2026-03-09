Hétfői sportműsor: Bp. Honvéd–Kecskemét az NB II-ben
MÁRCIUS 9., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
21. FORDULÓ
20.00: Budapest Honvéd FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.30: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
20.45: Lazio–Sassuolo (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
Felsőház
18.00: DEAC–Nyíregyháza
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-VERSENY, OTOCEC
Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)
12.20: Szántosi Dávid–Alexander Valuch (szlovák)
BASEBALL
WORLD CLASSICS
11.00: Ausztrália–Dél-Korea (Tv: Sport2)
17.00: Izrael–Dominikai Köztársaság (Tv: Sport2)
Kedd, 1.00: Egyesült Államok–Mexikó (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
12.40: Tirreno–Adriatico, 1. szakasz (Lido di Camaiore–Lido di Camaiore, 11.5 km) (Tv: Eurosport2)
15.30: Párizs–Nizza, férfiverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1035 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.30: Kecskeméti RC–Vidux-Szegedi RSE
NŐI EXTRALIGA, RÁJÁTSZÁS
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Újpesti TE–KHG Kaposvári NRC
TÉLI PARALIMPIA
ALPESI SÍ
9.30: női és férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
13.30: Csehország–Szlovákia (Tv: M4 Sport)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: férfi egyes, 3. forduló, páros, 1. forduló; női egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb magyar érdekeltségű sporteseményei
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Férfi kézilabda-válogatottunk 40 éve lett vb-ezüstérmes – vendégek: Mocsai Lajos és Kenyeres József
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Liverpooli beszámoló Gyenge Balázstól
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Női kosárlabda-válogatottunk vb-selejtező előtt – interjúk és beszámoló Isztambulból Fazekas Zoltántól
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. Ma 90 éves Sákovicsné Dömölky Lídia
19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Közvetítés a Bp. Honvéd–Kecskeméti TE NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence és Tóth Béla, szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel