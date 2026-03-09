Heti program: nyolcaddöntők a nemzetközi labdarúgó kupákban, pályán a Ferencváros a Braga ellen
MÁRCIUS 9., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
21. FORDULÓ
20.00: Budapest Honvéd FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.30: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
20.45: Lazio–Sassuolo (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Oviedo (Tv: Spíler2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
FELSŐHÁZ
18.00: DEAC–Nyíregyháza
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-VERSENY, OTOCEC
FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
12.20: Szántosi Dávid–Alexander Valuch (szlovák)
BASEBALL
WORLD CLASSICS
11.00: Ausztrália–Dél-Korea (Tv: Sport2)
17.00: Izrael–Dominikai Köztársaság (Tv: Sport2)
Kedd, 1.00: Egyesült Államok–Mexikó (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
12.40: Tirreno–Adriatico, 1. szakasz, egyéni időfutam (Lido di Camaiore–Lido di Camaiore, 11.5 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.30: Párizs–Nizza, 2. szakasz (Epone–Montargis, 187 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1035 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.30: Kecskeméti RC–Vidux-Szegedi RSE
NŐI EXTRALIGA, RÁJÁTSZÁS
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Újpesti TE–KHG Kaposvári NRC
TÉLI PARALIMPIA
ALPESI SÍ
9.30: női és férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
13.30: Csehország–Szlovákia (Tv: M4 Sport)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: férfi egyes, 3. forduló; női egyes, 3. forduló
MÁRCIUS 10., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)
21.00: Atalanta (olasz)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol)
21.00: Newcastle (angol)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
17.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19
17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék
19.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
ICEHL, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.15: Klagenfurt–Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
13.05: Tirreno–Adriatico, 2. szakasz (Camaiore–San Gimignano, 206 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.45: Párizs–Nizza, 3. szakasz, csapatidőfutam (Cosne-Cours-sur-Loire–Pouilly-sur-Loire, 23.5 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
ÖTTUSA
NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG
10.00: női selejtező
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: férfi egyes, nyolcaddöntő; női egyes, nyolcaddöntő
MÁRCIUS 11., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Leverkusen (német)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: PSG (francia)–Chelsea (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
17.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19
17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–DVTK Jegesmedvék
KERÉKPÁR
13.05: Tirreno–Adriatico, 3. szakasz (Crotona–Magliano de Marsi, 221 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.45: Párizs–Nizza, 4. szakasz, (Bourges–Uchon, 195 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: Orlen Wisla Plock–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ
18.00: MTK Budapest–Győri Audi ETO KC
18.00: DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
1. FORDULÓ
15.30: Magyarország–Japán (Tv: M4 Sport)
FÉRFI EURÓPA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–KK BH Bosna (bosnyák)
ÖTTUSA
NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG
8.00: férfi selejtező
17.00: női elődöntő, körvívás
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: MAFC-MÁV Előre Foxconn, Székesfehérvár
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ
2. FORDULÓ
19.00: VasasPlaket–Szeged VE
19.00: EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo
19.00: One Eger–Szolnoki Dózsa
20.00: BVSC-Manna ABC–Semmelweis OSC
NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ
5. FORDULÓ
18.00: BVSC-Manna ABC–III. Kerületi TVE
18.00: Dunaújvárosi FVE–UVSE Helia-D
18.00: One Eger–FTC-Telekom
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: férfi egyes, nyolcaddöntő; női egyes, nyolcaddöntő
MÁRCIUS 12., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Bologna (olasz)–Roma (olasz)
18.45: Stuttgart (német)–Porto (portugál)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Lille (francia)–Aston Villa (angol)
21.00: Ferencváros–Braga (portugál) (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Genk (belga)–Freiburg (német)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán) (Tv: Sport1)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)
KONFERENCIALIGA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Samsunsport (török)–Rayo Vallecano (spanyol)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Sahtar Doneck (ukrán)
18.45: Rijeka (horvát)–Strasbourg (francia)
18.45: AZ (holland)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi)
21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Mainz (német)
21.00: Fiorentina (olasz)–Raków Czestochowa (lengyel)
21.00: Celje (szlovén)–AEK Athén (görög)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
18.30: Mondo Classic, Uppsala
DARTS
20.00: Premier League, 6. forduló, Nottingham (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
ICEHL, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
19.15: Klagenfurt–Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
13.05: Tirreno–Adriatico, 4. szakasz (Tagliacozzo–Martinsicuro, 213 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.45: Párizs–Nizza, 5. szakasz (Cormoranche-sur-Saone–Colombier-le-Vieux, 206.3 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Aalborg HB (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ
18.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–MOL Esztergom
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
15.30: Magyarország–Kanada (Tv: M4 Sport)
ÖTTUSA
NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG
10.00: női elődöntő
16.00: férfi elődöntő, körvívás
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: férfi egyes, negyeddöntő; női egyes, negyeddöntő; női páros, elődöntő
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
27. FORDULÓ
17.45: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ
20.45: Marseille–Auxerre
NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ
20.30: Borussia Mönchengladbach–St. Pauli (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
20.45: Torino–Parma
ROMÁN SUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
16.30: Otelul Galati–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
21.00: Alavés–Villarreal (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ
4.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)
8.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
13.05: Tirreno–Adriatico, 5. szakasz (Marotta-Mandolfo–Mombaroccio, 184 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.45: Párizs–Nizza, 6. szakasz (Barbentane–Apt, 179.3 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 19. FORDULÓ
18.00: Győr–Budai Farkasok
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, 22. FORDULÓ
18:00: Atomerőmű–NKA Univ. Pécs
18.30: DEAC–Sopron
ÖTTUSA
NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG
9.00: női B-döntő
11.20: férfi elődöntő
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Prestige Fitness Pénzügyőr
20.00: Debreceni EAC–Szolnoki RK-SC SI
NŐI EXTRALIGA, ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: KHG Kaposvári NRC–Újpesti TE
AZ 5-9. HELYÉRT
18.00: Fatum Nyíregyháza–TFSE
19.00: Vasas SC–Szent Benedek RA
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
VILÁGBAJNOKSÁG
14.00: selejtezők
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: női egyes, elődöntő, férfi páros elődöntő
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ
3. FORDULÓ
19.00: EPS-Honvéd–One Eger
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
27. FORDULÓ
14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
22. FORDULÓ
14.00: Karcagi SC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
15.00: Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
15.00: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–FC Ajka – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
16.00: Burnley–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion
18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)
18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ
17.30: Lorient–Lens
19.00: Angers–Nice
21.05: Monaco–Brest
NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ
15.30: Borussia Dortmund–Augsburg
15.30: Eintracht Frankfurt–Heidenheim
15.30: Hoffenheim–Wolfsburg
15.30: Bayer Leverkusen–Bayern München (Tv: Arena4)
18.30: Hamburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
15.00: Internazionale–Atalanta
18.00: Napoli–Lecce
20.45: Udinese–Juventus
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
14.00: Girona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Elche (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
27. FORDULÓ
16.00: Partizan–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ
18.00: Spartak Trnava–DAC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Dobó Európa-kupa, Nicosia
FORMULA–1
KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ
4.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport)
8.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
17.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE
18.00: DVTK Jegesmedvék–Debreceni EAC
ICEHL, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
19.15: Klagenfurt–Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
13.25: Tirreno–Adriatico, 6. szakasz (San Severino Marche–Mombaroccio, 184 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.15: Párizs–Nizza, 7. szakasz (Nice–Auron, 138.7 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
KÉZILABDA
NŐI NB I
17. FORDULÓ
16.00: Esztergom–NEKA
16.30: Fehérvár–Mosonmagyaróvár
17.00: Dunaújvárosi KKA–Debreceni VSC
17.00: Budaörs–Ferencvárosi TC
18.00: Vác–Győri ETO
18.00: Kozármisleny–Kisvárda
18.00: Vasas–Szombathely
FÉRFI NB I
19. FORDULÓ
17.00: Budakalász–Ferencvárosi TC
18.00: Balatonfüred–Szigetszentmiklós
18.00: Tatabánya–Veszprém
18.00: Komló–Gyöngyös
18.00: NEKA–PLER
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
22. FORDULÓ
18.00: Oroszlány–Szeged
18.00: Falco–Bp. Honvéd
18.00: Zalaegerszeg–Alba Fehérvár
18.00: Körmend–Szolnok
18.00: Kaposvár–Kecskemét
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
3. FORDULÓ
12.30: Magyarország–Ausztrália (Tv: M4 Sport)
ÖTTUSA
NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG
9.00: férfi B-döntő
12.00: női döntő
15.00: férfi döntő
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
18.35: világbajnokság, Montreal
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: férfi egyes, elődöntő; férfi páros döntő; női páros döntő
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ
2. FORDULÓ
17.00: ELTE BEAC–PVSK-Mecsek Füszért
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–UVSE
17.00: Kaposvári VK–KSI SE
18.00: Metalcom Szentes–Debreceni VSE-Master Good
NŐI EUROKUPA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Plebiscito Padova (olasz)–BVSC-Manna ABC
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ
15.00: Strasbourg–Paris FC
17.15: Le Havre–Lyon
17.15: Metz–Toulouse
20.45: Rennes–Lille
NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ
15.30: Werder Bremen–Mainz (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)
19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
12.30: Hellas Verona–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Cagliari
15.00: Sassuolo–Bologna
18.00: Como–Roma (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Milan
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Dobó Európa-kupa, Nicosia
FORMULA–1
KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ
8.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
13.20: Tirreno–Adriatico, 7. szakasz (Civitanove Marche–San Benedetto del Trento, 142 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.45: Párizs–Nizza, 8. szakasz, (Nice–Nice 129.2 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
15.45: Trofeo Alfredo Binda, női verseny (Vas Blanka)
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
4. FORDULÓ
12.30: Magyarország–Argentína (Tv: M4 Sport)
RALI
Szafari-rali, a világbajnokság 3. futama, Naivasha (Kenya)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
18.35: Világbajnokság, Montreal
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: férfi egyes, döntő; női egyes, döntő