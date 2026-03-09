Nemzeti Sportrádió

Remekeltek a magyar tekvondósok Las Vegasban

2026.03.09. 11:24
Bailey Kelen (Fotó: Facebook, Hungarian Taekwondo Federation – Magyar Taekwondo Szövetség)
A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a Las Vegasban rendezett US Open elnevezésű tekvondóviadalon, melyen két arany- és egy ezüstéremmel zártak a felnőttek között.

A magyar szövetség honlapja szerint a G2-es besorolású tornán „szinte minden magyar érmet nyert, aki nem, az is csak azért nem, mert a negyeddöntőben magyar-magyar meccset rendeztek”.

A legjobban Salim Kamilah és Bailey Kelen teljesített. Előbbi a nők 46 kilogrammos súlycsoportjában a nyolcaddöntőben kezdett és magabiztos, 2–0-ás győzelmekkel menetelt a döntőig. Ott – az egy héttel korábban rendezett kanadai versenyhez hasonlóan – a Costa Rica-i Jaycee Bassettel csapott össze, akinek sikerült visszavágnia és 2–0-ás győzelemmel szerezte meg az aranyérmet. Bailey Kelen a +87 kg-ban szintén a 16 között vívta első meccsét és Salim Kamilah-hoz hasonlóan magabiztos sikerekkel jutott el a fináléig, amelyben a mexikói Carlos Sansor az első menetet meg tudta nyerni elleni, ám a március elsején Kanadában is győztes Bailey fordított és 2–1-re győzött.

A 63 kilogrammosok között a Salim testvérek, Omar Gergely és Sharif Gergely egy ágra kerültek és két-két győztes meccs után a negyeddöntőben egymással kellett volna megküzdeniük, ám nem vállalták a meccset és kő-papír-ollóval döntöttek a győztesről, aki Omar lett. Ő később az elődöntőben 2–0-ra verte a brazil Eduardo Baretert, a döntőben viszont 2-0-ra kikapott a szintén brazil Gabriel Ramostól.

