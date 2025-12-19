A Plzen korábbi trénere lett a cseh labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

A 74 éves szakember Ivan Haseket váltja a kispadon, akit azt követően menesztettek, hogy a nemzeti csapat októberben 2–1-es vereséget szenvedett Feröer együttesétől.

Koubek – akivel két és fél éves szerződést kötött a cseh szövetség – 2023-tól idén szeptember végéig a Viktoria Plzen vezetőedzője volt, ám négy nappal azután, hogy csapata az Európa-ligában 1–1-es döntetlent játszott a Ferencvárossal, hazai környezetben pedig kikapott a Zlintől, megköszönték a munkáját.

A csehek március 26-án a pótselejtezőtől a magyar válogatottat az utolsó percben elütő írekkel találkoznak, győzelmük esetén pedig ismét saját közönségük előtt fogadhatnák a Dánia–Észak-Macedónia párharc továbbjutóját. Ennek az ágnak a győztese a világbajnokság A-csoportjába kerül a társházigazda Mexikó, valamint Dél-Afrika és Dél-Korea válogatottja mellé.