Cseh labdarúgás: visszatér a válogatott korábbi csapatkapitánya

2026.02.24. 16:26
Vladimir Darida legutóbb a 2021-es Eb-n szerepelt a cseh válogatottban (Fotó: Getty Images)
A 35 esztendős Vladimir Darida közel öt év kihagyás után vállalja ismét a szereplést a cseh labdarúgó-válogatottban, hogy így segítse a csapatot a világbajnoki pótselejtezőn.

Darida – aki korábban a nemzeti együttes csapatkapitánya is volt – 2021-ben köszönt el a válogatottól, miután az Európa-bajnokság negyeddöntőjében a csehek kiestek. Miroslav Koubek szövetségi kapitány és Pavel Nedved, a cseh szövetség főigazgatója tudta meggyőzni a Hradec Králové középpályását a visszatérésről.

Elmondta: a döntése nem a személyes ambícióiról szól, hanem arról, hogy „együtt a legtöbbet tegyék meg azért, hogy a cseh futball ismét jelen lehessen a világbajnokságon”. A csehek legutóbb a 2006-os vb-re jutottak ki.

Darida 2012-ben mutatkozott be a válogatottban, 76 találkozón nyolc gólt szerzett. Klubszinten megfordult a Freiburg, a Hertha BSC és az Arisz színeiben is, és tavaly nyáron tért haza a cseh élvonalba.

A csehek a magyarokat kiejtő íreket fogadják március 26-án. Ennek a párharcnak a győztese a dán-északmacedón csata továbbjutójával meccsel a vb-re kijutásért. A továbbjutó Mexikóval, Dél-Afrikával és Dél-Koreával kerül egy csoportba.

 

