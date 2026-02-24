Cseh labdarúgás: visszatér a válogatott korábbi csapatkapitánya

Darida – aki korábban a nemzeti együttes csapatkapitánya is volt – 2021-ben köszönt el a válogatottól, miután az Európa-bajnokság negyeddöntőjében a csehek kiestek. Miroslav Koubek szövetségi kapitány és Pavel Nedved, a cseh szövetség főigazgatója tudta meggyőzni a Hradec Králové középpályását a visszatérésről.

Elmondta: a döntése nem a személyes ambícióiról szól, hanem arról, hogy „együtt a legtöbbet tegyék meg azért, hogy a cseh futball ismét jelen lehessen a világbajnokságon”. A csehek legutóbb a 2006-os vb-re jutottak ki.

Darida 2012-ben mutatkozott be a válogatottban, 76 találkozón nyolc gólt szerzett. Klubszinten megfordult a Freiburg, a Hertha BSC és az Arisz színeiben is, és tavaly nyáron tért haza a cseh élvonalba.

A csehek a magyarokat kiejtő íreket fogadják március 26-án. Ennek a párharcnak a győztese a dán-északmacedón csata továbbjutójával meccsel a vb-re kijutásért. A továbbjutó Mexikóval, Dél-Afrikával és Dél-Koreával kerül egy csoportba.