Kapitányváltás jöhet a cseheknél a feröeri vereség után

Csehország vasárnap fájdalmas vereséget szenvedett a feröeri vb-selejtezőn (1–2), és bár Ivan Hasek szövetségi kapitány nem mondott le, a cseh sajtóhírek szerint váltás jöhet a kispadon.

A szövetség vezetői úgy tervezték, hogy hétfőn Prágában üléseznek a személyi kérdésekről, ám az időjárás közbeszólt: a cseh válogatott járatát a rossz időjárási körülmények miatt törölték, így vissza kellett térnie Tórshavnba, ahol még egy éjszakát eltöltöttek. Lukás Hornícek és Tomás Soucek ellenben másik géppel ment, és szerencséjükre az ő járatukat nem törölték.

The Czech national football team couldn't return from the Faroe Islands on Monday after the World Cup qualifying match on Sunday.



The departure from the Faroe Islands to Prague, which was scheduled for 11:00 local time, was cancelled due to weather conditions on Monday.



A Sport című lap szerint még nem döntöttek Hasek utódjáról, de a két esélyes Miroslav Koubek és Michal Bílek. Előbbit nemrég menesztette a Viktoria Plzen, utóbbi pedig az U21-es válogatottat irányítja. Szóba került még Jindrich Trpisovsky neve is, de ő nem akarja otthagyni a Slavia Prahát. Szintén lehetséges jelölt Lubos Kozel, ám a korábbi újpesti védő nemrég hosszabbított szerződést a Jabloneccel.

Koubekkel kapcsolatban azt emelte ki a Sport, hogy rendkívül tapasztalt, és 74 éves kora ellenére még mindig tele van energiával. Nem mellesleg állás nélkül van. Bílekről Pavel Nedved, a válogatott általános igazgatója is felsőfokon beszélt, a szakember kedd este Bulgáriában irányítja a cseh U21-eseket. A lap szerint Koubek kinevezésére nagyobb az esély, már ha valóban menesztik Haseket.

