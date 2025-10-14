Kapitányváltás jöhet a cseheknél a feröeri vereség után
Csehország vasárnap fájdalmas vereséget szenvedett a feröeri vb-selejtezőn (1–2), és bár Ivan Hasek szövetségi kapitány nem mondott le, a cseh sajtóhírek szerint váltás jöhet a kispadon.
A szövetség vezetői úgy tervezték, hogy hétfőn Prágában üléseznek a személyi kérdésekről, ám az időjárás közbeszólt: a cseh válogatott járatát a rossz időjárási körülmények miatt törölték, így vissza kellett térnie Tórshavnba, ahol még egy éjszakát eltöltöttek. Lukás Hornícek és Tomás Soucek ellenben másik géppel ment, és szerencséjükre az ő járatukat nem törölték.
A Sport című lap szerint még nem döntöttek Hasek utódjáról, de a két esélyes Miroslav Koubek és Michal Bílek. Előbbit nemrég menesztette a Viktoria Plzen, utóbbi pedig az U21-es válogatottat irányítja. Szóba került még Jindrich Trpisovsky neve is, de ő nem akarja otthagyni a Slavia Prahát. Szintén lehetséges jelölt Lubos Kozel, ám a korábbi újpesti védő nemrég hosszabbított szerződést a Jabloneccel.
Koubekkel kapcsolatban azt emelte ki a Sport, hogy rendkívül tapasztalt, és 74 éves kora ellenére még mindig tele van energiával. Nem mellesleg állás nélkül van. Bílekről Pavel Nedved, a válogatott általános igazgatója is felsőfokon beszélt, a szakember kedd este Bulgáriában irányítja a cseh U21-eseket. A lap szerint Koubek kinevezésére nagyobb az esély, már ha valóban menesztik Haseket.
L-CSOPORT
Feröer–Csehország 2–1 (H. Sörensen 67., Agnarsson 81., ill. Karabec 79.)
Horvátország–Gibraltár 3–0 (Fruk 30., L. Sucic 78., Erlic 90+6.)
|L-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Horvátország
6
5
1
–
20– 1
+19
16
|2. Csehország
7
4
1
2
12– 8
+4
13
|3. Feröer
7
4
–
3
10– 6
+4
12
|4. Montenegró
6
2
–
4
4–13
–9
6
|5. Gibraltár
6
–
–
6
2–20
–18
0