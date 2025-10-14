Nemzeti Sportrádió

Kapitányváltás jöhet a cseheknél a feröeri vereség után

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 13:02
Ivan Hasek állása veszélyben (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Miroslav Koubek Csehország Ivan Hasek Michal Bílek
Ivan Hasek szövetségi kapitány állása komoly veszélyben forog a feröeri 2–1-es vereség után, a cseh labdarúgó-válogatott mesterét Miroslav Koubek vagy Michal Bílek válthatja a kispadon.

Csehország vasárnap fájdalmas vereséget szenvedett a feröeri vb-selejtezőn (1–2), és bár Ivan Hasek szövetségi kapitány nem mondott le, a cseh sajtóhírek szerint váltás jöhet a kispadon.

A szövetség vezetői úgy tervezték, hogy hétfőn Prágában üléseznek a személyi kérdésekről, ám az időjárás közbeszólt: a cseh válogatott járatát a rossz időjárási körülmények miatt törölték, így vissza kellett térnie Tórshavnba, ahol még egy éjszakát eltöltöttek. Lukás Hornícek és Tomás Soucek ellenben másik géppel ment, és szerencséjükre az ő járatukat nem törölték.

A Sport című lap szerint még nem döntöttek Hasek utódjáról, de a két esélyes Miroslav Koubek és Michal Bílek. Előbbit nemrég menesztette a Viktoria Plzen, utóbbi pedig az U21-es válogatottat irányítja. Szóba került még Jindrich Trpisovsky neve is, de ő nem akarja otthagyni a Slavia Prahát. Szintén lehetséges jelölt Lubos Kozel, ám a korábbi újpesti védő nemrég hosszabbított szerződést a Jabloneccel.

Koubekkel kapcsolatban azt emelte ki a Sport, hogy rendkívül tapasztalt, és 74 éves kora ellenére még mindig tele van energiával. Nem mellesleg állás nélkül van. Bílekről Pavel Nedved, a válogatott általános igazgatója is felsőfokon beszélt, a szakember kedd este Bulgáriában irányítja a cseh U21-eseket. A lap szerint Koubek kinevezésére nagyobb az esély, már ha valóban menesztik Haseket.

L-CSOPORT
Feröer–Csehország 2–1 (H. Sörensen 67., Agnarsson 81., ill. Karabec 79.)
Horvátország–Gibraltár 3–0 (Fruk 30., L. Sucic 78., Erlic 90+6.)

     
L-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Horvátország

6

5

1

20–  1

+19

16

2. Csehország

7

4

1

2

12–  8

+4

13

3. Feröer

7

4

3

10–  6

+4

12

4. Montenegró

6

2

4

  4–13

–9

6

5. Gibraltár

6

6

  2–20

–18

0

 

 

foci vb 2026 Miroslav Koubek Csehország Ivan Hasek Michal Bílek
Legfrissebb hírek

Lemondani nem akart, kirúgták a svédek kapitányát

Foci vb 2026
4 perce

Ír kapitány: „Magyarországnak nagy szerencséje volt az örmények ellen”

Foci vb 2026
5 órája

„Különleges pillanat ez a függetlenség 50. évfordulóján” – a Zöld-foki-szigeteken népünnepély követte a vb-re kijutást

Foci vb 2026
5 órája

Mbappé nélkül nem ment – Franciaország megbotlott Izlandon

Foci vb 2026
16 órája

A CR7-hotel Lisszabonban, ami egy múzeummal is felér

Magyar válogatott
22 órája

Két játékosára sem számíthat a portugál kapitány a mieink ellen

Foci vb 2026
Tegnap, 13:10

Európai vb-selejtezők: egy lépésre a kijutástól Hollandia, nyertek a skótok, Feröeren botlottak a csehek

Foci vb 2026
2025.10.12. 20:08

Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Örményország ellen

Magyar válogatott
2025.10.12. 17:10
Ezek is érdekelhetik