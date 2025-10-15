Vb-selejtezők: menesztették a cseh szövetségi kapitányt – hivatalos

David Trunda, a cseh szövetség elnöke jelezte, Hasek pótlására hamarosan megbízott kapitányt neveznek ki, aki csak a selejtezősorozat végéig vezeti a csapatot, utána minden bizonnyal külföldi szakember veszi át a válogatott irányítását. A lehetséges jelöltek listájának összeállítására Pavel Nedvedet, a korábbi 91-szeres cseh válogatott aranylabdást kérte fel az elnök.

Hasek, aki 2009-ben rövid ideig már volt a válogatott szövetségi kapitánya, 2024 januárjában állt ismét munkába, irányítása alatt a csehek kijutottak ugyan a 2024-es Európa-bajnokságra, de csoportjukban az utolsó helyen végeztek, és kiestek, később azonban a Nemzetek Ligájában feljutottak az A-ligába.

A cseh válogatott a Feröertől elszenvedett 2–1-es vereség ellenére még kijuthat a 2026-os világbajnokságra, de csak pótselejtezőn keresztül.