Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: menesztették a cseh szövetségi kapitányt – hivatalos

Vágólapra másolva!
2025.10.15. 14:44
null
Ivan Haseknek távoznia kellett (Fotó: Getty Images)
Címkék
cseh válogatott Ivan Hasek Vb-selejtező
A Cseh Labdarúgó-szövetség szerdán menesztette Ivan Hasek szövetségi kapitányt, mert a válogatott világbajnoki selejtezőn vasárnap 2–1-re kikapott Feröertől.

David Trunda, a cseh szövetség elnöke jelezte, Hasek pótlására hamarosan megbízott kapitányt neveznek ki, aki csak a selejtezősorozat végéig vezeti a csapatot, utána minden bizonnyal külföldi szakember veszi át a válogatott irányítását. A lehetséges jelöltek listájának összeállítására Pavel Nedvedet, a korábbi 91-szeres cseh válogatott aranylabdást kérte fel az elnök.

Hasek, aki 2009-ben rövid ideig már volt a válogatott szövetségi kapitánya, 2024 januárjában állt ismét munkába, irányítása alatt a csehek kijutottak ugyan a 2024-es Európa-bajnokságra, de csoportjukban az utolsó helyen végeztek, és kiestek, később azonban a Nemzetek Ligájában feljutottak az A-ligába.

A cseh válogatott a Feröertől elszenvedett 2–1-es vereség ellenére még kijuthat a 2026-os világbajnokságra, de csak pótselejtezőn keresztül.

 

cseh válogatott Ivan Hasek Vb-selejtező
Legfrissebb hírek

Kapitányváltás jöhet a cseheknél a feröeri vereség után

Foci vb 2026
Tegnap, 13:02

Vitális Milán: Az egyik legjobb válogatott ellen is felvettük a ritmust

Magyar válogatott
2025.09.10. 11:24

Tóth Alex: Elég peches volt a vége, mindenki érezte, meglehet a pontszerzés

Magyar válogatott
2025.09.10. 09:25

Tóth Balázs: Volt tizenöt évvel ezelőtt egy gyerekkori álmom

Magyar válogatott
2025.09.10. 07:31

Marco Rossi: Nem lett volna szabad kockáztatni, elkerülhető gólt kaptunk

Magyar válogatott
2025.09.09. 23:55

Vb-selejtező: a dán–portugál győztese, Írország és Örményország vár a magyar válogatottra!

Magyar válogatott
2024.12.13. 12:55

NL: Montenegró legyőzte a törököket, Wales és Csehország jutott fel az A-ligába

Minden más foci
2024.11.19. 22:42

Montenegró kiesett a B-ligából; Törökország tizenegyesből sem tudott betalálni Wales ellen

Minden más foci
2024.11.16. 22:38
Ezek is érdekelhetik