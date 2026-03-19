Női kosár Eb-selejtező: Gáspár Dávid szeretné, ha idegenben karakteresebbek lennének a szlovénok

A szlovén női kosárlabda-válogatott négy győzelemmel és két vereséggel továbbjutott az Európa-bajnoki selejtező első szakaszából. A magyar bajnok Sopron vezetőedzőjeként is tevékenykedő szövetsági kapitány, Gáspár Dávid úgy fogalmazott, nem minden mérkőzést játszottak azonos ritmusban, voltak hullámvölgyeik, de amikor a legjobban számított, a csapat megmutatta a karakterét, és azt a játékstílust, amelyet szeretnének látni.

Sérülések miatt a szlovénok a hat meccs egyikére sem tudtak a legerősebb összeállításban kiállni. A szövetségi kapitány elismerte, egy edző soha nem lehet teljesen elégedett, ő például az idegenbeli teljesítményükkel nem elégedett, mert vendégként karakteresebben kellene kosárlabdázniuk, és meg kellene mutatniuk tudásunk legjavát.

„Ez különösen a védekezésre és a fizikai kontaktusra vonatkozik, de még csak az utunk elején járunk. Csapatunk komoly potenciállal rendelkezik, még sok lehetőségünk van a játék és a csapat egészének fejlődésére” – hangsúlyozta.

A selejtező második szakaszában 24 válogatott – köztük a magyar – szerepel majd, a csoportbeosztást március 31-én sorsolják ki. A mérkőzéseket november 8. és 18. között, majd 2027. február 7. és 17. között játsszák. Mind a hat csoportból az első két csapat csatlakozik a négy rendezőhöz. A litván, finn, belga és svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra 2027. június 16. és 27. között kerül sor Vilniusban, Espoóban, Antwerpenben és Stockholmban.